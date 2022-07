Restaurante se convierte en galería para exponer obra de Vázquez Navarrete

El artista Alberto Vázquez Navarrete, quien radica en Cuernavaca desde hace más de 50 años, inauguró su exposición “Modernismo a la carta” en el espacio cultural del Restaurante Don Fer, como parte de la celebración por el segundo aniversario de este sitio gastronómico, ubicado en la calle Morrow del Centro de Cuernavaca.

Vázquez Navarrete recibió la invitación del chef Fernando Hernández para celebrar el segundo aniversario del restaurante, teniendo como invitado de honor a este reconocido artista a nivel nacional e internacional.

“Estamos cumpliendo dos años del restaurante, y ante la pandemia y la situación actual, seguimos en la lucha por abrir espacios para la cultura y las artes; que es uno de nuestros grandes intereses, impulsar principalmente al talento morelense y artistas que radican aquí. Amablemente Alberto trajo su obra para exponerla en este lugar, estamos muy agradecidos y contentos por atender la invitación y llenar las paredes con su maravillosa obra”, expresó el chef Fernando Hernández.

En la muestra pictórica “Modernismo a la carta”, Alberto Vázquez Navarrete presenta 14 pinturas en diferentes formatos, todas con la temática de México, sus paisajes, su gente, colorido y folklor.

“Todas las pinturas son obras recientes, y abordan el tema de México, que siempre me es muy grato pintar. Estoy muy contento y agradecido por esta invitación a compartir mi obra en el Restaurante Don Fer, y con el chef que siempre apoya el movimiento cultural de Cuernavaca”, dijo Alberto Vázquez Navarrete.

El artista heredó de su padre el gusto por la pintura, y desde pequeño se involucró en el tema de las artes. Con el paso de los años, ha desarrollado una fructífera carrera.

“Mi padre Antonio Vázquez Parra, fue pintor y yo pinté durante 11 años con él hasta su muerte y de ahí me ocupé de pintar costumbrismo tradicional mexicano. Estoy muy contento con mi trabajo y de seguir con el legado de mi padre, y que no me quede grande el antecedente”.

Vázquez Navarrete fue invitado por el chef Fernando Hernández para celebrar el segundo aniversario del restaurante / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Las obras exhibidas en la muestra pictórica son con temática de México, sus paisajes, su gente, colorido y folklor / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca La muestra artística “Modernismo a la carta” estará abierta hasta el 5 de agosto en el restaurante Don Fer / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Alberto Vázquez Navarrete ha participado en la realización de murales en Cuernavaca y Tepetzingo, Miorelos y en la Bahía de Saint Paul, Canadá / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Erick Alvarado, Fernando Hernández, Rocío Figueroa y Alberto Vázquez / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

A lo largo de su carrera ha participado en la realización de murales en Cuernavaca y Tepetzingo, Miorelos, así como en la Bahía de Saint Paul, Canadá. Ha realizado exposiciones en Morelos, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Además, su talento ha trascendido fronteras, presentando su obra en Estados Unidos, España y Francia.

“Tengo más de 50 años viviendo en Cuernavaca, pero casi no expongo aquí, generalmente tengo más exposición en otros estados de México y en el extranjero; sin embargo, cuando me presento en Cuernavaca, la gente me responde muy bien y eso lo agradezco mucho”.

Finalmente, Alberto Vázquez Navarrete comentó que recibió la invitación por parte de la Real Academia de París para ser miembro activo. Además de que muy pronto su trabajo se podrá seguir disfrutando en la ciudad de la eterna primavera, ya que fue invitado a exponer en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca.

La exposición “Modernismo a la carta” estará abierta hasta el 5 de agosto en el restaurante Don Fer, visítala y disfruta de las delicias gastronómicas que ofrece este lugar.







