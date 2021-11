Rebozo tejido, la pieza del mes en el MMAPO

En días pasados, se inauguró la tradicional Pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), que durante noviembre corresponde a un Rebozo tejido en telar de cintura, realizado por la maestra Artesana Maira Isabel Pedraza Ramírez de Hueyapan, Morelos. Esta pieza obtuvo un premio especial como mejor obra tradicional en diseño, técnica y material en la VIII edición del Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2020.

Durante la inauguración, Maira Pedraza estuvo acompañada de Alva Villalobos, coordinadora del MMAPO y Hugo Juárez Ríos, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, quienes destacaron la importancia de seguir apoyando a los artesanos de Morelos.

“Se ha trabajado en fomentar procesos de comercialización, promoción y preservación del arte popular morelense, con el objetivo de que los artesanos puedan obtener un bienestar material y económico de sus obras, en este sentido, hay que resaltar el trabajo que el MMAPO está realizando para realzar y proyectar las piezas de los artesanos morelenses”, comentó Hugo Juárez Ríos.

La maestra artesana, Maira Isabel Pedraza Ramírez, narró que aprendió a tejer en telar de cintura desde los quince años, y que con el paso de los años junto a las enseñanzas de su madre y de su suegra, ha perfeccionado la técnica logrando la elaboración de piezas únicas.

“Desde temprana edad, sabía tejer porque mi mamá fue quien me enseñó, pero todo el proceso para realizar una pieza no me lo sabía, cuando me casé fue mi suegra la que me enseñó todo, ella se llamaba Inés Flores Montaño, y realmente me enamoré más al ver todos los colores porque el teñido es algo hermoso”, expresó Maira Isabel Pedraza Ramírez.

En aquel tiempo, Maira quería hacer una bolsa de muchos colores para su uso personal, por lo que tenía que aprender otras técnicas muy importantes en este proceso, de ahí se enamoró del telar de cintura y continuó aprendiendo,y a la fecha lo sigue haciendo.

“He estado aprendiendo de todo desde hace ya 12 años aproximadamente, y he seguido aprendiendo de todas las técnicas, ahora ya sé muchas cosas, pero aún me falta”.

Entre sus planes, está aprender a hacer la faja del chincuete, típico de la vestimenta en Hueyapan, y que desafortunadamente se está perdiendo la tradición, y sin duda, a través de su trabajo Maira desea continuar con ella y poner un granito de arena en esta importante labor.

A lo largo de su camino en el arte textil, Maira ha participado en distintos concursos a nivel local y nacional, ha sido acreedora a diversos premios, algo de gran orgullo porque le permite seguir poniendo en alto el trabajo de las artesanas y por supuesto de Hueyapan, contribuyendo en la conservación de sus tradiciones y costumbres.

“Significa muchísimo el trabajar en realzar el arte textil de Hueyapan, he concursado a nivel estatal y he ganado varios premios, el año pasado me inscribí al nacional y gané el premio especial con esta pieza y este año, gané una Mención Honorífica, y realmente todo es muy importante, me siento muy feliz porque a nivel nacional es como ganarse la lotería al competir con otros estado como Chiapas y Oaxaca. Hacerle saber a la gente lo que hacemos, que lo hacemos bien y que hemos aprendido bien; y eso motiva a más generaciones a ver que es importante conservar nuestras tradiciones”.

Para la realización de esta pieza, Maira tardó aproximadamente dos meses, sin embargo, el proceso viene de tiempo atrás, sobre todo con la realización del teñido que puede tardar hasta un año.

“El proceso de teñido es de un año, porque algunos de los materiales sólo se encuentran en cierta época, por ejemplo el pericón que lo encontramos solo en septiembre y octubre, la planta Miguelito en la misma temporada; la cochinilla si la tenemos todo el año porque ya están disecados y el añil no es una planta de temporada pero el teñido debe ser entre marzo y abril que no llueve, para no contaminar el agua”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca