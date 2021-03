Revisión de la Lista Nominal de Electores

Revisar la Lista Nominal de Electores es fundamental para garantizar la participación en las elecciones de 2021

La Lista Nominal de Electores es una relación en la que se incluyen los datos personales y la fotografía de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar y es el documento que se utiliza en las casillas electorales para confirmar la participación de las y los electores que están en posibilidades de emitir su voto el 6 de junio de 2021, por lo que es necesario que la ciudadanía revise su correcta inclusión en esta Lista y garantice su participación en la próxima jornada electoral, quienes aparezcan en la Lista son los que pueden votar ese día.

¿En qué casos una o un ciudadano puede no estar en la Lista Nominal de Electores? 1.- Cuando una o un ciudadano tiene una Credencial para Votar que ha perdido vigencia y no solicitó su renovación antes del 10 de febrero de 2021; lo anterior debido a que, por Ley, todas las Credenciales que perdieron vigencia, dejar de ser útiles y, por ende, los registros correspondientes son excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal. 2.- Cuando una o un ciudadano solicitó un trámite en Módulo antes del 10 de febrero de 2021 y no fue por su Credencial para Votar antes del 10 de abril de 2021. 3.- Cuando una o un ciudadano solicitó la reposición de su Credencial para Votar por creer que se le extravió, pero la encontró y ya no fue por su nueva Credencial. En este caso, el INE bajó, temporalmente, ese registro de la Lista Nominal de Electores y lo reincorporará hasta que recoja la nueva. 4.- Por algún error del INE. Por ello, y para evitar que estas omisiones afecten a la o el ciudadano, es importante que se revise y, en caso de cumplir con todos los requisitos y no estar, notificarlo para subsanar el error.

Existen tres vías para revisar la Lista Nominal: acudiendo a cualquier Módulo u Oficinas del INE y solicitar su revisión al personal que allí se encuentre, este personal orientará a las o los ciudadanos para que revisen su registro en la Lista Nominal de Electores; consultando en la página de internet ine.mx, en la dirección electrónica https://listanominal.ine.mx/scpln/ o llamando a INETEL, al 800 433 2000, sin costo. En el estado de Morelos también se puede llamar al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana al número 777 313 2254. Para revisarse solamente debe tenerse a la mano la Credencial para Votar más reciente, ya que serán solicitados algunos datos de ésta. El Sistema de Consulta de la Lista Nominal de Electores no proporciona datos personales, sólo confirma la inclusión de los registros correspondientes. La revisión podrán realizarla terceras personas, siempre y cuando cuenten con los datos de las Credenciales para Votar de las otras personas a las que va a revisar.

Toda la ciudadanía debe revisarse en la Lista Nominal, pero principalmente quienes hayan realizado algún trámite registral y obtenido su Credencial para Votar entre 2018 y 2021. En caso de no aparecer en la Lista Nominal, se debe presentar una Solicitud de Rectificación en cualquier Módulo u Oficina del INE, para que se revise su registro y se le dé una respuesta, ya sea incorporándolo a la Lista Nominal de la casilla que le corresponda, o señalándole la razón por la que no está incluido en ella. En caso de que una o un ciudadano no esté de acuerdo con el dictamen presentado por el INE en cuanto a su exclusión de la Lista Nominal, puede entablar un Juicio de Protección de sus Derechos Políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para presentar su inconformidad, la o el ciudadano debe acudir a las Oficinas del INE para presentar la demanda correspondiente. Estos trámites son personales y gratuitos, y también se requiere presentar documentación según el caso que se trate. Aunque no hay una fecha límite para revisarse en la Lista, en año electoral como éste hay plazo para presentar la Solicitud de Rectificación, que es el 20 de abril de 2021. Este es el último día en el que se podrá interponerla, a efecto de poder participar en la jornada electoral del 6 de junio. En la democracia, contamos todos, contamos todas.





Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos