¿Qué es un delito Electoral?

La observación electoral es fundamental para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos políticos más allá́ del voto; contribuye a transparentar los procesos, reconocer los avances, visibilizar problemáticas y fortalecer la participación ciudadana. El rol de las y los observadores es comprender, documentar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades de las instituciones electorales y actores políticos durante las distintas etapas del proceso electoral. Esta actividad se enmarca en los principios de imparcialidad, legalidad, paridad, igualdad y no discriminación. Las acciones de observación electoral requieren fortalecerse para convertirse en un mecanismo efectivo de rendición de cuentas. Los ejercicios de observación electoral son una tarea de largo aliento. Estos no terminan el día posterior a la elección ni con la emisión de constancias de mayoría de los candidatos que resultaron electos por la ciudadanía. Es una tarea constante que requiere el esfuerzo y la dedicación de múltiples instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temáticas diversas las cuales abarcan desde los procesos administrativos y logísticos hasta la resolución de asuntos penales en los órganos jurisdiccionales. El camino de México en su consolidación democrática no ha sido fácil ni económico. Ha implicado que se destinen miles de millones de pesos para que cada voto cuente y que exista la mayor certeza posible sobre los ganadores una vez que la contienda termina. Pese a los esfuerzos institucionales en la materia, todavía no podemos afirmar que el sistema democrático electoral en México opere de manera óptima. El voto es la partícula mínima de legitimidad de una democracia, de ahí que sea de importancia vital evitar a toda costa la coacción del mismo. La descripción de diez de los delitos electorales contemplados en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. (LGDE) —emitida en mayo del 2014 y cuya última reforma data de enero del 2021, es un tema del cual todos deberíamos de conocer entre ellos se encuentran; 1. Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña;2. Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales; 3. Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos; 4. Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas; 5. Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas; 6. Destruir o dañar material electoral; 7. Incumplir obligaciones de rendición de cuentas; 8. Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados; 9. Inducir el voto siendo ministro de culto; 10. Alterar los datos de la credencial para votar ; El proceso electoral es un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho, pero también a cumplir sus responsabilidades, y las instituciones tienen que garantizar que dicho proceso se desarrolle mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, basadas en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como ejes rectores.