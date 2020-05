Retos y Contrapesos del Garantismo ante la crisis Mexicana

A base de fregadazos históricos, hemos ido comprendiendo cómo es que la Política juega, se manifiesta y externa, como bastión de ideologías inacabadas, confusas y poco representativas de la realidad del grueso de la población, cuyo 60% vive en pobreza y más de la mitad de ese universo, en una vergonzante pobreza extrema; de allí queda un amplio porcentaje de masa trabajadora que, mal llamamos “clase media emergente”, para tratar de clasificar a un puñado de mexicanos que viven prácticamente al día, con un ingreso aproximado de $7,130 pesos mensuales, lastimosa cantidad que, estructura generaciones de esclavos modernos, que no pueden adquirir un hogar decoroso, un patrimonio sustentable, un futuro digno para la vejez y una realidad cada vez más violenta, insatisfactoria y deprimente para la mayoría de los habitantes de éste país.

Ante éste panorama gris, construido durante décadas de abusos, corruptelas, políticas neoliberales de degradación social y especulación financiera, el descontento y hartazgo –aunado a un programa clientelar político y un discurso elaborados precisamente para capitalizar ese hartazgo- de un grupo representativo de cerca de 32 millones de votantes, decidieron dar pauta nuevamente a la alternancia, como pasó en el año 2000, donde apabullante, por vez primera en cerca de 70 años, el partido hegemónico entregó la estafeta del Poder Ejecutivo, a un partido de oposición.

Hoy, a casi año y medio de que una nueva hegemonía se posicionara en la silla presidencial y cerca del 70% de las curules legislativas a nivel federal y de las legislaturas y gobiernos estatales, enfrentamos el desmoronamiento de nuestra República, al socavar la división de poderes, vulnerada tras el discurso, el entrometimiento y la desfachatez de reformas que buscan centralizar todo en el Ejecutivo, aunado a la descomposición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

El pasado 31 de Marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el primero de tres decretos que han suspendido en un 80%, la vida económica, institucional y social del país, en virtud de la pandemia que mundialmente azota el orbe.

Las consecuencias económico financieras, laborales y en materia de seguridad pública y social, están siendo desastrosas; la violación de derechos laborales, a una vida digna, al trabajo, a la manutención; y por otro lado, la nula activación y utilización del gobierno Federal de sus atribuciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación, para ayudar a sopesar la carga tributaria y conservar las fuentes de empleo en el país ante ésta Contingencia Sanitaria, aunado al colapsado sistema de Salud y Seguridad Social, para culminar con la terrible militarización del país, lamentablemente consumada mediante el Decreto de 08 de Mayo de éste año, que, dicta un Acuerdo para que la Fuerza Armada Permanente, tome las riendas de la Seguridad Pública del país hasta el 27 de Marzo del 2024, generando no sólo una violación tajante al artículo 21 constitucional y todos los demás relativos y atingentes a la Seguridad Pública ya que, confunde erróneamente con las tareas de salvaguarda de la Soberanía Nacional, propias de las Fuerzas Armadas, con las tareas de Seguridad Pública, a cargo de las fuerzas profesionales de carácter civil como deben ser los distintos cuerpos Policiacos, para lo que fueron concebidas.

Ante éste panorama es que consideré pertinente realizar algunas consideraciones, sobre el papel y la importancia de la Defensa Constitucional y las Garantías que de ella emanan –haciendo hincapié en las Garantías de orden social, civil y políticas- a efecto de recordar que los juristas –y todo profesionista y académico en general- tenemos una labor consustancial en la construcción –y defensa- de un Estado Constitucional de Derecho y –a contrario sensu- la deconstrucción de falacias y artefactos de poder que, sin límites y contrapesos, pueden devenir en una catástrofe mayúscula para la vida democrática y los avances en materia de protección a los Derechos Humanos que tanto tiempo y sangre han costado.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen la libertad del individuo, su vulneración por parte del Estado y los particulares, y que aseguran a cada persona el poder participar en la vida política de la del Estado, libre de toda discriminación o represión.

Los derechos civiles garantizan la integridad física y mental de las personas, su vida y seguridad, la protección de toda discriminación, así como los derechos individuales a la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, expresión, religión –credo-, prensa, de tránsito, entre otros. Los derechos políticos por su parte, procuran la participación en la sociedad civil y la vida política, así como la libertad de asociación, el derecho de petición, el derecho al voto, etc.

