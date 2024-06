Said Ramírez presenta su libro 'Los terribles blues de Guayaquil'

El escritor guerrerense Said Vladimir Ramírez presentará su segundo libro “Los terribles blues de Guayaquil” en el espacio Café La Fauna el próximo 25 de junio a las 17:00 horas, entrada libre. Esta obra que recién publicó el mes pasado y que genera un interesante intercambio cultural entre México y Ecuador.

En entrevista, Said Ramírez nos cuenta cómo surgió este libro y su experiencia en Ecuador, un país que conoció a través de su literatura y sus escritores, que fueron de gran inspiración, para después tener la oportunidad de visitarlo y trabajar su tesis ahí.

“El libro se empieza a gestar a raíz de que yo hago una estancia de investigación internacional en 2019. Estaba estudiando mi posgrado y trabajando en una tesis sobre la novela ‘Las pequeñas estaturas’, del escritor ecuatoriano Alfredo Pareja Diezcanseco, publicada en 1970. A partir de eso, me contacto con una universidad de Ecuador y mando mi proyecto, lo aceptan, gano una beca y viajo para allá con el objetivo de trabajar en mi tesis y el proceso cognitivo de conocer el país. Había consumido mucha literatura ecuatoriana, pero el poder estar ahí y ese choque de culturas e historia, ver y sentir el país fue toda una experiencia que me dejó totalmente fascinado”, expresó Said Vladimir Ramírez.

Asimismo, destacó que el libro que dialoga entre literatura, fotografía y blues, generando una interesante interrelación de las artes.

“Juego con la palabra blues y exploto todo su valor simbólico, el blues de la pintura, de la cianotipia, de la música y de los demonios de la melancolía que van invadiendo al protagonista (dudas, problemas y bajones emocionales). Y es el hecho de trabajar la estética del escritor bisagra, porque el libro tiene dos caras, una es México y la otra es Ecuador y la bisagra es la experiencia vital del escritor”.

Cultura ¿Qué hacer en Morelos este fin de semana? ¡Checa esta cartelera!

¿De qué trata su libro?

Este libro es una novela que explora una relación entre dos países latinoamericanos y que nos cuenta la historia de un fotógrafo mexicano al que se le pide que cree un fotolibro de la ciudad de Guayaquil y las postales que él va construyendo el lector las puede tener a través del formato de libro objeto.

“Es un libro objeto que está integrado por una novela corta y 15 textos más, que son de cuentos cortos, cuentos largos y microcuentos. Viene en su estuche con el libro y con una postal, en total son 16 postales, por lo que algunas personas lo ven como una colección”.

Said destacó que es muy interesante que este libro se publica en un momento en el que México y Ecuador atraviesan una situación diplomática sin precedentes, y sobre todo que es un libro ambientado en el Ecuador escrito por un mexicano.

Anteriormente, Said ha presentado este libro en la CDMX en lugares como el Museo del Telégrafo; y también se presentaría en la Embajada de Ecuador en México, pero no se logró ya que fue en el tiempo que cerraron sus instalaciones.

“Considero que es necesario crear este tipo de literatura cosmopolita para entender que América Latina es un conglomerado de países hermanos, y que debemos estar en unidad, solidaridad y eso no da un vínculo”.

Portada de la novela “Los terribles blues de Guayaquil” de Said Vladimir Ramírez. / Cortesía | Said Ramírez

Más sobre la carrera del autor

Said Ramírez es literato y cursó también una maestría en Humanidades. Su primer libro se titula “Cómo cazar al tigre” que también aborda un tema ecuatoriano, pero de manera diferente.

“Fue a los 14 años cuando tuve inquietud por la escritura, obtuve un libro y me gustó, y así fui hasta que decidí estudiar literatura y comenzar a escribir. Y especialmente, mi gusto por la literatura ecuatoriana surge por una antología de cuentos hispanoamericanos del Fondo de Cultura Económica”.

El autor presentará su obra por primera vez en Cuernavaca e invita al público a acompañarlo en esta presentación especial, donde tendrán la oportunidad de adquirir la obra.

Conéct@te:

Instagram: @said_vladimir - @losterriblesbluesdeguayaquil