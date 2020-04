No sólo el pensamiento que se distancia de la realidad deja de ser cierto, sino que, irónicamente, entre más aproximación tiene a ella se torna contraproducente.

La excesiva cercanía a una idea no le permite desarrollarse: se contrae. Y a falta de expansión, se excede en sí y termina asfixiándose.

En una entrevista para la revista Women´s Own, en 1987, Margaret Thatcher sentenciaría: “No existe tal cosa como la sociedad. Sólo hay hombres y mujeres individuales…” dejando plasmado, desde las posimetrías del siglo XX, la creciente indiferencia moderna. Tal premisa imprimía un carácter radical y violento, no porque se alejaba de la realidad, sino porque, efectivamente, delataba un acercamiento desmesurado a ella, rompía ese prudente acercamiento hacía la empatía del hombre y, reconociéndose más como individuo solitario en el sistema antes que en una comunidad de semejantes, desembocando en lo radical y violento. Las crisis permiten poner a prueba la solidez de las instituciones y el tiempo de reacción y competencia de los dirigentes; y en verdad es poco relevante la fuerza de las instituciones cuando la capacidad de los líderes sobreviene; lo que es más, las instituciones son creadas para que la presencia de un dirigente capaz en momentos de crisis no sea un lascivo menester. La pandemia hizo que los países del mundo encontraran ineptitud en sus gobiernos y debilidad en sus instituciones.

No fueron pocos los dirigentes en el mundo que incurrieron en fallas irreparables justo en el momento que no debían tener ningún margen de error: en Brasil, Bolsonaro minimizó el virus tildándola de "gripecita", para después afirmar y lamentar las muertes que sobrevendrían; en EUA, el presidente Trump permaneció reacio mucho tiempo frente a las medidas, declarando que la enfermedad desaparecería “como un milagro”, encontrando hoy al país norteamericano con el mayor número de muertes y casos activos; en Irán, el viceministro de sanidad del gobierno de Hasán Rohaní, en una rueda de prensa, ya presentaba los síntomas para días después declarar que su prioridad era evitar, ante todo, la propagación de fake news.

Los sistemas de salud de todo el mundo han mostrado su fragilidad y el estado de abandono que los gobiernos han tenido en el pasado por las instituciones públicas, ocasionando que muchos países durante esta crisis tengan que optar por medidas drásticas como la priorización de pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir; en la capital española, la Semicyuc (Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias), elaboró una guía ética para decisiones extremas ante dos pacientes similares, recomendando: “priorizar la mayor esperanza de vida con calidad”; en México, el gobierno declaró que llegado el momento de escasear los recursos hospitalarios, como ventiladores o respirados mecánicos, los “pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad.”

De cara a todo, dirigentes del globo y organizaciones mundiales parecen más desesperados por salvar una economía que beneficiaba a sectores privados rescatando con deudas un sistema que sólo dispersa las riquezas y privilegios a unos cuantos países y personas. Doctrinas económicas mal aplicadas tanto como políticas nacionalistas ponen fin al sueño que una vez llamaron comunidad, creando individualismos salvajes y esparciendo xenofobia, olvidando valores como solidaridad y tolerancia.

Quizás la dama de hierro no falló al predecir que no existe tal cosa como la sociedad: sólo hay individuos. Y yendo más lejos: sólo hay intereses.

Quizás.