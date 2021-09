Rinden homenaje al Dr. Pablo Barroeta Barragán

Mayra Núñez, colaboradora de El Sol de Cuernavaca, escribió su primer libro por encargo, llamado “Mi vida en la medicina” el cual narra la vida y profesión del Doctor Pablo Barroeta Barragán, un homenaje a un gran hombre que amó la medicina y cuya historia merece ser conocida. Javier Barroeta, hijo del médico nos da los detalles de este libro que pronto estará a la venta.

Mayra Núñez ha destacado como artista, pintora y galerista, sin embargo, desde hace más de cuatro años, incursionó en la escritura para compartir sus conocimientos y hablar de arte con el lector.

“Tengo más de cuatro años escribiendo artículos para El Sol de Cuernavaca en la sección de Arte y Cultura. Es algo que no tenía planeado hacer, pero surgió gracias a una invitación que me hizo el director del periódico en aquel entonces, acepté encantada y así fue como empecé a escribir. Cuando no naces siendo escritora pero te haces, realmente empiezas a darte cuenta lo sublime y lo padre que es escribir sobre temas que te interesan, en mi caso sobre personajes que están en el arte y eso me ha permitido comunicar y plasmar lo que me gusta, con esa doble vocación de transmitir lo que sabemos”, expresó Mayra Núñez.

Actualmente, a la par de continuar con sus artículos en el periódico, ya prepara dos libros propios, uno llamado “La monja que no quería ser monja”. Sin embargo, su primer obra es el libro “Mi vida en la Medicina” en honor al Dr. Pablo Barroeta Barragán por petición de Javier Barroeta.

El objetivo principal es brindar un reconocimiento al Dr. Pablo Barroeta Barragán, quien fue un destacado médico que cerca de cincuenta años, se dedicó a trabajar en el Hospital General de México, en el Pabellón 17, donde vivió y respiró la realidad del nosocomio que era el reflejo de lo que se vivía en nuestro país.

“Desde hace tiempo tenía la inquietud de hacer este libro sobre mi padre, como un ejemplo para las nuevas generaciones, y busqué muchas personas, pero nadie me convenció. Conocí a Mayra, gracias a Martha Reyes Spindola, y le propuse escribir el libro. Yo tenía la idea en la cabeza pero todo en desorden, ya en la plática, ella supo cómo hacer las cosas, y creo que ahora sabe hasta más que yo sobre mi padre”, comentó Javier Barroeta.

Fue así como durante un año de trabajo, entrevistas e investigaciones, Mayra Núñez escribió este libro para contar la historia de vida del doctor, lo que vivió con su esposa y sus ocho hijos, y su larga trayectoria en la medicina, sus estudios y menciones.

“Javier tuvo la confianza de pedirme el apoyo para escribir sobre su papá, quería que fuera algo pequeño y conciso. Pero para escribirlo necesitaba más información, entonces me detuve por un momento y me angustió la duda de cómo empezar a escribir con los escasos y dispersos documentos que tenía, pero pude apreciar que la figura del Dr. Barroeta nos dejaría un gran legado por su gran dedicación y aportes que hizo a la medicina”, dijo Mayra Núñez.

Justamente uno de los aspectos a destacar del médico, fue la participación importante que tuvo dentro de la medicina, ya que fue uno de los iniciadores de la operación de la reconstrucción de las arterias.

“Su abuelo el Dr. Gregorio Barroeta fue quien le inculcó ese amor por la medicina y quien le enseñó sobre la reconstrucción de las arterias. A mi padre le gustaba mucho el box e incluso operaba a los boxeadores de forma gratuita, combinando sus dos pasiones más grandes”, mencionó Javier Barroeta.

En el libro, se incluye un artículo titulado “Homenaje al Dr. Pablo Barroeta Barragán”, escrito por el Dr. Abel Ramiro Moreno, donde relata la última operación que realizó el Dr. Pablo, y cómo falleció dentro del quirófano debido a un derrame cerebral, mientras cumplía con su deber y misión médica en el año 1965.

“Cuando el doctor fallece, estaba en la sala de operaciones, y le vino un derrame cerebral, él no se quería salir porque estaba trabajando pero desafortunadamente no hubo más qué hacer. Aquel día, afuera del hospital cuando sacaron su féretro, todas las ambulancias prendieron sus sirenas para brindarle un homenaje por sus casi 50 años de labor médica, también en todos los medios de comunicación de aquellas época, se publicaron muchas esquelas provenientes de todas partes de la República Mexicana y países como Estados Unidos y Colombia, donde su labor también era reconocida. Definitivamente, puedo decir que este libro, plasma una vida muy interesante y que hay que recordar al doctor como persona y profesional de la salud”, señaló Mayra Núñez.

El doctor Pablo Barroeta Barragán nació en el año 1900 en San Luis Potosí, y muy joven se trasladó a la Ciudad de México para cumplir su sueño de ser un reconocido médico y sobre todo de ayudar a las personas con sus conocimientos y saberes en la medicina.

“Tiene ya 56 años de que él murió, y se pensará que es demasiado tarde para publicar este libro, pero realmente nunca es tarde, y lo hacemos con todo el cariño. Yo estoy muy feliz y orgulloso de lograr este libro, para que las personas conozcan la labor y pasión de un gran médico, además de que sea ejemplo para las personas y una motivación para quienes deseen estudiar medicina”, destacó Javier Barroeta.

El libro está en proceso de edición, y aproximadamente en un mes y medio, estará listo, por lo que ya se planean diversas presentaciones en Cuernavaca y Ciudad de México.