Rocío Banquells pide a las mujeres mantenerse unidas

Durante su visita a Cuernavaca, para brindar un gran concierto en el Centro Cultural Teopanzolco, la cantante y actriz Rocío Banquells habló de su paso por GranDiosas, un proyecto al que ya no pertenece pero que disfrutó al máximo.

"Ya era el momento de darle vuelta a la página a Grandiosas, que le agradezco mucho los ocho años que me dio, que fueron espectaculares el convivir con mis compañeras", aseguró Rocío Banquells, quien salió de GranDiosas el año pasado.

En este proyecto, Banquells compartió escenario con otras talentosas artistas como Dulce, Manoella Torres, María Conchita Alonso, María del Sol y Karina, entre otras, forjando uno de los espectáculos más exitosos a nivel nacional.

"Estar en un escenario compartiendo con maravillosas cantantes, pero más que nada increíbles amigas que conozco de toda la vida ha sido una gran experiencia, tengo muchos recuerdos y momentos maravillosos".

Rocío Banquells dijo que en GranDiosas siempre hubo un cariño, admiración y respeto por las compañeras, para mantener el barco a flote.

"Cuando el proyecto empezó siempre decían 'Mujeres juntas, ni difuntas' y es un dicho que me choca, porque no es cierto, en GranDiosas se vivió una armonía impresionante entre nosotras, una amistad entrañable y un respeto en el escenario que sabemos manejar las GranDiosas porque nacimos en una época donde tenías que respetar a tus compañeros; y yo vengo del teatro donde haces equipo con los compañeros o la obra no sola. Y así con GranDiosas, la meta era que el barco llegara al puerto bien y exitosas, si a una le aplaudían más, era el logro de todas".

Y ante la noticia del terrible asesinato de la cantante de regional mexicano Yrma Lydya, quien fue parte del proyecto; Banquells lamentó lo sucedido y levantó la voz por las mujeres y hace un llamado a erradicar la violencia en nuestro país.

"No tuve el gusto de conocerla, pero qué tristeza. Es lo que se está padeciendo hoy en día en este país, esa terrible inseguridad que nosotras como mujeres tenemos y en algún momento tiene qué cambiar, y no sólo para las mujeres, sino para todos los habitantes de este país maravilloso. Me enorgullece decir, soy mexicana, veo mi bandera y se me en china la piel, canto con mariachi y es una de las más hermosas experiencias que puedo tener; pero que tristeza que estemos en esta situación, ojalá las autoridades hagan su trabajo".

La cantante recalcó la importancia de la unión entre mujeres para salir adelante, y sin duda, GranDiosas ha sido un gran ejemplo de esto, y les desea el mayor de los éxitos a las grandes amigas y cantantes que aún continúan en el proyecto.

