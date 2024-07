Vacaciones en Morelos | Checa las actividades culturales de este fin de semana

Te presentamos la cartelera artística y cultural del 19 al 25 de julio, con una variedad de propuestas de teatro, música, danza, cine y literatura los cuales se presentan en distintos espacios y foros del estado de Morelos.

Recomendación de la semana

La recomendación para este fin de semana es la inauguración de la exposición gráfica “Pasajeros Horizontes, Ruta México 200” de Toño Martínez en La Bigotona este 20 de julio a las 16:00 horas. Entrada libre.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Respecto al proyecto, el artista destaca sobre "PASAJEROS>>>PASSENGERS", en los últimos años hemos presenciado un fenómeno de movilidad social a los centros urbanos de diferentes regiones, países y ciudades, esto debido a la migración por diversas situaciones como políticas, económicas y sociales. Esto es "pasajeros>passengers", la presencia de diversos pasajeros con cosmovisiones diferentes que luchan por un oficio, trabajo o simplemente el ambulantaje. Todo este multiculturalismo aparece dentro de una narrativa de su día a día; algunos para vivir pero la mayoría para subsistir.

Y, HORIZONTES>>>RUTA MÉXICO 200/bitácora de viaje. Este proyecto es un tipo de registro de viaje personal, el cual relata el desarrollo del mismo de una manera gráfica y visual la ruta carretera México 200, la cual va de Puerto Vallarta, Jalisco a Tepic Nayarit, por medio de fotografías, mapa descriptivo de transporte público, kilómetros, hospedaje y playas y una serie de serigrafías las cuales el horizonte es el punto focal, describo y comparto esta experiencia de viaje de 16 días por la Riviera nayarita.

Recuerda que La Bigotona se ubica en la Plaza Moctezuma Cuernavaca en Matamoros 20, planta baja, interior 1. Col. Centro.

Viernes 19 de julio

7a. Feria de la Nieve Alpuyeca 2024

Presentaciones artísticas de Los Parranderos de San Pancho, Ballet Folklórico Yolotzin, Dinastía Jiménez y Balam Roots

Lugar : Alpuyeca (Xochitepec)

: Alpuyeca (Xochitepec) Horario: 16:00 a 21:00 horas





Cuentacuentos “Sabía una vez. Palabras para contar poesía e historia”

Lugar : Sala de lectura La casa de la revolución (Cuautla)

: Sala de lectura La casa de la revolución (Cuautla) Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Jardines errantes” de Tania Tagle

Lugar: La Tallera

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Concierto “Aves migratorias”

De Jessica Hamed y Nereidas

Lugar : Casona Spencer

: Casona Spencer Horario: 18:30 horas

Donativo: 100 pesos





Presentación de “Achila. El exilio de los dioses niños”

Por Carlos Iván Cruz

Lugar : Foro Artha (Yautepec)

: Foro Artha (Yautepec) Horario: 18:30 horas

Costo: 250 pesos





Obra de teatro “Corazón de Mantou” de José Manuel Sánchez

Edad recomendada: 12+

Lugar : Teatro Ocampo

: Teatro Ocampo Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Presentación del Mariachi y Ballet Folklórico de la Guardia Nacional

Lugar : Zócalo municipal de Emiliano Zapata

: Zócalo municipal de Emiliano Zapata Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Teatro Breve “El tercer Fausto” de Salvador Novo y “¿En qué piensas? ” de Xavier Villaurrutia

Para adolescentes y adultos

Lugar: Casa de Arte (Cuautla)

Horario: 19:00 horas

Donativo: 100 pesos (general) y 50 pesos (comunidad Cuenco)





Presentación musical de Perra Rumba, Cumbia, Rumba y Ska

Lugar: La Cueva (Tepoztlán)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Noches de jazz con Fugaz Trío

Lugar : Gramo 3 en Museo Cassa Gaia

: Gramo 3 en Museo Cassa Gaia Horario: 19:30

Costo: 100 pesos





Mila Strausz Jazz Trio en concierto

Con Mila Strausz, Fabián Cocho y Octavio Álvarez

Lugar : El Cabaré

: El Cabaré Horario : 20:00 horas

: 20:00 horas Cooperación sugerida: 100 pesos





Rap morelense con Jhiro Mundo y Rom Jay

Lugar: KM 70

Horario: 20:00 horas

Cooperación consciente





Vida Sativa en concierto, Reggae, rap, rock

Lugar: Tianquiztli Olympia

Horario: 20:00 horas

Costo: 30 pesos (de 20:00 a 21:00 horas) y 50 pesos (después de las 21:00 horas)





Noche de cumbias: Música en vivo por Canto Negro

Lugar : Kafe Kua (Tepoztlán)

: Kafe Kua (Tepoztlán) Horario: 20:00 horas

Cooperación voluntaria





Concierto “El rock no ha muerto”, “Tributo a The Cure”, “Tributo a The Black Keys”

Lugar : The Pit Foro Multidisciplinario

: The Pit Foro Multidisciplinario Horario: 21:00 horas

Costo: 200 pesos

Gossip

Sábado 20 de julio

Recital de música “El camino recorrido”

Con Javier Rojas (guitarra) y Mauricio de Santiago (percusiones)

Lugar: Museo Ex Convento de Tepoztlán

Horario: 11:00 horas

Entrada libre





Feria de Stickers

Venta de arte, comida y más

Lugar: El Cabaré

Horario: 12:00 a 19:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Pluto” de Aristófanes

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates

Horario: 13:00 horas

Entrada libre





Presentación musical de Ulises Tello

Lugar: La sombra del sabino (Tepoztlán)

Horario: 13:00 horas

Entrada libre





Varieté JugArte

Espectáculo de circo para toda la familia

Lugar: Ramito y Violeta

Horario: 16:00 horas

Costo: 120 pesos (niños) y 150 pesos (adultos)





