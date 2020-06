¿Qué lecciones nos está dejando esta pandemia?

Esta pandemia seguramente nos dará una gran experiencia, dice nuestra compañera y colaboradora en esta ocasión para el sol de Cuernavaca, la Lic. En Psicología Ana Salinas, directora de Misión AEI Ayuda Emocional Integral A.C., desde su punto de vista personal y profesional nos comparte la siguiente reflexión:

Lecciones que deja esta Pandemia.

Deja la experiencia de vivir una tormenta histórica, que no pedimos, pero que parece que para la salud del planeta era necesaria. Nos está dando la lección de que nuestras deficiencias salen a flote en las crisis. Como la indisciplina y la desorganización. Porque si algo nos está exigiendo esta contingencia, es disciplina, orden, organización y obediencia.

Nos reafirma la lección de que valoramos en poco lo que tenemos, porque lo damos por hecho. Pero por otro lado, nos está dando la oportunidad de valorar lo que realmente si tiene valor: la escuela, los recreos, los paseos, las charlas con amigos y familiares, los abrazos, los besos, las caricias, los abuelos, los humildes empleos, las reuniones familiares, las despedidas y las citas postergadas.

Nos está dando la lección de que a pesar de la tragedia mundial que estamos viviendo, la humanidad tiende a la destrucción, el engaño, la crítica, el conformismo, la envidia y el desagradecimiento. Pero también nos está dando la lección de que somos resilientes, aunque en ocasiones no lo creyéramos o no lo supiéramos. Y si, si podemos hacer cosas que pensábamos que no podíamos hacer, y si tenemos la capacidad de reinventarnos, aunque nos de temor.

Nos reafirma que el humor y la picardía, son mecanismos de defensa y una gran característica del mexicano resiliente. Nos está dejando la lección de que nuestras fortalezas nos están sosteniendo en esta época y que precisamente por eso, debemos estar pendientes de fortalecernos constantemente, física, emocional y espiritualmente, para hacer frente a las adversidades de la vida, que no avisan cuando llegaran.

Nos está enseñando que podemos estudiar a distancia, a pesar de no estar preparados, ni haber recibido ningún curso de inducción, ni los papás, ni los alumnos, ni los maestros y aun así, se están sacando un diez. Y no por cumplir con la currícula, sino por remar contra corriente para mantener el barco a flote.

Nos está enseñando la lección de que podemos trabajar desde casa, como los países de primer mundo. Comprometidos y creativos. Cumpliendo con honestidad, esfuerzo y capacidad de readaptación.

Nos está enseñando a utilizar las peligrosas redes sociales para un fin productivo, constructivo y positivo. Nos está enseñando a conocernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Y a convertir nuestras cuatro paredes en hogar y templo.

Nos está enseñando que las iglesias cerraron sus puertas, para multiplicarse en las redes sociales. Y que también los ortodoxos, se pueden modernizar. Pues al igual que los colegios, las iglesias buscaron la manera de reinventarse, para llevar su enseñanza espiritual.

Nos está enseñando que la soledad es incómoda, no sólo por el hecho de estar físicamente solo, sino porque en esa soledad, no hay nadie más que nosotros mismos. Y eso nos obliga a confrontarnos, aceptarnos, evolucionar y ser resilientes.

Nos está enseñando que si podemos doblar rodillas y clamar al cielo por ayuda. Y que muchas veces, lo único que resuelve los grandes conflictos, precisamente es eso. Simplemente orar. Nos reafirma que las partidas y las despedidas duelen, pero más, las que ni siquiera podemos despedirnos.

Nos está enseñando que los importantes e imponentes dirigentes de varios países, algunos muy poderosos, también lloran y claman a Dios. Cómo lo dije al principio, estamos viviendo un hecho histórico y muy probablemente, esto nos cambie la vida a todos, de alguna u otra manera. En diferentes medidas y en diferentes esferas de nuestra vida.

¿Cómo serán esos cambios? Favorables o desfavorables. Profundos o sin importancia. Con una perspectiva de vida hacia el agradecimiento y el crecimiento o hacia la frustración y el rencor. Eso lo decidirá cada persona.

Reflexionemos que, llegamos a una contingencia y tragedia mundial cargados de pendientes emocionales, físicos y espirituales. Y probablemente, saldremos con más… Así que, atendamos nuestra parte emocional y espiritual, para tener un equilibrio biopsíquico y espiritual, lo más óptimo posible, para enfrentar las adversidades, que muy probablemente nos tocarán vivir en un futuro.

Aprendamos a reconocer nuestras herramientas internas, para saber cómo enfrentar las adversidades de esta hermosa y difícil vida.

Tel. de contacto de la A.C. 777 114 0308, busca en fb como misionaei, encontraras diversos cursos gratuitos.