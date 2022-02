El escritor mexicano Ricardo López Si, presenta su libro "El viaje romántico", en el que plasma sus experiencias por el mundo, y que más allá de ser un anecdotario de crónicas de viaje, es una mirada a la historia, al arte, a la vida y obra de algunos personajes célebres como Chaplin, Napoleón, Borges, Alejandro Magno y Lawrence de Arabia, que no sólo dejaron su huella en el tiempo, sino también en la geografía.

Cabe destacar que "El viaje romántico" se publicó primero en España en 2021 y ahora llega a México de la mano de Editorial UOC, en su colección viajera "Cuadernos Livingstone".

En este libro, a través de sus 200 páginas, el escritor lleva al lector de la mano para mostrarle, a partir de su mirada, aquellos escenarios que han sido sedes de batallas, de leyendas, de mitos y de la creación de la historia contemporánea alrededor del mundo.

"Me formé como lector y viajero en paralelo, por eso la ambición de construir estos relatos viajeros con un vínculo muy estrecho con la lectura. Todos los estímulos de viaje que reconozco parten de la literatura, de la historia, del cine y del arte. Por eso quise que el concepto de romanticismo, que no alude al amor romántico sino a la mirada romántica, fuera una amalgama para envolver todos estos relatos", expresó Ricardo López Si.

Asimismo, destacó que más que un libro, es un manifiesto, pero no sobre el viaje como desplazamiento físico, sino acerca de cómo mirar, puesto que los viajeros contemporáneos han perdido la capacidad para asombrarse y conmoverse.

A través de 25 relatos divididos en cinco temáticas diferentes: Coordenadas, Señas de Identidad, Lápidas, Héroes y Fronteras, el libro es un resumen de cinco años de viajar por el mundo, antes de la pandemia, y de visitar ciudades, como Londres, París, Dublín, Edimburgo, Praga, Oporto, La Habana, Viena, Budapest, Ginebra, Barcelona, Bucarest, Tánger, El Cairo, Teherán, Waterloo, Estambul y Atenas, entre otras.

"El libro explora narrativas y aspectos que ayuden a conversar con las ciudades de una manera distinta; pues busca recuperar esa mística de los exploradores antiguos, de ese asombro total y de esa ambición por interpelar el mundo".

El autor comentó que su aproximación a varios personajes no fue del todo convencional, elprimero que le interesó por sus contradicciones fue Napoleón, y tirando del cordón, descubrió que venía de Julio César, y éste de Alejandro Magno, y que lo interesantes es que todos están vinculados de alguna manera. Y es, precisamente, Alejandro Magno el protagonista de su relato "El testigo de Alexandros", que tiene como marco las ciudades de Atenas y Estambul.

"El viaje romántico" busca despertar la curiosidad, porque en sus relatos deja pistas y coordenadas para que los lectores se sumerjan a través de sus propios intereses.

Al definir su estilo al viajar el autor comenta, "El viaje cada vez es más democrático, más accesible, y suele exigir una distinción entre el viajero y el turista. El viajero normalmente ve por encima del hombro al turista, lo ve como alguien menor; a mí no me interesa ocupar ese falso pedestal. Muchos de estos viajes los hice como un turista convencional, incluso siendo parte de tours totalmente esquematizados. Por otro lado, también hice viajes en solitario, persiguiendo cierto tipo de épica, descubriendo cosas, confrontándome con mis propias ideas preconcebidas. No me interesan demasiados los arquetipos de viajero".

Respecto al arte en la portada del libro, Ricardo López Si, dijo que se trata de una fotografía que él mismo tomó en la mansión de Chaplin, en Los Alpes suizos, donde el icono del cine mudo vivió durante sus últimos años de vida, tras su destierro de Hollywood por sus supuestos vínculos comunistas. Aquella casa está dividida en dos partes, la mansión, que se mantiene inalterable, y la parte de los estudios, la cual reivindica la obra artística del mimo, y en esta área hay una tienda que es donde tomó esta foto; con el tiempo descubrió que es una imagen que muestra uno de sus objetivos del libro.

"Este libro es, ante todo, un homenaje a los que estuvieron antes, aquellos personajes fundamentales en mi formación intelectual y sentimental. Incluso, a veces, pensé en ir más allá, encarnarlos, aunque sea por un momento. Hubo una aspiración genuina de estar en sus zapatos. Por eso la foto de portada con Chaplin refleja perfectamente al viaje romántico que yo quería contar".

Para todos los interesados en leer y adquirir "El viaje romántico", pueden encontrarlo en librerías El Sótano y a través de Amazon.