Exposición gráfica “Pasajeros Horizontes, Ruta México 200” de Toño Martínez

Lugar: La Bigotona

Horario: 16:00 horas

Entrada libre





Exposición “Relatos de la ausencia” de Mónica de Alva y Liset Ortega

Lugar: Cafetería La Barranca (Casona Spencer)

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Copas llenas, copas vacías” de Sara Schmidt

Lugar: Papillon

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Desde Chile con Amor” de Rodolfo Rodríguez

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 17:00 horas

Donativo: 250 pesos

Promoción: 3 personas (600 pesos) - 4 personas (720 pesos) y 5 o más personas (150 pesos por persona)





Presentación de danza “Tribal Kemp” Danza del vientre estilo tribal

Lugar: Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Informes: 7772247692





Presentación de “Shadow light birth”

Por Makiko Tominaga y Carlé Costa

Lugar: Foro Artha (Yautepec)

Horario: 18:30 horas

Costo: 350 pesos





Presentación musical de Canto Negro: Cumbia Sabanera

Lugar: Tiki (Tepoztlán)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Presentación musical de Sebastiá Corbella Jazz Trío

Con Jimmy Doney, Héctor Robles y Sebastiá Corbella

Lugar: OMBÚ (Tepoztlán)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Presentación musical de 3P-SWAG

Funky- Acid-Chillhop

Lugar: Cultura Baktun

Horario: 20:00 horas

Costo: 100 pesos (preventa) y 150 pesos (día del evento)





Obra de teatro “Popcorn” de Ben Elton

Lugar: Tanka Studio

Horario: 20:00 horas

Informes: 7779617283





Presentación musical de Raúl Rock R2

Covers de rock en inglés y en español

Lugar: KM 70

Horario: 20:00 horas

Cooperación consciente

Cultura Torneo de resorteras: Evento contra la minería a tajo abierto

Domingo 21 de julio

Actus Jazz en concierto

Con Maribel Bustamante (contrabajo), Gerardo Montes de Oca (guitarra) y Jim Doney (batería)

Lugar: La Sombra del Sabino (Tepoztlán)

Horario: 11:30 horas

Entrada libre





Círculo de voz y ritmo para mujeres con Yaz Machaen

Canto, meditacion, afirmaciones, percusión corporal y vocal a través del juego

Lugar: Papillon

Horario: 12:00 horas

Cooperación: 200 pesos

Reservaciones: 7773771726





Mercadito Comunitario

Lugar: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC)

Horario: 12:00 a 17:00 horas

Entrada libre





Recital de ballet “Princesas”

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 13:00 horas

Costo: 100 pesos (general) 80 pesos (preventa)





Torneo de Resorteras contra la minería

Lugar: Loma bonita, Xochitepec

Horario: 15:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Invierno” de Cristian Lara

Lugar: Centro Cultural Teopanzolco

Horario: 17:00 horas

Costo: 200 pesos





Estreno del musical “Tú y yo somos uno mismo”

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 17:00 horas

Costo: 250 pesos (preventa) 300 pesos (taquilla)





Experiencia sonora/visual “Dimensiones Sonoras”

Lugar: Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Costo: 100 pesos (general)





Lunes 22 de julio





5to. aniversario Escuela de Danza Benjamín León & Cía

Presentación “Rock Ballet”

Lugar: Teatro Ocampo

Horario: 18:30 horas

Informes: 7773874410





Proyección de la película “Canoa”

Lugar: La Tigra (Puente de Ixtla)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

Doble Vía ¿Qué caracteriza a Cuernavaca? Estos son sus atractivos turísticos

Martes 23 de julio





Martes de recorridos guiados por la colección de Robert Brady

Lugar: Museo Robert Brady

Horario: 17:00 horas

Costo: 60 pesos (entrada general) y 40 pesos (con credencial de estudiante, profesor e INAPAM)





Proyección de la película “Una jauría llamada Ernesto”

Dir. Everardo González

Lugar: El Estudiante (Puente de Ixtla)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “3rd. Summer of love” Dir. Sergio Valentín

Lugar: Teatro Ocampo

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

Cultura Morelos tiene cuatro 'Paraísos Indígenas' certificados, ¿sabes cuáles son?

Miércoles 24 de julio





Inauguración de la exposición “Paisajes microscópicos” de René García

Lugar: Tianquiztli Olympia

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación de danza folklórica mexicana

Lugar: Tianquiztli Olympia

Horario: 18:30 horas

Cooperación consciente





Proyección de la película “Noche de fuego”

Lugar: Tilzapotla (Puente de Ixtla)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Noche de Micro abierto

Stand up, canto, chistes, poemas y más

Lugar: Atómico Kustom Diner Bar

Horario: 20:00 horas

Entrada libre

Cultura Casona Spencer presenta exposición retrospectiva de Xavier G. Iñiguez

Jueves 25 de julio





Presentación de la revista literaria “Letrasinsomnes”

Lugar: Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda

Horario: 16:00 horas

Entrada libre





Jueves de Danzón

Con la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates

Horario: 17:00 horas

Entrada libre





Concierto “Hasta volvernos a encontrar” de Nautania

Invitado especial: Ernesto Ochoa

Lugar: Casona Spencer

Horario: 18:00 horas

Costo: 100 pesos





Proyección de la película “La pasión según Berenice”

Dir. Jaime Humberto Hermosillo

Lugar: Ahuehuetzingo (Puente de Ixtla)

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Inauguración de la exposición “Clandestino” de Cristo Contel

Lugar: La Cocotte Minute

Horario: 21:00 horas

Entrada libre





Cristo Bunbury en concierto

Para cerrar Tributo a Mon Laferte