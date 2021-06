Rosangélica Barroeta lanza el libro Más allá del espejo

La escritora e influencer venezolana Rosangélica Barroeta, ha triunfado con el lanzamiento de su primer libro llamado "Más allá del espejo", el cual se basa en su testimonio propio donde cuenta que con voluntad propia y bajo la firme decisión de salir adelante, venció la anorexia nerviosa y otras problemáticas en su vida, lo que la ha convertido en la gran mujer que es hoy.

"Decidí escribir este libro porque sabía que tal vez podría ayudar a muchas mujeres que estaban pasando por esta enfermedad, o que se sienten con depresión y baja autoestima. Quise contar mi testimonio porque sabía que podía ayudar a otras mujeres, que se sienten mal al verse al espejo, y sobre todo contar cómo salir de esa enfermedad y lo que hice para hoy en día ser la mujer que soy", expresó Rosángelica Barroeta.

El libro "Más allá del espejo" refleja las dificultades emocionales que enfrentó la autora y que le permitieron hundirse en el miedo, la inseguridad y desafortunadamente la anorexia nerviosa fue la salida fácil para llenar esos espacios vacíos que la iban atacando.

"Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, mi mundo se estaba derrumbando, me sentía frágil, llena de inseguridades, de miedo y temores. Mis padres tomaron la decisión de divorciarse, en ese momento yo tenía un novio y nos íbamos a casar, de un día a otro se desapareció, me mandó un mensaje pidiéndome tiempo y no supe más".

A partir de su vivencia, la escritora decidió compartir su experiencia en este libro, para crear conciencia entre las personas, enfrentándose a distintas dificultades, pero con la idea de aportar algo, un granito de arena que ayude a los demás.

"Lo más difícil, sin duda, fue recordar esos momentos de angustia por los que pasé. Desconocer a esa persona que fui y pensar lo que hubiese llegado a pasar si no hubiera enfrentado mis demonios".

A pocas horas de su lanzamiento, el libro se convirtió en Bestseller en la plataforma de Amazon, algo que sorprendió a la autora y que le ha motivado a seguir con este propósito de ayudar a las personas.

"Cuando saqué mi libro por supuesto lo hice pensando en todo por amor, pero Dios mío me sorprendió mucho que en menos de nueve horas el libro fue bestseller y el más vendido. Yo no lo podía creer y lloraba de la emoción, porque desde la idea de sacar el libro significó algo muy importante para mí y había algo que me inspiraba para seguir adelante, y ver que el público lo recibió y abrazó con tanto cariño, fue increíble, me llenó muchísimo ese momento".

Rosangélica recibe cientos de mensajes donde mujeres le cuentan la importancia que ha tenido este libro en sus vidas, pues ha repercutido de manera muy positiva.

"Es hermoso cada testimonio que leo, mucha gente me escribe y me dice 'Rosangelica tu libro me salvó, gracias a tu testimonio tomé la decisión de salir de la anorexia, de trabajar en mí, trabajar mi autoestima'. El cien por ciento de los comentarios son positivos y eso me alegra mucho, ser ejemplo de otras mujeres que buscan salir adelante me llena de alegría y sin duda, es una de las cosas más hermosas que he podido experimentar, todo esto significa el poder ser parte de la solución de la vida de alguien, de ayudar a otra persona y es algo muy bonito y es increíble cuando alguien te dice gracias".

A través de sus redes sociales, Rosangélica continúa mostrando su autenticidad y belleza externa e interna, brindando consejos a las mujeres para salir adelante y lograr sus objetivos.

"Hay muchas personas que utilizan las redes sociales para chismes, para mí el Instagram ha sido algo muy bueno, un vehículo que me ha permitido llegar muy lejos y que muchas personas me lean, que sepan de mí y es una forma de abrirles las puertas de mi vida y de mi corazón".

Rosangélica Barroeta se ha preparado como escritora, coach y empresaria. Es Líder Certificada, International Life Coach y experta en Programación Neurolingüística (PNL) por el Instituto Caracas Coaching (Venezuela) y por la Academia de Coaching y Capacitación Americana (ACCA), de Miami, Estados Unidos, además se ha dedicado a brindar conferencias sobre negocios y emprendimiento.

Entre sus próximos planes, está escribir otro libro y abrir un restaurante de comida saludable en Estados Unidos, donde actualmente radica.

Finalmente, Rosángelica dejó un importante mensaje, "Todas las mujeres somos hijas de Dios, somos un propósito grande, somos más que un cuerpo, más que una figura o un cabello. Ojalá que todas entendamos que somos importantes y bellas".

Instagram: @rosangelicabarroeta