Rafael Segura brindará recital de guitarra en el Jardín Borda

El próximo sábado 28 de mayo el músico y maestro Rafael Antonio Segura Delgado presentará un recital de guitarra clásica en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda a las 16:30 horas, con entrada gratuita para todo público.

Cabe destacar que este concierto, es posible gracias a la gestión de la Fundación Corazón de Artista A.C., en entrevista, Rafael Segura nos comparte los detalles de esta importante presentación y un poco de su trayectoria artística.

“Será un recital un tanto diferente, con un programa cuya temática es con base en la literatura en la música. Tiene un cierto tema general, y no es que todas las piezas estén basadas en una obra literaria, pero si tienen ese acercamiento o inspiración. Serán muchas historias y formas de ver la literatura, hay mucho que contar y decir a través de la música”, expresó Rafael A. Segura Delgado.

Durante el recital presentará: una sonata en homenaje a José Revueltas de la autoría de Marco Aurelio Gutiérrez; Preludios enigmáticos del compositor cubano Leo Brouwer que surgen a partir de fragmentos de poemas; “El juglar y la Ninfa”, pieza estilo medieval de la autoría de Valentín Rodríguez; una obra del compositor español Eduardo Garrido, basada en la novela “El bosque animado” y la pieza “Al Alba del último día” del francés Francis Kleynjans.

Rafael Segura es originario de Torreón, Coahuila, pero ha radicado gran parte de su vida en Cuernavaca. Inició sus estudios en 2007 en Coahuila, y en 2009 ingresa al Centro Morelense de las Artes (CMA).

“He vivido durante casi toda mi vida en Cuernavaca, pero mi familia es originaria de Torreón, Coahuila y allá comencé a estudiar música en el 2007, en un Centro de Iniciación musical, en un principio mi enfoque era la guitarra eléctrica, pero tuve fortuna de encontrar a un gran maestro de guitarra clásica por azares del destino, este gran guitarrista es el maestro Marco Aurelio Gutiérrez, quien estudió en Europa; me interesó mucho la guitarra clásica. Posteriormente, me aventuré a las audiciones del CMA y afortunadamente me quedé, ahí estudié con el maestro Ildefonso Sosa, aproximadamente ocho años, él me ayudó a formarme de una manera un tanto integral”.

A lo largo de su trayectoria, el músico se ha presentado en importantes escenarios y festivales de CDMX, Coahuila, Guerrero y en Morelos. Además ha tenido la oportunidad de realizar diplomados internacionales e incluso llevar su talento a otras partes del mundo.

“Tuve la fortuna de ir a un festival en Alemania, y también al Festival de Mannes en Nueva York. Y he participado en distintos concursos de Guitarra Clásica, quedando en lugares importantes”.

En 2020, presentó su disco “Encuentros” integrado por 19 canciones, y que está disponible a través de las diversas plataformas digitales.

A la par de su carrera como músico, Rafael Segura imparte clases de Guitarra Clásica y de Iniciación en la Música a niños, jóvenes y adultos en la Fundación Corazón de Artista A.C., y de forma independiente para distintos niveles.

“Impartir clases es una parte muy importante de ser músico, porque el compartir nos ayuda a nosotros a saber aún más, a rectificar nuestra pasión por la música y a retroalimentarnos de las personas, definitivamente es una experiencia humana muy interesante”.

Para mayor información sobre las clases de guitarra clásica y de este recital, visita la página de Facebook: Fundación Corazón de Artista A.C.

