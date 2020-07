Radiografía de la esperanza

Hace algún tiempo, compartiendo experiencias sobre cómo acercarnos a formas de vida más justas, sensibles, solidarias y libres, Fran me dijo que el porvenir no poda ofrecernos ninguna esperanza para habitar un mundo con esas cualidades, que en un lugar donde gobierna la violencia, la impunidad, la injusticia y la economía por encima de la vida, solo podemos esperar malas jugadas en la historia y un par de catástrofes en nuestro efímero tránsito por la existencia; Mirna, que seguía buscando sin encontrar empleo, nos contó que estaba tratando de ponerle una mejor cara a la desgracia pese a lo mucho que esta insistìa en fastidiarle –aunque recuerdo que su gesto delataba tristemente lo contrario-, y Paulo, solo callaba o asentía con la mirada.

Quizá ahora, entre cifras escandalosas de violencia, muertes, largos encierros, pérdidas masivas de empleo y constantes discursos fisiologistas, que con presupuestos racionales se empeñan por reducir la certeza de la vida a nuestros cuerpos materiales y órganos funcionales, si volviésemos a tener aquel encuentro, Fran me diría que tuvo razón, Mirna conservaría su gesto de tristeza y Paulo seguiría optando por aguardar en silencio. Posiblemente, entre tantas problemáticas, complejidades, sufrimientos y dificultades que nos presenta la experiencia de la vida cotidiana, perder la sonrisa, sentir desaliento y ceder las palabras a la fatalidad, puede ser la constante en nuestra experiencia o en la de nuestras relaciones cercanas.

Es cierto que, como ha dicho Gabriel Marcel, “la esperanza no puede negar todo lo desesperanzador del mundo”. Hay un ejército de problemas que se esmeran por orillarnos al abatimiento, la desesperanza y la indiferencia; por sabotear el amor a la vida desde la angustia por la existencia, pero también es cierto –como él mismo aclaró-, que abandonar la esperanza ‘provoca una pérdida de sentido’, una constante búsqueda por llenar la incompletud en que nos deja la desesperanza.

Hoy pienso que aquel encuentro fue una manifestación de la pérdida de sentido y de esperanza de la que habla Marcel. La misma que se manifiesta en estos días. Pero también me pregunto, cómo es que desde esa trágica forma de concebir la vida nos planteábamos tales ideales políticos como crear una vida justa libre, sensible y solidaria. Es posible, que en la esperanza y desesperanza misma se encuentre la respuesta.

Paulo Freire, en su pedagogía de la esperanza, nos enseñó que a pesar de que “no es posible siquiera negar la desesperanza como algo concreto, con razones históricas, económicas y sociales –como lo demuestran nuestros días-, no poda entenderse la existencia humana y la necesaria lucha por cambiarla sin la esperanza y sin el sueño (…) La desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas suficientes para el embate recreador del mundo, pero, sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate”.

Pareciera que todo esto, nos hace apuntar entonces a que teniendo al menos un poco de esperanza, podemos lanzarnos a transformar la realidad sin tomar en consideración los datos concretos, hacernos pensar que con la esperanza basta, aunque como advierte Freire, “la esperanza es necesaria pero no suficiente. Ella sola no gana la lucha pero sin ella la lucha flaquea y titubea”.

Es por ello que Guattari, reconociendo en el desencanto y la pasividad la causa de la desmovilización social y política, señala que “hay una urgencia y una emergencia en el derecho de soñar que otro mundo es posible aquí y ahora”, de recuperar la confianza y la esperanza como posicionamiento político que nos permite construir otras formas de vida. Posiblemente, aquellas más justas, sensibles y libres que nos planteamos.

Abandonar pues la indiferencia ante la vida, el abatimiento, la indiferencia, el desencanto, el desprecio, y revivir el profundo amor que merece el vivir como otra forma de habitar en el mundo es lo exige nuestra existencia.

Con la colaboración de Sara Montesino