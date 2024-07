Raúl Pineda trasciende fronteras; presenta exposición en Colombia

El artista morelense Raúl Pineda trasciende fronteras; lleva su arte y talento a Colombia con la exposición "El jardín de los olivos". La cual está en el Museo de Arte del Tolima en la ciudad de Ibagué, Colombia, donde también compartió sus conocimientos y experiencias a través de un taller que impartió sobre la técnica de Mezzotinta.

La exposición está integrada por 20 obras de grabado en mezzotinta que el artista realizó entre 2019 y 2024, piezas que han sido premiadas dentro y fuera de México.

El artista menciona que la exposición es un diario visual que lleva al espectador por muchos sucesos que pasan durante una noche, adentrándose en un espacio hostil, pero también que nos invita a cuestionarnos por qué están pasando esas cosas o cómo es que llegamos a esas escenas. Y todo surge a través de los sueños y pesadillas, tratando de hablarnos de lo que está pasando en el México actual.

Varias personas acuden a la exposición "El jardín de los olivos". / Cortesía / Raúl Pineda

"Las obras surgen de las pesadillas constantes que tengo al dormir y también por los hechos de violencia social que acontecen en México. Los espectadores pueden apreciar un diario visual de rostros que vemos todos los días, de personas manifestándose y de personas gritando justicia. Asimismo, podemos ver los contrastes sociales, las pérdidas, pero sobre todo, el principio de una memoria colectiva hacia situaciones que cotidianamente quedan en el olvido", expresó Raúl Pineda.

Asimismo, destacó que la oportunidad de exponer en Colombia, se dio gracias a la invitación del artista colombiano Darío Ortiz, a quien conoció en el Estado de México, específicamente en una exposición que reunió a artistas de México y Colombia, ahí el maestro Darío vio su trabajo y le interesó.

Un cuadro del artista morelense Raúl Pineda. / Cortesía / Raúl Pineda

"Posteriormente, el maestro Darío y yo nos encontramos nuevamente en una fiesta que organizaron los artistas Flor Minor y Fernando Tamés; ahí charlamos sobre la técnica de mezzotinta, posteriormente me hizo la invitación a exponer en Guanajuato, bajo la curaduría de Karenia Hernández y después a Ibagué, Colombia, y realmente estoy muy contento porque se hizo un excelente trabajo de museografía, difusión y seguimiento de la exposición".

Además, de presentar la exposición, Raúl Pineda impartió un taller sobre la técnica de Mezzotinta y cómo se elabora, brindando una perspectiva teórica y práctica en este interesante método de grabado.

"Fue una experiencia muy grata ya que nunca había impartido un taller, pero al ver el resultado de los alumnos fue impresionante, descubrir los distintos estilos y formas de expresión, y ver cómo cada pieza habla de cada uno de sus autores fue, sin duda, algo muy satisfactorio".

Raúl Pineda está muy contento por esta grata experiencia, y la oportunidad de presentar su trabajo en otro país, compartir con otros públicos e intercambiar procesos creativos con otros artistas.

"Ha sido una de las mejores experiencias profesionales que he tenido, ver las similitudes que tenemos en Latinoamérica, y sobre todo, ver esos vehículos en los que podemos dialogar y sentirnos uno mismo. Me sorprendió que en la inauguración se acercó una mujer y me dijo 'si no me dicen que eres mexicano, creería que eres colombiano solo con ver tu obra', realmente me movió ver la historia que compartimos tanto en Colombia como en México y otros países de Latinoamérica".

La exposición "El jardín de los olivos" permanece en el Museo de Arte del Tolima hasta el 7 de julio. Hasta el momento ha sido muy visitada y ha recibido muy buenos comentarios por parte del público colombiano y visitantes.

