¿Quién es Munda Dora Buchain?

Desde 2013, durante el "Seminario Internacional Combate a la Corrupción", la doctora Buchain, quien encabezaba las investigaciones de la Auditoría Forense, comentó que la percepción de los ciudadanos apuntaba que la corrupción estaba vinculada al gobierno; que la corrupción es un problema sistémico que no se había observado o atendido desde este punto de vista; que la falta de coordinación interinstitucional entre organizaciones, públicas y privadas, había ocasionado que ésta permeara y se generara impunidad; que en el momento en que se atendieran los problemas que generan la impunidad y por tanto, se le dieran cara a la corrupción, podrían ir caminando en una sola dirección, pero si alguna de las dependencias o instituciones no trabajaran hacia el mismo fin, desvincularían todo y no podrían tener resultados ciertos.

Es decir, tenían muy buenos propósitos y era muy importante pensar que lo que estaba en juego era el bienestar común de las personas, ya que no no entenderían, por más que se les explicara que existían leyes y que estaban trabajando o que habían reformas si veían en su bolsa, en su vida diaria, la falta de bienestar por la falta de confianza y porque sabían que no había quien pudiera protegerlos contra un acto de corrupción.

Cualquier reforma era buena, en cuanto se pensara en el bien colectivo y no en cuestiones personales.

En el mes de junio del 2018, a través del Noticiero de Carmen Aristegui, nos enteramos que la doctora Buchain — quien ha demostrado en todo momento su ética, congruencia y gran valor, amén de su gran inteligencia y perseverancia — fue "retirada" del escandaloso caso de la "Estafa Maestra, después de haber encabezado ella misma una de las investigaciones más importantes de la Auditoría Forense — si no la más — de esa institución que debiera integrar todos los conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros para la lucha contra el fraude.

En la entrevista de Aristegui lo único que escuchamos decir por parte del "entrevistado" era que la Suprema Corte de Justicia había señalado que ese puesto era de libre designación, y que se le "reconocía" el gran trabajo de la doctora Buchain, no se le podía "escatimar", pero que durante su administración habían caído, digamos, en malversaciones.

Estamos a principios del 2021 y la doctora sigue dando la cara a todos los medios, sola, en contra de todo un sistema, pidiendo que se investigue a fondo todo lo sucedido en la Auditoría de la Federación que desde la llegada de David Colmenares Páramo como auditor superior de la Federación, empezaron los "despidos" a los demás funcionarios, lleno de ese "cinismo" de la vieja guardia que domina a la perfección las excusas artificiosas, pero con una gran "influencia" para imponer o incluir a directivos en diferentes instituciones. Involucrado, de tiempo atrás, en el problema de Pasta de Conchos y que desde luego no sólo no hizo su trabajo, sino que encubrió y fue omiso, generando lo que hoy es una enorme maraña de corrupción.

Hoy en día la Auditoría Forense, institución autónoma e híper necesaria en nuestro país, que debemos defender hasta con las uñas, corre el peligro de ser desaparecida debido a toda esa caterva de "políticos" que han llevado a este país a la total desesperación.

No cabe duda que Mujer que levanta la voz, a ella sí le siguen mostrando la hoz.