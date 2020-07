Se deben fincar responsabilidades

Érase una vez en Cuernavaca, un singular y encantador bon vivant, residente por muchos años en nuestra preciosa ciudad capital del estado, allá por la colonia Lomas de Cuernavaca a solo unos pasos de la espectacular serpiente de mosaicos que sube a lo largo de todo el Paseo Reforma, mandó poner al inicio de su calle y en la puerta de entrada a su casa 3 enormes letras R; su vajilla blanca en la que a diario comía lucía las mismas tres RRR, sus iniciales, las de don Reynaldo Reyes Retana.

Lo conocí y comí con él y su esposa en su agradable residencia, gracias a que mi gran, querido e inolvidable amigo Alberto “el gordo” Vadas, me lo presentó. Este hombre, RRR, fallecido hace tiempo, a pesar de que no era guayabo, tuvo la generosidad de prácticamente donar a la ciudad de su elección, una casi réplica de la escultura de la Diana Cazadora cuyo original ha estado durante más de medio siglo en el Paseo de la Reforma de la CDMX y digo donar porque aunque aceptó por esa obra un cheque de 600 mil pesos por parte del entonces alcalde Jesús Giles, el costo de la obra era mucho mayor. Me congratulo que actualmente nuestro alcalde Antonio Villalobos Adán, la reubicó en un mejor lugar.

Donde estaba, a media cuadra de Casa Morelos, la tapaba un enorme árbol con el que competía e impedía ser apreciada la Diana ante el majestuoso espécimen arbóreo. Desde el pasado mes de diciembre se encuentra ya con su propia glorieta justo donde termina la calle Río Mayo y comienza la de Diana pero esa no es la noticia, ya la había dado a conocer El Sol de Cuernavaca, sino que la feliz reubicación se logró gracias a la intervención del alcalde sino al compromiso del cabildo que unificados aceptaron trabajar en la decisión que en este caso conlleva a mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Y según me informan vecinos, el día de la inauguración junto al presidente municipal estuvieron vecinos, los fontaneros, albañiles y electricistas, Pero bueno, siempre hay una mosca en la sopa y esta la constituye las numerosas obras, esculturas y pinturas que han desaparecido sin dejar huella alguna y en el mejor de los casos tienen que ser rescatadas de las bodegas, entre ellas muchas de las pinturas y arte objeto hechos por el pintor Salvador Tarasona. Otro ejemplo es el caso de las obras “Las Musas”, del magnífico escultor Gabriel Ponzanelli fallecido el año pasado y gran impulsor de obra monumental tanto en el extranjero como en la CDMX. Allá, en la delegación Coyoacán se encuentran varias de sus esculturas, una de ellas justo donde está la fuente de Los Coyotes al inicio del camellón escultórico de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, e incluso en la ciudad de San Francisco en E.U., y aquí en Cuernavaca la irresponsabilidad, incultura e ignorancia de varios alcaldes durante años las mantuvieron tiradas en el suelo.

Afortunadamente todos los integrantes del Consejo de Cultura Ciudadano del Mpio. de Cuernavaca hace cerca de diez años las rescatamos y ya restauradas y colocadas en el cruce de Teopanzolco y Río Mayo y con los magníficos caballos que están ubicados entre la Plaza de la Diana y la obra de Ponzanelli se completó un paseo escultórico en esa zona. Otro ejemplo es el conjunto escultórico de la figura conocida como el Zapatita y otros, retirada de la Plaza de Armas General Emiliano Zapata y arrojados también a una bodega, ya rescatados en la presente administración municipal Zapata fue ubicado en la Plaza de la Revolución, en la Av. Plan de Ayala frente a las oficinas de la Clínica I del IMSS, pero qué creen del conjunto escultórico que se encontraba en el zócalo no aparecen las figuras de Genovevo ni la de la soldadera. Se recuperó también el Niño Artillero y bueno afortunadamente sigue el rescate de estatuas y esculturas. Desde estas modestas líneas sugiero que inicien una investigación para dar con el paradero de los compañeros de Zapata y se finquen responsabilidades por el descuido o sustracción indebida de las mismas. No creen? Y hasta el próximo lunes.