Por cuanto hace a las Garantías Sociales, la Constitución Mexicana de 1917, es la primer constitución social en el mundo, al haber integrado derechos de orden proteccionista, respecto de grupos vulnerables de cuya raíz revolucionaria, nacieron la protección a la tenencia de la tierra, la seguridad social, al trabajo y libertad de asociación sindical entre otros.

Como podemos constatar, los Derechos Civiles, Políticos y Sociales abarcan un amplio espectro de protección, de la vida individual y colectiva del país.

¿Cuál es el destino de su protección ante el dantesco panorama que se nos presenta?; ¿hacia dónde nos dirigimos en materia de protección y defensa de éstos Derechos y sus garantías, cuando vemos que el discurso oficial y las reformas que se están implementando parecieran menoscabarlos?

La crisis internacional suscitada el virus denominado “Coronavirus SARS-19”, pone de manifiesto ciertas contradicciones del Estado: por una parte, prohíbe gran parte de la actividad laboral, económica y de esparcimiento, restringidas en virtud de una ponderación de derechos, entre las libertades individuales y sociales tales como el trabajo, el patrimonio, la manutención y la vida digna, todos ellas necesariamente atadas a la actividad económica laboral regulada por el sistema normativo, pero por el otro, se encuentra la pervivencia del Estado mismo, al anteponerse una crisis sanitaria cuya probabilidad de contagio y mortandad aparentemente es muy alta.

En ésta básica ponderación de Derechos, pareciera obvia la respuesta del Estado, al convalidar la restricción de libertades individuales en aras de la preservación de las mayorías; sin embargo la fórmula, para ser idónea y congruente, habría de estabilizarse con el catalizador del Estado benefactor: uno donde si bien me impiden generar los ingresos para mi pervivencia, en concordancia crítica elemental, habría de disminuir o anular durante la Contingencia, la carga impositiva derivada de las obligaciones que todo ciudadano tiene para contribuir con el gasto público. Aquí tenemos una contradicción puesto que, el Estado, haciendo uso de sus facultades, en aras de detener una crisis sanitaria, impide -y castiga inclusive- la labor económica de las personas, que es la que dentro de los parámetros legales, permite en un sistema neoliberal, hacerse de los bienes elementales para sobrevivir, pero al mismo tiempo, el Estado decide no hacer uso de otras facultades para detener el cobro de impuestos, aprovechamientos y derechos, lo que genera que el grueso poblacional, tenga que hacer frente a obligaciones impositivas, en tanto que no genera ingresos. En palabras simples: no nos dejan trabajar para producir, pero nos siguen cobrando y reteniendo con lo poco que nos queda.

Aunado a esto, el acceso a la salud no es para todos; pese a que, hace unos días se generó una reforma constitucional que adiciona tres párrafos al artículo 4º Constitucional, generando un “seguro universal” a adultos mayores de 68 años y, se “transforma” el Sistema de Salud, por uno “universal”. Con éstas dos “mejoras”, “cualquier persona” habríamos de ser atendidos en cualquier hospital, a cualquier hora, por cualquier, malestar, al ser un Derecho Humano el acceso a la Salud, recubierto de distintas garantías que lo tutelan, tales como la seguridad social etc. Sin embargo, de facto, no se ha implementado el Sistema Universal, por lo que, sigue operando el Seguro Social y el ISSSTE para el grupo de la población que trabaje y le corresponda, así como sus derecho habientes legalmente reconocidos, o bien, para quienes puedan pagar los servicios médicos particulares.

Ahora bien, ésta situación en primer lugar implica que no todos tenemos acceso a los sistemas de salud al no implementarse aún el supuesto sistema universal y, en segunda instancia, es sumamente preocupante en la situación actual, una terrible denuncia que se está acrecentando en diversos sectores de la sociedad: los supuestos acuerdos y protocolos fácticos –no legales- que, contrario al derecho a la salud y la vida de todos, establecen parámetros discrecionales de “elección”, donde, en virtud de la edad avanzada o el estado o fase de evolución crítica del virus de COVID-19 en los pacientes, debe ponderarse por parte del personal de salud y elegirse aplicar los medicamentos, aparatos respiradores y atención especial en general, a los más jóvenes –productivos- es decir, dejando morir a los mayores.

Ésta terrible “elección”, pone de manifiesto una segunda contradicción entre el discurso oficial, la norma fundamental y las garantías de los gobernados: en primer lugar, retomando el craso error de impedir las actividades con base en las cuales la población obtenemos ingresos para sobrevivir, al tiempo que el mismo Estado se niega a disminuir siquiera el cobro de impuestos, y por otro lado, hacer nugatorio el acceso universal a los servicios de salud ante una crisis de la magnitud que se contempla y peor aún, generar –aparentemente- prácticas a toda luces ilegales e inhumanas de elección para dosificar la atención y procurar la supervivencia de unos, sobre otros, dan cuenta de la sistemática violación de Derechos Fundamentales por parte del Estado.

