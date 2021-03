¿Qué y a quién representan las legisladoras de Morelos?

No ha habido ningún gobierno, hasta la fecha, que haya amanecido pensando con la idea de mejorar las condiciones de las mujeres.

No las conocen, no las ven, no las sienten en las venas, no son necesarias...

Mientras las feministas pedimos al gobierno mexicano que se tomen medidas para que no haya ni una víctima más por secuestro, violación o femenicidio, sólo encontramos la ausencia de un estado de derecho y una total indiferencia a nuestras demandas, además del repudio de gran parte de la sociedad que considera a esta rebelión como "tóxica", sin darse cuenta que sólo a través de estos levantamientos furiosos es que las instituciones han volteado a vernos.

Nunca olvidemos a las sufragistas inglesas "sufragettes", de principios del siglo XX, aquellas que reinvindicaron el voto femenino tras haberlo intentado inútilmente durante 50 años, en esa época en el que nos pensaban intelectualmente inferiores o incapaces de pensar por nosotras mismas, muy a pesar de la revolución intelectual que se había detonado durante la Ilustración del Siglo XIX en Francia.

Nosotras siempre acompañando a los hombres en sus luchas, en sus guerras; pero siempre hemos caminado solas en nuestras propias luchas. Arrestos, cárcel, brutal sometimiento, no fueron suficientes para que ellas continuaran su lucha y así quebrantar a las instituciones que ostentaban la "supremacía masculina" , cambiando todas esas prerrogativas destinadas exclusivamente para ellos.

Nada de esto ha cambiado, ni cambiará, hasta haber logrado esa nueva sociedad que se vislumbra.

Se dice que el género femenino es de los más protegidos de todo el país, al menos en el papel, Pero a pesar de que en las últimas décadas se han incorporado más y más leyes, seguimos viviendo en la impunidad y el continuo maltrato hacia a las mujeres que denuncian. La víctimas no reciben protección por parte del MInisterio Público a pesar de las facultades que ya tienen; a los jueces parece que no les importa y aplican siempre medidas irrelevantes; y los tribunales, también compuestos por hombres y mujeres, siguen siendo no especializados. Por cierto, ¡no queremos gobernantes violadores!

En estos tiempos en que las mujeres han llegado al poder, algo está sucediendo.

En una extensa investigación para evaluar la implementación de la paridad, a partir de una invitación del Instituto de las Mujeres de Morelos, se elaboró un estudio de la representación política a partir de una perspectiva multinivel y multidimencional, según comenta la investigadora jurídica, Doctora Flavia Friedenberg , en el conversatorio que le llevó a acabo esta semana "Pensar mujer y género en el Siglo XXI desde la RMCPyS", del cual dejo el link.

«Si bien desde 1997 creció un 67% el número de mujeres electas en el Congreso de Morelos, y en la última elección del 2018, ya con la implementación del régimen paritario, aumentó al 70%, las expectativas no se cumplieron y los hallazgos no fueron muy alentadores:

Más mujeres en los cargos, no supuso más mujeres con poder de toma de decisiones.

Más mujeres electas supuso menos representación sustantiva, menos representación simbólica. Aunque ellas tenían la mayoría, las decisiones fueron ejercidas por hombres; incluso la comisión de género fue presidida por un hombre.

Más mujeres en los cargos supuso más obstáculos institucionales, partidistas, incluso violencia política en razón de género.

A pesar de las reformas paritarias para incrementar la representación descriptiva, continuan habiendo obstáculos importantes en el acceso al ejercicio de poder de nuestras mujeres y se abre la pregunta: Qué y a quién representan las mujeres, porque más mujeres en el cargo, no suponen promoción de la agenda feminista.

https://www.youtube.com/watch?v=AoAJqByfZBg&feature=youtu.be