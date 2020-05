Reina la oscuridad en la conciencia

Falta de voluntad y actuar de muchas personas, hacen invitaciones a reuniones sociales, negocios abiertos en Cuernavaca sobre las Avenidas Poder Legislativo, Domingo Diez, Gobernadores, Morelos, Obregón y Av. Universidad por mencionar algunas Avenidas y si vamos al interior de las colonias encontraran en su máximo esplendor la venta de antojitos mexicanos con la señora que saco su puestecito y los comensales sentados, plazas comerciales con negocios funcionando sin ser de una verdadera prioridad sus servicios o productos, la mayoría de todos estos negocios se escudan diciendo que siguen los protocolos de seguridad por poner un botecito de gel antibacterial, traer mal puesto un cubreboca, etc., personas en la calle y en el transporte público sin cubreboca; existe más oscuridad mental en aquellos que hacen fiestas en la calle o salones. Incluso los proveedores de renta de mobiliario y músicos. ¿cómo reducir la movilidad si la gente encuentra todo tipo de negocio abierto? que los induce hasta cierto punto a salir de casa, esto sucede en diversos municipios de nuestro estado, en mayor o menor escala, depende de nosotros como sociedad bajar los índices de contagio; si sales de casa a adquirir tu despensa u otra actividad de importancia por favor utiliza tu equipo de seguridad personal y realiza los protocolos de prevención, las OSC´s Morelenses te invitamos a que te cuides y cuides a los demás, lo bueno es que aun en esta oscuridad de falta de conciencia y voluntad de algunos, surge la luz que cambia el panorama, muestra de esta luz es el buen trabajo de algunos grupos de personas de las cuales hago mención a continuación: se gesto la Colaboración de la Red OSC´s Morelos con Isidro Añorve Sánchez, un gran líder en Morelos que realiza continuamente cursos, talleres y conferencias para formar jóvenes líderes igual a él, que inspiren con ejemplo de buenas acciones, con valores y compromiso, en esta ocasión ofrece el Taller Profesional online de Construcción Argumentativa de Textos Periodísticos de Opinión, al término de este taller los participantes darán aportes a esta sección, está la propuesta que nos apoye con su grupo de jóvenes líderes para hacer entrevistas, reportajes, etc., para crear una biblioteca para el acervo cultural y de consulta para las OSC´s, el curso será impartido por LXN Opinadorxs Morelos a los cuales felicito por su buen trabajo, gracias a los periódicos Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla, gracias Organización Editorial Mexicana por permitir este espacio; Red de OSC´s Morelos con algunos de sus miembros están dando apoyo a un Colectivo de nueva creación de Músicos, Artistas y Cantantes haciéndoles llegar diversos programas y proyectos, en este grupo se encuentra Jorge Luis Negrete, un joven con gran talento, guitarrista, bajista y cantautor, que pertenece al Colectivo Independiente llamado HECHO EN CASA el cual presenta ¨QUEDATE CONMIGO¨ Morelos desde el Hogar, producción musical y en video que 13 artistas en plena contingencia, lejos de un letargo creativo, desde el aislamiento social crean arte, dicha producción es escrita por los hermanos César y Fernando González Castillo, y producida por Osvaldo Flores, ha recorrido desde su lanzamiento, hace apenas unos días, las diversas plataformas digitales, estaciones de radio y en Televisión. No podemos dejar de mencionar la ayuda social en estos momentos, por lo que red de osc´s Morelos felicita a la Lic. Mahelet quien en Tlayacapan con su asociación civil denominada “Fundación Para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Pueblos de Morelos” ha generado colaboración con el Líder Fernando Rodríguez para hacer un proyecto en benéfico de cien familias aproximadamente y poder llevarles productos alimentarios, así mismo felicitamos a la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, Colegio de Abogados NAAME. Lic. Luis Ignacio Reyes Andraca y Presidencia de La Colonia Lomas de Cortés, quienes realizaron la maravillosa labor de apoyar a 23 familias de la Colonia Lomas de Cortés el veladero con el programa de Ayuda Ciudadana y 10 de Mayo. Seguimos de pie, sociedad civil organizada nunca con las manos cruzadas.