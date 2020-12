Regresan las diosas al Museo de Arte Indígena Contemporáneo

La artista visual Linda Jácome, inauguró su exposición de pintura “El regreso de las Diosas” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), la cual está integrada por 20 obras, entre retratos de mujeres y de animales, realizados en las técnicas de óleo y carboncillo. La muestra puede visitarse durante diciembre con previa cita en las redes sociales del museo.

“Son obras que comencé a realizar desde 2015. Diosas, refiere a una palabra ególatra, viene más de un fondo de la mujer, una mujer que ha hecho una labor intensa, una mujer que ha aprendido a aceptarse a sí misma y se ha conocido más profundamente. Una mujer que reconoce sus límites y los respeta. Mujer que sabe darse su lugar, pero también dar el lugar a las demás personas. Una mujer que sabe amar, con una capacidad ilimitada para definir lo que ella quiere y se hace responsable de sus actos, de lo que vaya a crear en su vida y en su futuro”, expresó Linda Jácome.

Los retratos de mujeres que integran la muestra, han hecho algún eco en la artista y le han marcado en algún momento de su vida, pues estos rostros en el lienzo surgen a partir de fotografías que le llaman la atención o expresa alguna etapa difícil que esté pasando en el momento. Es por eso que en la exposición, el espectador se inunda entre miradas tristes y vacías; con una transformación o con los colores de luz. Donde la artista ha pasado por momentos oscuros, busca conectar con la gente y mostrar que todos pasamos por etapas, pero no estamos solos.

Asimismo, recalcó que los animales son parte esencial de su vida y de su desarrollo, en su caso tienen gatos y el convivir con ellos la complementa en algún sentido, pues los relaciona con los colores y con la alegría.

“El mensaje principal de la obra es no temer salir de la zona de confort, no temer al cambio, dejar sentir las emociones y atravesarlas. Muchas veces nos da miedo y las llenamos con cosas materiales. Por eso, es importante poner, más atención a nuestra parte interna”.

Exposición “El regreso de las Diosas” / Cortesía | Facebook: Museo de Arte Indígena Contemporáneo

Acerca de Linda Jácome

La artista visual es originaria de la Ciudad de México pero desde hace cuatro años radica en Cuernavaca. Diseñadora de profesión, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se especializó en sitios web y trabajó en agencias de publicidad. En 2010 decide dejar su trabajo, pues no se consideraba tan apasionada en el ámbito, al no tener la libertad creativa que quería desarrollar; posteriormente, se acerca a la pintura, algo que desde hace seis años disfruta al máximo.

“Una amiga me regaló una caja que contenía óleos que pensaba tirar, me preguntó si la quería y a partir de ahí comencé a pintar. Empecé con acuarela, la primera pintura que hice fue de mi gato, la subí a redes sociales y muchos amigos me contactaron para saber de qué manera podrían tener una pintura; me sorprendí mucho y comencé este viaje de pintar animales más personalizados. También me sentí atraída por la parte de retratos femeninos, los rostros y el cuerpo, son algo que me gusta mucho plasmar en el lienzo”.

Posteriormente, decidió probar la técnica de carboncillo, la cual considera muy interesante, “es como ir adentro, es la parte más oscura, pero al final hay que integrarla a nosotros, no hay que esconderla, más bien hay que trabajarla, y saber desarrollar esta parte de inteligencia emocional, que muchas veces carecemos”.

Cabe destacar que su obra se ha expuesto en boutiques y eventos de animales, por tal motivo está muy feliz de presentar su obra en un museo.