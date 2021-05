Se hace camino al andar

En esta calle hay siete lonas y tres bardas pintadas. Algunas tienen rostros, colores y tamaños diferentes. Son las mismas que desde hace más de un mes llenaron los espectaculares, las espaldas del transporte público, y que inundaron la ciudad en apenas un instante. Desde entonces, en las notas, periódicos y primeras planas, los colores y palabras se repiten. Dicen en la radio que todo esto es parte de la democracia y de algo a lo que llaman pluralismo. En la televisión, ayer por la noche, en uno de esos programas nocturnos en los que un par de personas se acomodan con solemnidad en semicírculo para hablarnos de la realidad, dijeron que estamos atravesando por días determinantes para reconocer si verdaderamente vivimos en una verdadera democracia.

Hace un par de años en un programa similar lanzaron una sentencia semejante. Y algunos años antes de eso también lo hicieron. Quizá sea porque dicen que la democracia es un proceso.

Aunque es posible que quienes lo repiten periódicamente como en estos días piensen en un proceso más corto que quienes lo practican el resto de los días sin condición del calendario.

Norberto Bobbio escribió alguna vez que al hablar de democracia no habríamos de entenderla como una sola. Como heterogénea. Y el sociólogo porteño Christian Castillo habló del riesgo de recargarnos el en el adjetivo más que en el sustantivo.

Parece que en estos días, cuando nos hablan de nuestra democracia la resaltan como el proceso de selección de una élite de gobierno, como la expresión máxima de 'La democracia' en el sufragio, en el pluralismo partidista. Si bien, todos estos elementos son enfatizados como necesarios para consolidar una democracia moderna y representativa, no hemos de limitar las posibilidades de la palabra solo a algunas letras de esta. Pues hablar de democracia es también tener presente los procesos de lucha que nos ha llevado ella. Los procesos que se han logrado como batallas históricas que nos hacen tener presente que nunca terminan de ser abrazadas todas las personas que deberían serlo para hablar de democracia y reconocer que una democracia nunca está terminada. Después de todo la democracia no es un manual de requisitos impresos en un libro, como dice Freire, y no puede avanzar sin las voces de las bases populares. La democracia es un camino que se hace al andar, a la forma de José Luis Perales. Es una lucha compartida en causa que nos debe detener, cuando alguien ha quedado fuera, para darle nuestras manos, y no aquella que nos lleva a hablarla y realizarla como un solo abuso de la estadística, como dijo Bernard Shaw.