¿Qué es y para qué sirve la Transparencia Proactiva?

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señala que la Transparencia Proactiva:

Es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con base en lo anterior, se espera que los Sujetos Obligados desarrollen acciones a través de las cuales proporcionen información adicional que permita al público al que va dirigida, tener un mejor acceso para su uso, ya sea en cuestión de trámites, servicios o bien, optimizar la toma de decisiones en el sector objetivo.

Para trabajar por la Transparencia Proactiva, un Sujeto Obligado puede analizar las solicitudes de acceso a la información que ha recibido y de ese análisis, determinar qué tipo de información es la que más se le solicita y entonces, generarla tomando en cuenta no solo lo que le demanda la ley, sino lo que la sociedad está solicitando, ya sea porque el lenguaje no es claro o los medios, entre otros factores, no son los idóneos para que la población reciba la información en el tiempo y la forma como los requiere.

Por ejemplo: las instituciones educativas podrían publicar sus requisitos y formatos de beca mucho antes del tiempo y con mayor claridad de lo esperado; promociones, para los docentes, planes de estudio y otros beneficios para la comunidad educativa, buscando los medios idóneos para que todos reciban la información completa, oportuna y veraz.

Otros Sujetos Obligados, como las Secretarías, podrían publicar abiertamente los servicios que ofrecen y la población a la que están dirigidos, utilizando medios eficientes previamente monitoreados en su eficiencia y efectividad; esto porque en ocasiones las personas no se acercan a solicitar ni siquiera informes de los beneficios que pueden recibir en dichos organismos, porque ignoran que los tienen o que pueden acceder a ellos.

Antoine de Saint-Exupéry en su libro El Principito, nos hace ver, que lo obvio causa ceguera, me parece que tiene mucha razón, en ocasiones hacemos cosas que bajo nuestro criterio son tan obvias que no damos más explicación, pero puede ser que precisamente porque son tan obvias, dejamos de verlas y sí requerimos de otros medios para hacerlas ver. Si analizamos nuestras funciones y obligaciones, bajo la luz de la Transparencia Proactiva, seguramente encontraremos puntos de mejora, situaciones que hace tiempo no movemos o no se activan en su uso y función. Demos un punto de credibilidad a la deconstrucción de lo cotidiano para hacernos más eficientes en nuestro trabajo como servidores públicos y pongámonos al servicio de los demás, con verdadera vocación de servir, esto es Transparencia Proactiva, hacer más de lo que la ley nos pide.