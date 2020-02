¡Que Hay de Nuevo…Viejo!

Para encontrar el lugar que tuvieron los niños en la sociedad de finales del siglo XVIII y principios de XIX, se puede rastrear en la publicaciones de la época temas divulgados al público se daba cuenta de actividades menos nobles de los muchachos; leían de las peleas callejeras entre grupos de diferentes barrios y de los estorbos provocados por los muchachos al buscar propinas en los bautismos.

Por otra parte, el virrey se preocupó por la muerte de algunos niños que habían caído de la azoteas cuando volaban papalotes y para protegerlos prohibió tales juegos porque estos “dolorosos sucesos” significaban la pérdida de muchachos que podrían [ ser útiles al estado] y no perdiendo el talento de los jóvenes. Y seguro querían volar su papalote más alto que el de otro, desgraciadamente encontrando la muerte.

Estas ideas del gobierno sobre los niños fue transmitido a los lectores de los periódicos cuando se publicaban noticias acerca de las nuevas escuelas y los mandatos contra los papalotes.

No es una novedad que cuando los adolescentes ven a mucha gene usando, haciendo o diciendo algo, ellos también quieren probarlo. En nuestra época tal vez era jugar a la Ouija o “verdad o reto”. Hoy en día, se trata de hacer retos virales en las redes sociales, los niños son especialmente susceptibles al [miedo a quedarse por fuera de algo popular]. Lo que una vez se trató de amigos diciendo “a que no te atreves”, ahora juegos temerarios son populares en los llamados YouTuber, estos siembra una maldad y deja de lado la parte humana y la ética de los jóvenes, invitando a hacer retos de acciones inducidas hasta la pérdida de la vida, estos retos que son definitivamente peligrosos, por las heridas e incluso la muerte, como van a manejar la muerte de un amigo, compañero, novia. No sentirá remordimiento, seguirán su vida así como así, lamentablemente las horas que dedican a las redes los jóvenes es extrema, es una epidemia dónde no se ha llevado un registro de los graves trastornos que ocasiona, de las secuelas a futuro de ésta generación. La psiquiatría tendrá que explorar más al respecto, ya que con tu teléfono puedes ocasionar graves cicatrices por ser exhibido por ser gravado, o tu mismo con tantos filtros puedes ocasionarte hasta una pérdida de identidad, ya no sabes en realidad quien eres o si no te aceptas como eres, piensas o te la crees o la compras como dicen, por esa razón no eres aceptado. La verdad es que nadie a dicho cuál es el método para dejar de seguir este tipo de información maliciosa y perversa , pero en todo momento están las redes sociales, como evitar la información nefasta.

La verdad no voy a mencionar cuales son los retos mortales, por obvias razones se me hacen con un gran contenido de maldad, los jóvenes niños/as educados bulliados son justo los elegidos a ejecutar estos retos; por eso creo que los padres de familia hoy más que nunca deben de dar a sus hijos un gran apoyo, para fortalecer su auto-estima en todo momento. Para no querer pertenecer y caer en este tipo de retos. Una epidemia sin cuantificar, porque también es de salud mental, y no se sabe ¿cuantos han muerto? o están discapacitados, por aceptar un reto para ser aceptado o para ser olvidado después. No pierdas piso y quédate en tu lugar con el papalote, para que no caigas.

