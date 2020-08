S.O.S. a 35 perritos

Director de Acopio Animal de Cuernavaca no da ni sus luces.

Se hace un atento llamado a la ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil, el día 6 de Julio del año en curso por arte de magia amanecieron treinta y cinco perritos en la vía pública entre las calles de Jazmín y Magnolia en la Colonia Rancho Cortes del municipio de Cuernavaca, gran sorpresa se llevaron vecinos al ver esta gran manada de perros; de forma inmediata comenzaron a organizarse para indagar la forma en que llegaron a este sitio, no encontrando respuesta a ello dieron comienzo a reunir más vecinos y ver cómo atender esta problemática, realizaron llamadas telefónicas a acopio animal, salud pública, etc., sin obtener resultados satisfactorios en ese momento y hasta esta fecha. Al pasar las horas diversos vecinos optaron por hacerse cargo temporal de estos animalitos dando las atenciones básicas de alimentación, refugio y los debidos cuidados.

El abandono de mascotas en vía pública se comienza a observar de forma frecuente, ya que muchas familias que tenían este tipo de mascotas han perdido su empleo o tienen una disminución de sueldo dando pie a no poder seguir manteniendo a su perruno amigo; desde el 6 de Julio diversos vecinos de esta colonia se han dado a la noble tarea de recaudar fondos para darles atención médica veterinaria con los servicios de revisión medicamentos, vacunas, bañarlos y hasta pagar la esterilización de estos 35 animalitos, hacemos mención que desde el 6 de Julio se ha pedido ayuda a las autoridades de Acopio Animal, dando sólo falsas esperanzas de ayuda, su servidor a tratado de comunicarse con el Director de Acopio Animal del municipio de Cuernavaca para pedir informes desde el día Jueves 6 de este mes y hasta este momento la respuesta es la misma: No se encuentra, no tiene hora de llegada, no sabemos a qué hora regrese, es todo un hombre ocupado en estos momentos este Director de Acopio Animal, nunca esta, no hay quien tome decisiones, hace caso omiso a su trabajo, no se digna ni a devolver una llamada telefónica, no muestra el mínimo interés en resolver esta situación y quizás ninguna otra, no entendemos como nuestro Alcalde desea dar atención a este tipo de temas y aplicar las leyes que corresponden e implementar nuevas iniciativas en el tema de protección animal si no cuenta con personal que de atención correcta y adecuada en esa área, señor alcalde tendrá usted toda la buena disposición de hacer cambios, sin embargo si no cuenta con el verdadero apoyo y profesionalismo de su equipo de trabajo creo que únicamente quedará en sueños guajiros; hasta donde tenemos conocimiento no tiene presupuesto Acopio Animal, ni una disposición de ayudar, colaborar y trabajar en sinergia con las OSC's de Cuernavaca, pues se le ha ofrecido el apoyo en medicamento para que ellos únicamente pongan su personal para dardear en esta situación atendiendo a estos animalitos y poderlos trasladar al servicio veterinario particular ya que ustedes (Acopio Animal) ponen trabas y trabas para dar este apoyo también, al igual que proporcionar a su adiestrador canino, creo sólo están para calentar el asiento y hasta eso el flamante Director no hace presencia ni para ello, se cuenta con una sociedad dispuesta a colaborar y no con una departamento del municipio digno para apoyar.

Este es un grave problema que los colonos de Rancho Cortes, las ONG's y OSC's de Morelos queremos dar la mejor solución sin pensar en el sacrificio de estos perritos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y a la iniciativa privada del Estado de Morelos a sumarse en dar el apoyo para buscar un hogar digno a estos 35 perritos.

Los colonos no cuentan con la capacitación profesional del cuidado y manejo de los animalitos, dan el amor y cuidados que ellos pueden, hay personas de buena voluntad que dan donaciones de alimentos y económicas, en este punto también los vecinos no cuentan con recibos debidamente registrados para entregarlos al momento de recibir dinero, ya que no son una agrupación debidamente constituida que tenga por objetos sociales el cuidado, refugio y protección de canes o de otro tipo de animalitos, ni la experiencia y profesionalismo de ello, tienen el buen corazón y voluntad de ayudar y lo demuestran con sus actos haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades, sin embargo esto puede convertirse en una olla de presión que puede estallar, tienen un pequeño refugio que improvisaron en un terreno de esa Colonia y… no, no es bien visto por todos los vecinos, otros vecinos tienen bajo resguardo a otros y unos más en refugios que pagan por medio de las donaciones y las autoridades de brazos cruzados, sólo como mirando; esta olla puede explotar por la falta de experiencia y capacidad de los colonos para seguir dando ayuda a estos perritos, se pueden cometer errores, pueden surgir grupitos promoviendo bajo el agua sus intereses personales, pueden matar algunos perritos, etc. , que esperan las autoridades para hacer algo.

La Red de OSC's Morelos y La Red Ciudadana Para La Transformación hacen un enérgico llamado a las autoridades de Acopio Animal, de Salud y a todas aquellas que les corresponde este tema para que den la ayuda a la brevedad.

Estaremos dando seguimiento puntual a este tema.

Para mayores informes: red.osc.morelos.mx@gmail.com