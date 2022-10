Robert Solorio plasma el horror y la fantasía en sus obras

El artista Robert Solorio crea sus obras a partir de la fascinación y admiración que tiene por la cultura del miedo, la fantasía y el terror, basándose en el horror de la época de los ochenta, y que manifiesta a través de su proyecto Monster Creatures. Durante octubre, es el artista invitado en la Plaza Portal D10 en Cuernavaca, donde tiene a la venta sus obras y además imparte talleres de cerámica.

“Recibí la invitación a instalarme en octubre en esta plaza comercial que tiene la iniciativa de ofrecer nuevos espacios para artistas morelenses. Y me da la oportunidad de mostrar mi trabajo, promover mi marca y proyecto”, expresó Roberto Solorio.

Entre sus obras podemos ver una gran variedad de piezas, como objetos utilitarios y artesanales con temática monstruosa y de ficción, entre las que destacan principalmente tazas y teteras en cerámica o barro. Asimismo, en su arte maneja técnicas como pintura en óleo e ilustración en estilógrafo o a mano alzada, por lo que también encontramos dibujos y cuadros.

“Las temáticas que más abordo son el ser humano y los sentimientos involucrados con la parte emocional de la agonía, tristeza, ira; es decir, aquellos que tienen que ver con la parte oscura del ser humano. También tiene qué ver con mi infancia, con la cultura ochentera que habla de los monstruos y el terror, lo que hago es mezclar estos elementos en mi obra”.

Robert Solorio nos habló también acerca de sus procesos de creación, que son muy diferentes de acuerdo a lo que va a realizar, ya sea piezas en cerámica o en cuestión de ilustración.

Para las esculturas en cerámica, no utiliza ningún molde ni realiza algún boceto previo; todo parte al momento de moldear directamente de forma espontánea, se deja guiar por ese juego entre el material, sus ideas y sus manos, lo que resulta en piezas únicas y realmente sorpresivas. Además de que realiza todo el proceso a partir de modelar la pieza, hornearla y lo esmaltarla.

En la parte de dibujo e ilustración, es lo contrario, ahí su proceso parte de una planificación previa donde visualiza la imagen a partir de sus emociones propias, su interior y sus vivencias.

“Todos en alguna parte de la vida estamos complementados por diversas emociones, no solo la risa y la felicidad, también tenemos momentos tristes, como el enojo, la angustia y las frustraciones, es decir, nuestro lado oscuro, principalmente de eso parte como me expreso en la pintura y lo que deseo reflejar, además meto muchas cosas con referencia a la fantasía y la magia”.

Robert Solorio se interesó en el arte, gracias a su mamá, quien dibujaba y le enseñó a hacer cosas con plastilina, por lo que de inmediato tuvo gran interés en todo esto, y comenzó a realizarlo de manera autodidacta. La cerámica llegó a él a través de talleres que había en la escuela, de inmediato mostró interés en tomarlos y aprender.

“Ya en 2014, decide entrar al Centro Morelense de las Artes, donde me instruí para continuar con esta pasión del arte, pero de manera profesional. Finalicé la carrera, y desde ese tiempo me he dedicado de lleno a crear, promover mi obra y realizar exposiciones”.

Robert Solorio ha expuesto en distintos espacios y foros de Morelos, así como en Alemania y España. Precisamente, en julio de este año, participó en una muestra colectiva en el Wave Gotik Treffen en Alemania, considerado el festival de música y cultura gótica más grande e importante del viejo continente.

Durante octubre, el artista estará en el segundo piso de la Plaza Portal D10 los días jueves, viernes y sábado en un horario de 14:00 a 20:00 horas. Además, todos los sábados impartirá talleres de Escultura en cerámica, a partir de las 12:00 horas para personas de todas las edades, con un costo de $200 (más materiales) por clase, los interesados pueden contactarlo en sus redes sociales o acudir directamente a la plaza.

Conéct@te:

Facebook: /robertsolorioart y /monstercreaturess

Instagram: @solorio.robert y @monstercreatures