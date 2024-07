Se inaugura galería de 'La Barranca' con la exposición 'Retratos de la ausencia'

En la Cafetería La Barranca, ubicada en la Casona Spencer, se inauguró una galería de arte con la exposición “Retratos de la ausencia” de Liset Ortega y Mónica D. Alva, que presenta una serie de fotografía en cianotipia.

Galo González, encargado de La Barranca, compartió que esta nueva galería está enfocada en realizar exposiciones con artistas principalmente emergentes para darles oportunidad y abrirse camino en las artes en Morelos.

Cabe destacar que esta primera exposición, surge a partir de un Taller de Cianotipia que impartió Lis Ortega, y en el que Mónica D. Alva participó, y decidieron conjuntar su talento y obra para presentarla ante el público.

“Impartí aquí en La Barranca un taller de Cianotipia, que es una técnica de impresión de fotografía análoga que es revelado al sol, y se realiza con acetato y el químico llamado cianotipia. Y para que no se quedara como un simple taller, me interesó que saliera algo más y que se valorara el trabajo que se hizo en el taller, por eso surgió la exposición”, expresó Liset Ortega.

El taller consistió en dos clases virtuales con temas teóricos y tres presenciales que fueron de práctica. Y siendo este su primer taller, Lis comentó que fue una gran experiencia enseñar algo que sabe y compartir ese conocimiento.

La exposición está integrada por 18 obras, nueve y nueve de cada una, en la que abordan principalmente el tema de la ausencia y sus diversas manifestaciones y significados.

“La exposición se llama ‘Retratos de la ausencia’, en mi caso son lugares a los que quizás ibas mucho con una persona, y ahora esa persona ya no está por alguna u otra razón, entonces es entablar esos lugares”, dijo Lis Ortega.

Y Mónica D. Alva comentó:

“Cuando Lis me sugirió el tema de la ausencia, me pareció súper bien porque creo que en fotografía queda perfectamente, y la cianotipia da un sentimiento de nostalgia por los matices que tiene. Para mí la ausencia se da de muchas maneras y situaciones, de una persona, de un sentimiento, de un lugar, y en cada foto puse un tipo de ausencia, nostalgia, añoranza y saudade, que quizás no son fácil de explicar, pero si te lo dice la fotografía”.

Cabe destacar que Mónica estudia la carrera de Diseño de Modas, sin embargo, desde hace tiempo, tuvo inquietud por la cianotipia, por lo que, cuando vio este taller de inmediato decidió tomarlo.

“Ya tenía interés en la cianotipia, pero no había encontrado ningún lugar donde aprender, y vi este anuncio en Instagram, me inscribí al taller y estuve aprendiendo mucho en las clases, incluso creo que aprendimos ciertas cosas juntas. Y si vi a Lis como una maestra porque me enseñó bastante y fue muy paciente conmigo, pero también nos fuimos haciendo amigas, porque trabajamos en conjunto para esta exposición, con un tema que nos interesa y que emocionalmente plasmamos lo que sentimos en las fotos”, dijo Mónica D. Alva.

Asimismo, dijo que lo que más les sorprendió fue la primera vez que vio una foto revelándose porque le pareció increíble ver el tono café de la cianotipia cuando estaba en el sol, y después de meterla al agua, ver que cambia a tonos azules.

“Aprender los matices que puede tener la fotografía según su revelado, me pareció impresionante, hasta incluso mágico”.

La exposición “Retratos de la ausencia” permanecerá en la galería La Barranca hasta principios de agosto, visítala de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, entrada libre.

