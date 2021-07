Revive arte a los exvotos

Uno de los personajes y artistas más completos que desde el sur de Morelos han trascendido a nivel nacional e internacional es Emmanuel Espintla (Emmanuel Espín Pineda), quien expondrá a partir del 15 de julio, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, Cuernavaca, (MAIC), recinto que celebra su octavo aniversario.

El artista que se considera como uno de los más fervientes defensores de la cultura popular, nos revela cómo desde el encierro de la pandemia decide abrirse en redes sociales para compartir su gusto particular por los exvotos, que hasta ese momento era un tema muy íntimo y privado, asimismo, nos habla de este arte en vías de extinción, tanto al prohibir la Iglesia pinturas en las paredes de inmuebles del patrimonio histórico, como por ser desplazado por la fotografía.

Las manifestaciones artísticas que vienen desde la cultura egipcia, mesopotámica, sin duda cobraron mayor realce en la feligresía católica en el siglo XVI, con gran demanda, nos cuenta al recordar; “se encuentran grandes pinturas donde aparece la persona retratada agradeciendo el milagro, desde reyes, los feudales, terratenientes y a partir del siglo XIX y principios del XX fue el periodo de mayor auge sobre todo donde había santuarios donde se da relevancia a la presencia de Cristo o la Virgen en sus diversas manifestaciones”, aparecían pintores, retratistas, o rotulistas que plasmaban en sencillas láminas de metal los milagros que el Santo concede a la gente. Actividad que se fue perdiendo al ser sustituida por las fotos.

“Hoy en día, tenemos su trabajo como testimonio de este oficio y de esos milagros”, dijo al señalar que en México se estima que solo hay de 10 a 15 artistas incluido él que se resisten a que desaparezcan los exvotos y siguen pintando e incluso promoviendo este tipo de manifestaciones: “a mí me gusta lo antiguo y tratar de revitalizar estás tradiciones que nos dan identidad y que de repente estamos dejando a un lado”.

A raíz de la pandemia empezó todo este movimiento virtual, y su innata creatividad y necesidad de compartir su trabajo, principalmente con los niños, por lo que arrancó con un taller virtual de pintura de exvotos, dijo al añorar los talleres en las escuelas, el contacto con el público que tiene la necesidad de aprender y alimentar su espíritu.

“Hay que agradecer tanto a la vida; ahora estamos en una situación tan difícil. Es un momento preciso para dar gracias”.

Asimismo, se manifestó respetuoso de la fe y las creencias de las personas, y como católico con la fe bien puesta, arrancó con un taller solo con el uso del celular y de ahí salió la invitación de la Secretaría de Cultura de Puebla, de la Secretaría de Cultura Federal, la invitación de la Casa de la Cultura de la Mixteca y Oaxaqueña y así varios talleres sobre este arte: “y a partir de eso unas páginas especializadas en internet han dado a conocer mi obra y me llama mucho la atención que en realidad somos como 10 o 15 pintores de exvotos en todo el país y para mí fue como un milagro de Dios, porque finalmente yo buscaba un foro, una ventana donde manifestarme”. Sin duda han sido un paliativo para sobrevivir al cierre de museos, galerías, foros culturales, ferias, exposiciones, talleres entre otras actividades de las que viven los artistas.

“Me hacen el honor invitarme para celebrar el octavo aniversario de este importante espacio cultural (MAIC), que tiene una colección muy importante de arte indígena, textiles, cerámicas y algunas piezas ornamentales de varias de las culturas de México, para mí es muy emocionante que se abra este espacio”, dice al reconocer que sus obras tienen la raíz popular que siempre buscó de los pueblos indígenas, y con quienes ha trabajado en algunos proyectos.

Se trata de su primer exposición en solitario, ya que su participación en otros museos ha sido con compañeros: “me llenan de alegría que este 15 de julio, día San Buenaventura, emprender esta buenaventura para poder compartir con la gente del estado de Morelos este exposición, cuidando las normas sanitarias contra la pandemia del Covid-19.

La exposición Barroquisímo exvotos y pintura religiosa, toma su nombre en alusión a su espíritu, que él mismo reconoce como muy exagerado por lo recargado del color y lleno de contrastes que es parte del movimiento Barroco, sin embargo algunos críticos de arte lo califican como Neobarroco, (nuevo y barroco) ya que el término Barroco se originó en el siglo XVII y XVIII y hace alusión a este miedo al vacío en un lenguaje cultural arquitectónico de la pintura y ven mucho de este estilo de género artístico en mis creaciones, señaló

Su primer exvoto lo hizo en el 2004 en honor a la Virgen del Rosario, para el aniversario 200 de la feria en su honor en su pueblo natal Tehuixtla, donde la virgen del Rosario concedió el milagro y lo salvó de la extinción, dijo la recordar que varios pueblos sucumbieron a una epidemia de cólera y desde ahí no ha parado de pintar: "era una cuestión más íntima, ya que no me gustado involucrar la parte religión con mi actividad artística".

La exposición se inaugura a las 13 horas y estará un mes abierta al público previa cita, con medidas sanitarias, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de Cuernavaca, en la avenida Morelos a una a un ladito del Jardín Borda en el corazón de Cuernavaca.

Cabe referir que Emmanuel Espintla es artista multidisciplinario, maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Licenciado en Arte Dramático por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es escritor, cronista, actor, director de teatro, dramaturgo, pintor y promotor cultural, sus obras se encuentran en países como Marruecos, Francia, España, Bruselas, Estados Unidos y México. Ha sido varias veces galardonado y reconocido por su destacado trabajo desde muy joven a sus 37 años.