Ante tal perspectiva, dos vías plausibles de “defensa” y contrapeso legal se hacen visibles: el Juicio de Amparo, en contra de los propios Decretos mencionados brevemente en virtud de los cuáles el Ejecutivo ha genero Acuerdos y Decretos de orden anti e inconstitucional y, por el otro, el Juicio Contencioso Administrativo en contra de determinaciones unilaterales de orden impositivo y gubernativo que pretendan alterar y menoscabar los derechos fundamentales.

Pese a que dichos mecanismos jurídicos se han intentado, como es el caso de innumerables amparos vs. el Decreto del 31 de Marzo que fue omiso en decretar la Contingencia por cuestiones sanitarias, sino que la decretó por “caso de fuerza mayor” –lo que trajo consigo los efectos negativos en las relaciones de trabajo y en materia de apoyo fiscal a los mexicanos antes expuestas- el intervencionismo del Ejecutivo hacia los poderes Legislativo y Judicial, ha dado como resultado la nugatoria suspensiva en definitiva por parte de los Juzgados Federales por un lado, y la emisión de iniciativas de reforma pro régimen y actos administrativos convalidatorios de la figura Presidencial por el otro.

El resultado previsible ante un pueblo enfermo, debilitado por el ansia, la angustia, el estrés, la incertidumbre e inestabilidad de sus fuentes de empleo y de ingresos para sostenerse así y sus familias, aunado al irrefrenable saqueo hacendario, solo puede ser uno: mayor violencia.

Y ¿cuál ha sido la respuesta anticipada del Gobierno ante éstos nefastos resultados? La Militarización del orden de la Seguridad Pública, lo que, pone de manifiesto, en tercer lugar una nueva violación rampante a las Garantías que consagran la vida democrática y pacífica en éste país, como lo son, el carácter estructural ciudadano y profesionalizado de cuerpos civiles a cargo de la Seguridad y tratamiento Público -como lo mandata el artículo 21 de la Carta Magna-, diferenciado del entrenamiento y finalidad teleológica y funcional de las Fuerzas Armadas permanentes.

Ésta última violación flagrante a las Garantías de Seguridad, Certeza Jurídicas, y puesta en riesgo a los Derechos Humanos Fundamentales de cada individuo en el país, poniendo a cargo de las Fuerzas Armadas la Seguridad Pública, habrá de combatirse a través del Amparo en contra del Decreto citado, esperando haga eco hasta la Suprema Corte de nuestro país, buscando invalidar la militarización que se instituye; así como también habrá de combatirse por la puesta en marcha de mecanismos meta jurídicos, como lo son la movilización de la Sociedad Civil Organizada, para exigir que se decline de la militarización que, a todas luces, solo servirá para la represión de una sociedad herida, cansada, vulnerada sistemáticamente por el aparato del Estado y las condiciones críticas en que se encuentra la economía del país.

No es menester ni intención del de la voz, generar apología a la desobediencia civil, ni al desconocimiento de los poderes imperantes; por el contrario, motivo del presente análisis, es la reflexión crítica y contrastada del discurso y medidas adoptadas por el aparato estatal, los resultados inmediatos y mediatos de tales decisiones y la necesidad imperante de la protección y defensa de los Derechos y Garantías que, empero, sistemáticamente están siendo vulnerados.

El Jurista, debe ser sagaz y firme, intrépido y hábil como el zorro, pero fuerte y feroz como el león cuando necesario; estoy convencido hoy más que nunca, ante el escenario de una institucionalidad difuminada, con una separación de poderes imperceptible y una serie de mandatos administrativos insensatos e ilegales, debemos cerrar filas desde la Academia, la praxis, los medios de comunicación y la Sociedad Civil Organizada, en aras de hacer frente de forma pacífica a la construcción de un Estado opresor que con temor, alcanzo a vislumbrar, empero, no desde la mirada subjetiva ni el clamor de ideología, sino desde la lectura jurídica de los últimos Decretos, Reformas y Actos de Gobierno que socavan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En tanto, hagamos que el grito de la pluma, la razón y el argumento del puño hecho palabra, resuene en los tribunales, en los medios de comunicación y en las aulas, para que el Garantismo se oponga al terror de la ignorancia y el retroceso institucional.