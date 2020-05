Regresar a lo mismo sería suicida

Ni hablar queridos lectores, nos tocó vivir una nueva época y con nuevos virus, porque éste, el actual, a decir de los verdaderos conocedores, ni se irá, ni será el último. Y menos si solo estamos esperando que levanten el confinamiento generalizado, para regresar de volada a la misma insensibilidad ante la Pacha Mama, o sea, nuestra Madre Tierra; si volvemos al frenesí del mentado consumismo que acaba con bosques, mares, con todo. Y si seguimos viviendo carentes de solidaridad con quienes menos tienen que gran parte por no decir la mayoría, vivían antes de que hiciera su aparición el COVID 19, será catastrófico. Y ya no podemos culpar ni a China, ni a nadie porque todos somos culpables. Sí, aunque se pregunten: “¿Y yo qué hice para vivir esta pandemia?”. Verán que si tuvimos todos que ver con esto que estamos viviendo. Acabo de leer, bueno, hará unos diez días que me lo mandó mi amiga, la periodista Cecilia González Arenas, un muy completo trabajo del teólogo, ex sacerdote franciscano, escritor autor de más de diez libros traducidos a varios idiomas, entre ellos, Eclesio génesis y Ecología de la tierra, por citar solo dos. Poeta, filósofo, profesor y ecologista brasileño, Leonardo Boff, -su nombre completo es: Genésio (así, acentuado en la e), Darci Boff-, mundialmente conocido y re conocido. Y de acuerdo a Boff, “regresar a lo mismo, sería una demostración de que no hemos aprendido el mensaje de que debemos cambiar nuestra forma de vivir. Se trata de un llamamiento de la propia Tierra viva, ese super organismo auto regulado del que somos su parte inteligente y consciente.”. Aquí, perdón, no estoy de acuerdo en que somo la parte inteligente de la Tierra, eso lo serán una mínima parte de los seres humanos porque el resto, la mayoría, peca de ignorancia. Como recuerdo a Albert Einstein, que decía: “Hay dos cosas infinitas: la tontería y el Universo”. Y es que son muchos los que no creen en esta enfermedad, en estos momentos en que si entramos a un almacén como Costco, vemos a los cajeros verdaderamente blindados y en grandes consorcios se toman precauciones que los hecen perder económicamente y por otra parte vemos que todavía hay quienes niegan la existencia de este virus y que por lo mismo no toman las más mínimas medidas de seguridad lo que los convierte en verdaderas bombas de tiempo y en un peligro para los demás. Dense una vuelta por la noche por la parte céntrica de Temixco y verán la cantidad de gente, restaurantes y antros abiertos. Y les vale una sombrilla las recomendaciones que se escuchan por todos los medios, todavía hay quienes prefieren ridiculizar a un académico como el doctor Hugo López-Gatel, antes que aceptar que debemos aprender a vivir de otra manera porque este virus llegó y aquí se quedará entre nosotros. No crean, todo esto, implicará un cambio radical en muchos aspectos, por ejemplo, a la gente le encanta pensar que vivirá hasta los cien años o más, pero ¿valdrá la pena vivir por vivir? Oímos hablar mucho del concepto de lo que significa Ética, que si la laboral, que si en la educación académica, que si en las relaciones interpersonales, en todo pues. Pero tres palabras de Leonardo Boff me hicieron recordar que si un ser humano carece de una Ética del Corazón, o sea, si vive carente del sentido de la compasión para qué vivir. Ya sea la indiferencia al maltrato que sufre el mundo vegetal, si no, miren con qué facilidad se tiran árboles maravillosos porque estorban a los cables de luz. Aquí, entre otros, debe la CFEque hacer un cambio y no llegar, no a poder, sino a mutilar y a arrasar maravillosos ejemplares como los que había y todavía quedan unos pocos en la calle Madero de la colonia Miraval de esta ciudad, que de niña yo recuerdo que se tocaban las copas de los laureles de la India de un lado al otro de la calle, formando como un precioso túnel de sombra por donde circulábamos por debajo, hasta que comenzó la poda generalizada de esa compañía; urge la compasión por cómo se mata a vacas, cerdos, pollos, gallinas, patos y demás, para que podamos degustar su carne en la mesa. Ante esto dice el Beatle Paul McCartney, que si los rastros tuvieran paredes de cristal la gente no volvería a comer carne. Sigo con la ética del corazón, urge también la compasión hacia los animales en los zoológicos, circos, casas particulares, recuerdo que siendo coordinadora de El Universal en Morelos fotografié y denuncié a guaruras que jugaban al blanco con las patitas de preciosos flamingos mientras un soberbio ejemplar de tigre de bengala observaba la escena encerrado en una jaula de cinco por cinco, afortunadamente el judicial dueño de la casa fue cesado y los animales confiscados, pero ese maltrato sigue. Luego continúo con el maltrato a los humanos. Enrique Duccel dice que cuando se le perdió el respeto a la naturaleza, comenzó el declive de la vida del ser humano que ya está en franco inicio de exterminio. Sólo es cuestión de tiempo si no comprendemos que hay que escuchar a esos grandes pensadores. Así de radical está el asunto. Y bueno, antes de despedirme, rememoro que en mis inicios como reportera en el Diario de Morelos, allá por 1985 cuando el inolvidable Efraín Pacheco Cedillo era el director, me llamó un día a su oficina, hacía poco que había comenzado a trabajar como reportera en ese periódico. Entro a su privado y ahí estaba Yoshio, guapísimo, encantador, sencillo pese a que hacía poco había ganado el primer lugar en el Festival OTI de la Canción, con una bellísima voz pero sobre todo con una muy encantadora forma de ser. Y me pidió mi director que lo entrevistara. Era mi primera entrevista y yo sin saber nada al respecto, pero felizmente ese comienzo, fue como en el ambiente artístico se conoce como “la patadita de la suerte”, sí, ahí comencé con ese género que me encanta porque sé que detrás de cada persona por insignificante que se vea, hay una historia que contar. En paz descanse el querido cantante que incluso se había sumado a una campaña de “Quédate en tu casa”. O sea que no sólo es el quedar en casa, sino que para evitar un contagio hay que tomar todas las precauciones al respecto. Y lo que es la vida, murió sólo, entubado tras 15 días de lucha por vivir en el hospital público de Xoco, como la pesadilla que narré hace ocho días en este mismo espacio. Ay, caray, como bien decía mi señora madre: “No hay que ver como empieza la vida, sino cómo se termina”. Que en paz descansen Yoshio y nuestro querido amigo Miguel Ángel García Tapia, compañero en campañas de prensa gubernamentales por todo Morelos. Y este lunes les recomiendo que ingresen a www.ideaplaneta.com y busquen las películas: Los Cazadores de Frutas y En el mismo barco, muy ad hoc a estas líneas. Y hasta el próximo lunes.