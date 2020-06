Rosaura Revueltas: no fue fácil mi vida junto a genios

Perdón que comience hablando en primera persona diciendo que al igual que el verso de la poetisa brasileña Cora Coralina, “…estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma”.

Termina la cita y le añado: o cerca de la mía ya que a lo largo de mi carrera como periodista, entrevisté y siempre aprendí algo o mucho de todos esos personajes que han pasado, vivido y fallecido aquí en mi preciosa ciudad de Cuernavaca que ha sido tan generosa en clima, vegetación, fauna y el canto de pájaros desde el amanecer, lo que me hace recordar, día a día, el comienzo de esa bella oración –la original- del Padre Nuestro, antes de que el Vaticano le metiera mano transformándola y que inicia así: “Padre Nuestro que estás en las flores y en el canto de las aves…”, por lo que es inacabable la lista de personajes a entrevistar. Entre ellos, de los más difíciles, ha sido Rosaura Revueltas, quien quería pasar lo más desconocidamente que se pudiera después de que debido a sus amistades, trabajo en Berlín y en cuba pero sobre todo por su también activismo siempre a favor de las causas perdidas, estaba cansada ya de persecuciones, acusaciones y señalamientos por sus preferencias ideológicas.

Ella, que fue aclamada en Europa y saboreó la fama tanto a nivel internacional como nacional, aquí donde ella eligió vivir, no tenía ningún interés en aparecer en actos o festejos públicos así es que era difícil poder hablar con ella para una entrevista. Actriz de cine –con memorables actuaciones como en la película La Sal de la Tierra-, fue también exitosa actriz de teatro, bailarina graduada en prestigiosas academias del entonces Distrito Federal y escritora, pero más que esas cualidades, Rosaura fue una singular mujer que no sólo vivió junto a geniales talentos como sus hermanos Silvestre compositor de la Sinfonía La Noche Maya, tocada en varias de las salas más importantes de música del mundo, “por desgracia lo traté menos de lo que hubiera querido, pero en cambio sí tuve más contacto con Pepe”, -se refiere a su hermano José.

Polémica como él, sus inquietudes políticas en la era McCarthy, negándose a firmar su negativa de ser comunista en medio del sindicato minero norteamericano cuando filmó Silver City en Nuevo México, hizo que la deportaran, el pretexto fue su entrada ilegal a los Estados Unidos. Esa misma inquietud política y social, termina con su carrera cuando más aclamaciones recibe en Europa y otros países. Pero Rosaura, no podía ser de otra manera, era una orgullosa miembro de la familia Revueltas que han sido llamados “una familia imprescindible del siglo XX”. Letras, Arte, magia en el escenario, todos ellos tuvieron una madre excepcional que desde el mostrador de la tienda de abarrotes que atendían ella y su marido, se ocupó, sabedora del talento de sus hijos, de invertir en brindarles lo mejor de la cultura que ella misma nunca tuvo. Rosaura, dentro pero también fuera de casa, trató a verdaderas figuras como fue Bertoldt Brecht, “el mayor dramaturgos del siglo XX”, aseguraba. Familia de pasiones y convicciones que jamás los hicieron claudicar como en el caso de José, que bordaba sus libros con crónicas maravillosas como la Visión del Paricutín, es memorable, uno de sus personajes. Así empieza su crónica: “Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietaria de un volcán, no es dueño de nada. Tiene para vivir sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales caminará en busca de la tierra, tiene sus manos totalmente sucias, pobres hoy para labrar ahí, donde encuentre abrigo…”.

A Rosaura nacida, se cree en 1910 porque le encantaba quitarse la edad, en la ciudad de Lerdo, Durango y fallecida en la ciudad de Cuernavaca en 1996, no le fue fácil hablar de sus hermanos. Aquí en Cuernavaca, Rosaura, entre clase y clase de yoga que impartió en su casa compartía muy de vez en cuando parte de sus recuerdos. Por si no bastara, afirma que siempre fue afortunada en el amor: “Fui intensamente amada”, al decirlo se calla y no habla más del tema. Yo respeto su silencio. En la quietud de su jardín, toda vestida de blanco y su pelo negro sobre su espalda, rostro expresivo de pómulos acentuados, ojos negros y grandes como uno de los personajes que fue del gran director del Cine de Oro Nacional, Emilio “Indio” Fernández. “Con él trabajé en la película “Las Islas Marías”, En realidad, nunca tuve la vida fácil.

Cuenta Rosaura, Por ejemplo, cuando fui alumna y colaboradora de Brecht, mi marido no sabía quién era ese gigante que me invitó a quedarme a actuar en una de sus obras de teatro en Alemania del Este y yo al telefonearle para pedirle permiso de quedarme allá, -ríe sabrosamente al contarlo-, afortunadamente estaba con él Raquel Tibol, quien sí conocía la fama del dramaturgo. Ella fue la que lo convenció de dejarme trabajar con él. Y la invitación que había sido para una temporada corta se prolongó durante tres años”.

Mujer llamativa de tipo mexicanísimo, entre las rubias alemanas, Rosaura vivió saboreando la admiración por su belleza y por sus cualidades histriónicas. Y cada caída de telón le significaba aplausos y halagos. ”Pero todo lo que comienza tiene termina y la experiencia teatral se acabó”. Cuando regresé a México tuve que tocar puertas que no se abrían. Ni el cine ni el teatro recordaban mi trabajo. Así es que acepté bailar como vedette en centros nocturnos con compañeras que supieron de mis relaciones, ni de mi familia.

Así es que cuando me contrataron para actuar en Cuba, me fui encantada y sí, aunque conocí ahí de muchas privaciones, también a personajes como Ernesto “Che” Guevara y lo más estimulante era el apoyo a la creación y a la cultura. Al cabo de dos años regreso de Cuba y de lleno me lancé a la defensa de causas sociales lo que me fue cerrando más puertas. Así es que en 1977, cansada ya de tanta actividad política-social y del olvido a mi carrera artística, llegué a esta ciudad de Cuernavaca en la que para evitar aburrirme empecé a inventar ocupaciones: pintura, baile y así llegué al yoga.

Antes de despedirme de Rosaura, camino a la puerta, me señala un baúl, el mismo donde tiene encerrados la mayor parte de sus recuerdos. Cuando le pido lo abra, responde. “No. Ahí están bien”, me dice con una espléndida sonrisa que no admite réplica.