Rescatemos a nuestra Cuernavaca

Cuernavaca desde hace ya muchos años y por desgracia, perdió su esencia y personalidad, debo resaltar, que el argumento que algunos esgrimen defendiendo la destrucción de nuestra ciudad en favor de una modernidad mal entendida, es a todas luces absurda y sin sentido de pertenencia.

Es cierto, el mundo cambio, pero cambio en todas partes, y yo no veo otras ciudades del mundo o de México de la importancia e historia de Cuernavaca, destruidas a niveles superlativos, que hace parecer que aquí cayo una bomba.

¿Por qué Cuernavaca si ha sido terriblemente destruida? En mi opinión fue un proceso lento pero efectivo de descuido, desarraigo y falta de entendimiento de la historia y la cultura, no es desconocido que a partir del inicio de este milenio hubo gobiernos que sin el más mínimo apego a las raíces de nuestra ciudad la transformaron en el indeseable muladar que es hoy.

De Cuernavaca se fue casi todo, hermosas casas historias fueron demolidas para construir casuchas replicadas mil veces, nuestros espacio públicos y culturales desaparecieron dando paso a centros comerciales impersonales y violadores de las leyes de urbanización, se fueron los restaurantes, los cafés, la vida nocturna, los eventos culturales, las exposiciones, las presentaciones de libros, los festivales de música, los magníficos hoteles, y la vida misma de la ciudad en general.

La única manera de comenzar a cambiar el rumbo de nuestra ciudad es reconociendo que hay un problema, un problema de planeación, de inversión, y de visión.

No soy de los que cree que añorando un pasado que no volverá se gana algo, Cuernavaca jamás será la que alguna vez fue, pero podemos transformarla en una ciudad mejor de la alguna vez fue, y lo digo, porque no obstante nuestro presente, tenemos aun la materia prima para que esta ciudad sea nuevamente un punto de referencia mundial, aun conservamos el esplendido clima y la gente que desea un cambio verdadero.

Soy un convencido que la esencia y la razón de ser de Cuernavaca ha sido siempre la cultura, el arte y el desarrollo en torno a esto, somos una ciudad llena de belleza, de paraísos inimaginables en otros lugares del mundo, tenemos la fortuna de contar aun con el mejor clima del mundo, y en torno a esto hay que reconstruir Cuernavaca, con visión de futuro, con respeto a la historia y a la cultura de siglos anteriores.

Este año hay elecciones en Cuernavaca, y por desgracia demasiados aspirantes a gobernarla, y da tristeza ver que la enorme mayoría solo desea el poder para sus intereses personales o de grupo, salvo excepciones son personas que carecen del perfil idóneo para salvar nuestra ciudad, no hay una visión de años a futuro, no hay una proyecto de planeación urbana eficiente, no hay un proyecto que vea la cultura como eje primordial de desarrollo, hay tan solo aspiraciones mezquinas que después de verlas tantos años terminan por dar asco.

Hoy, e insisto salvo excepciones solo vemos personas sin arraigo, muchas veces que ni siquiera son de la ciudad intentando cumplir acuerdos económicos con autoridades actuales que han sido absolutamente nocivas y destructivas, y eso no podemos permitirlo más.

Tenemos este año la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas, reconozcamos que cometimos enormes errores y pensemos mejor, es nuestra culpa que nuestra ciudad haya llegado a este punto, somos nosotros quienes permitimos a estas autoridades, quienes las elegimos y quienes cargamos con la responsabilidad de quitarlas.

Olvidemos los partidos políticos, y veamos a los hombres y mujeres que aspiran a gobernar Cuernavaca, y pongamos al frente a quien verdaderamente sepamos que puede hacer mejor las cosas, quien sienta amor por su pasado y tenga altura de miras al futuro, quien ame nuestra ciudad y no desee solamente destruirla sino al contrario, busque convertirla en un mejor lugar, donde crezcan tus hijos con mas seguridad, mejores oportunidades y un sentido de orgullo y pertenencia que hoy no hay.

Así que nuestra responsabilidad es aportar un grano de arena para reconstruir nuestra ciudad, y nuestra sociedad, no pierdas la oportunidad de sentirte orgulloso de haber hecho las cosas bien en favor de la mayoría.

Agradezco a mi estimado amigo Daniel Martínez director de este prestigiado diario la oportunidad de poder escribir para ustedes, me siento muy halagado y orgulloso.

Solo la cultura nos preserva del infierno de lo mismo.