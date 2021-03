Roberto Abad presenta libro de ciencia ficción

El escritor morelense Roberto Abad presenta su libro Cuando las luces aparezcan, realizado bajo la editorial Paraíso Perdido. Cabe destacar que esta obra literaria ganó el XI Premio Nacional de Narrativa Ramón López Velarde en 2018.

A través de seis cuentos fantásticos de ciencia ficción, el autor relata misteriosos acontecimientos donde impregnan lo extraño y las dudas, con verdades no dichas que se intuyen y son protagonizados por peculiares personajes.

Roberto comenzó a escribir este libro hace aproximadamente tres años, gracias a su interés sobre las temáticas sobrenaturales, algo que desde siempre le ha llamado la atención.

"Desde pequeño me orillaron un poco a observar todo lo extraño que sucedía a mi alrededor, y crecí un poco pensando en que todos esos acontecimientos debían tener una explicación que no se me estaba dando a mí. En algún momento, traté de escribir sobre extraterrestres, es un tema que siempre me ha apasionado y sigo mucho en la literatura, el cine y en la cultura popular. Siempre hemos crecido con mitos e historias que te acercan a la posibilidad de creer que hay alguien observándote de otro planeta", expresó Roberto Abad.

El autor, comenzó a escribir este libro como un proyecto para una beca, sin embargo, por alguna razón ya no le fue posible enviarlo y continúo escribiéndolo sin ningún apoyo.

Los cuentos que integran el escrito, tienen referencias de varios libros que lo han marcado, así como personajes del imaginario colectivo.

"Sentía un peso profundo de este tipo de literatura que es muy vasta, realmente se ha hecho muy buena literatura, hay al menos cinco autores de ciencia ficción que son referencia para todo aquel que se quiera acercar a los libros sobre el futuro, extraterrestres, ovnis y naves. Quise hacerlo desde lo que es más cercano a mí, es decir, mis referencias, no necesariamente intelectuales o literarios más bien de la cultura popular, por ejemplo hay personajes que están en el imaginario colectivo y que pertenecen a un mundo paralelo que no se les toma en serio, pero están activos todo el tiempo; utilizar personas así y de mi propio imaginario. Así como lugares que me remitieran al tema como un cuento que tiene que ver con Amatlán en Tepoztlán, que es la cuna de las visitas extraterrestres, o es lo que se dice, y es una reinvención del mismo sitio, no me interesa reproducir con fidelidad cómo es el pueblo, si no hacer una versión propia de ese lugar".

Después de ganar el premio Ramón López Velarde, Roberto decidió enviarlo a la editorial Paraíso Perdido de Guadalajara, para ver la posibilidad de editarlo y presentarlo ante el público.

"Recibí la beca que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas y reescribí el libro gracias a los comentarios de mi tutor y compañeros que fueron bastante valiosos y enriquecedores. Lo mandé a la editorial Paraíso Perdido que cuenta con una amplia colección de títulos de ciencia ficción, fue editado y publicado en diciembre de 2020, además cuenta con la ilustración en portada de Jimena Estíbaliz".

La portada de Cuando las luces aparezcan fue realizada por Jimena Estíbaliz / Cortesía Roberto Abad

En el libro, podemos encontrar una breve reseña que comparte Daniela Tarazona, "En un mundo semejante al conocido, bajo los estragos de un sistema descompuesto, se dan cita varios personajes cuyo aspecto en común parece ser la resistencia. En estos cuentos, los robots, las abducciones, las intervenciones en los cuerpos, los clones, la manipulación genética, la determinación perversa de la existencia y las emociones o el abuso de poder nos incitan a cavilar por medio de un registro en tensión. Las luces aparecen, sin embargo, las historias de las que somos testigos indican que quizá sea demasiado tarde".

Los lectores han comenzado a adquirir el libro y han compartido sus reseñas y opiniones con Roberto.

"He leído algunas reseñas muy breves y hablan sobre lo perturbador que son algunos cuentos o la extrañeza de algunos personajes, y es algo que me gusta trabajar mucho, porque en lo personal esas características son algo que me hacen quedarme en los cuentos, cuando escribo trato de que se refleje este sentimiento, porque si hay algo que me parezca descolocado o fuera de su hábitat, pierdo el interés. Entonces me gusta que mis cuentos reflejen este síntoma de que está sucediendo algo, construido a partir de la ficción. También hay una tensión continua en los cuentos, no hay tregua con el lector, debe mantenerse al filo para que realmente les parezca interesante".

Roberto Abad realizará una presentación virtual del libro Cuando las luces aparezcan, este 18 de marzo a las 20:30 horas a través de la página de Facebook de Paraíso Perdido, donde estará acompañado por Cecilia Eudave y Gerardo Lima.

"Los invito a que nos acompañen en esta presentación virtual, que sin duda es una herramienta muy importante en estos momentos. Antes de que termine el año, ojalá sea posible presentar en vivo con público; porque es algo que me gusta y disfruto mucho, cuando hago presentaciones, es como otro cumpleaños, porque veo a mis amigos y familia, puedo convivir y platicar con ellos".

Roberto Abad comenta que la literatura de los géneros especulativos, usualmente son difíciles de encontrar en las librerías, pues particularmente pasan por alto ciertos libros que son importantes en el género.

"Ante esta situación creo que si un lector llega a un libro de cuentos fantásticos, no solamente está apoyando la obra de un autor, sino a todo un género o movimiento. Agradezco a quienes han llegado al libro e invito a los lectores ávidos de nuevas plumas a que se acerquen a los escritores jóvenes tanto de Morelos como de todo el país, a que compartan y sobre todo que pasen la voz y dialoguen con el libro, generalmente me gusta que mis libros sean siempre una lectura activa".

Actualmente, Roberto Abad se encuentra escribiendo varios cuentos más, que espera compartir con el público en alguna otra publicación futura.

El libro Cuando las luces aparezcan está disponible a través de la página web de Paraiso Perdido www.libreriaparaisoperdiso.com, y en Cuernavaca se encuentra en espacios como Café La Fauna, Librería La Estival, Café Colibrí de Acapantzingo y directamente con el autor.

Conéct@te:

Instagram: @roberto_abad_

Twitter: @ROA07