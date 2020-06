¿Reforestación en Llanos? …¡ya no! ¿para qué?

Las malogradas Campañas de Reforestación (CR) siguen siendo una excelente herramienta pedagógica para usarlas como ejemplo de lo que no se debe hacer en conservación ecológica. Las principales limitantes que tienen las CR son: i) a menudo se usan especies arbóreas no nativas de México y/o Morelos, y de esta manera, algunas de estas especies compiten con la flora nativa; ii) las plántulas que se usan son muy pequeñas y por lo tanto los índices de sobrevivencia son extremadamente bajos; iii) debido a que las plantas usadas para la CR provienen de viveros, se introducen microrganismos patógenos que afectan a la flora nativa; iv) asimismo se introducen malezas, que se encuentran, en forma de semillas, en la tierra usada para su propagación en los mismos viveros.

Por si esto fuera poco, existe un factor adicional que contribuye de manera excelsa al fracaso de la CR en Morelos, y esto tiene que ver con el sitio seleccionado para las plantaciones. En los últimos años ha habido una fuerte tendencia en las dependencias de gobierno y grupos de ecologistas que coordinan las CR, relacionado con la selección de áreas a reforestar. El criterio número uno es: entre más degradado es el sitio, entonces es mejor para reforestar. El principio que “fundamenta” esta idea se basa en la idea de que, supuestamente resulta prioritario recuperar un área totalmente desprovista de vegetación que una que cuenta con al menos algunos arbustos y árboles. Es decir, se piensa que un lugar sin vegetación requiere de la “urgente” ayuda de los “supermanes” de la reforestación.

Craso error, las áreas profusamente devastadas –frecuentemente conocidas como Llanos- presentan mucha erosión, y por lo tanto la calidad del suelo es extremadamente pobre; asimismo, el nivel de humedad, debido a la falta de cobertura vegetal, es también muy bajo. Esto se complica todavía más cuando el terreno presenta cierta inclinación, originando que los nutrientes se laven hacia las partes bajas (cañadas por ejemplo). Es por esta razón que desde hace algunos años hemos estado insistiendo en que los sitios a seleccionar para las CR deben ser escogerse bajo un análisis serio y con bases ecológicas mínimas. Entonces, contrario a lo que comúnmente se piensa, entre más cerca esté un sitio a reforestar de un área con cobertura vegetal, mayores serán las posibilidades de que las plantas reforestadas sobrevivan, por la mayor calidad de nutrientes, por la mayor humedad presente para fortalecer las plántulas y -además- por la fauna nativa que opera como dispersor de semillas y de polen hacia el sitio a reforestar, entre otras razones adicionales.

Por eso, las plantaciones forestales realizadas en México (y Morelos no es la excepción) deben ya finalmente realizarse con criterios lógicos y evitando las ocurrencias, porque, hasta el momento la reforestación ha sido un reverendo y rotundo fracaso. Porque si se hubieran hecho las cosas bien en los últimos 30 años, entonces ya tendríamos un segundo o tercer piso de vegetación, pero al contrario, existe mucho menos vegetación que antes. En consecuencia, debemos dejar de malgastar el erario público, el cual es consecuencia de los impuestos de todos los mexicanos, independientemente de filias y fobias políticas. En este sentido, el Programa “Sembrando Vida” del gobierno de la república, debería tomar en cuenta criterios científicos para que éste realmente funcione.

De no modernizar las CR, seguiremos obteniendo básicamente cero resultados. Por favor no más llanos, o ya no toleraremos más… ocurrencias de ambiente.