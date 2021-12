Puro metal hardcore con un Charro Negro

Charro Negro es un proyecto morelense de metal hardcore, impulsado por Martín Lucero que surge en el sur de Morelos y que cuenta con una amplia trayectoria. Este año, lanzó el material discográfico "La lucha sigue (en directo)", donde continúa levantando la voz por las minorías.

"La onda de hacer una banda de metal que hablara de la problemática social, la tuve presente desde que empecé a tocar en 1988. De alguna manera en aquel tiempo, el metal se caracterizaba por hablar también de la cuestión social, porque los chavos de pelo largo y pantalones pegados eran bastante reprimidos por varios sectores de la sociedad. Era mal visto ser rockero y metalero, pero éramos los únicos que estamos preocupados por lo que nos estaba pasando en ese sentido", expresó Martín Lucero.

Asimismo, recuerda que la sociedad no les daba empleo, los reprimía y no les dsba opciones, por lo que el metal era un viaducto para estar juntos y hablar de sus problemática a través de este género musical.

"Yo vi que ese espíritu combativo se estaba perdiendo mucho entre las bandas de rock y metal en México, entonces en 2009 decidí hacer una banda completamente combativa con mi propia música y letras, y pidiendo apoyo a mis amigos para tocar en vivo".

Martín comenta que ha sido un poco complicado el caminar de Charro Negro porque no encaja en los estándares ni de la música de protesta, ni de la música social y en ese sentido, le ha costado un poco de trabajo que la gente se adapte a su forma de expresar, sin embargo, a lo largo de los años continúa en esta importante lucha por levantar la voz.

"Incorporamos toda la cuestión visual en complemento al contenido de las letras, usando máscaras, y una imagen de charro negro, tomando elementos de esa leyenda que hay en varios lugares de México, sobre ese espectro justiciero que se aparecía por las noches, siendo la voz de los que no la tienen".

Charro Negro no sólo se enfoca en el ámbito del metal, realmente está abierto a todos los escenarios y espacios de expresión, donde se les permita presentarse.

"Nos interesa llegar a cualquier foro donde podamos expresar la realidad que estamos viviendo, le entramos a una marcha, a un centro cultural, a donde haya oportunidad de demostrar lo que estamos haciendo, y eso ha sido muy enriquecedor en este camino".

Una de las dificultades que más se ha encontrado en esta trayectoria, es la falta de apoyo a las bandas locales, sin embargo, las redes que se construyen entre colegas es algo fundamental, y lo que realmente ha sido importante para llegar a distintos rincones de México y el mundo.

"A muchas instituciones culturales les sigue espantando el género de metal, aunque lo hacen por desconocimiento porque no se dan cuenta que para tocar metal se necesitan ciertos requerimientos técnicos y conocimientos musicales, pero tienen esa visión y no hay cómo cambiarla. Toda la escena subterránea es la que soporta el camino, haciendo intercambios y eso ha sido muy importante, gracias al apoyo de otras bandas y colegas, como Charro Negro hemos tenido la oportunidad de llegar a 17 estados de la República Mexicana, en este medio hay que abrirse espacios propios".

En marzo de 2020, con la llegada de la pandemia las bandas dejaron de tocar en vivo y los conciertos se detuvieron, mudándose a la virtualidad, y para Charro Negro no fue la excepción, y grabaron una presentación virtual que sería transmitida en streaming, sin embargo, ya no se hizo, pero Martín decidió compartirlo a través de este reciente material discográfico.

"Me invitaron a participar en un streaming con otras bandas de diversos países, y que se iba a transmitir en Latinoamérica, finalmente no se hizo y me quedé con ese trabajo enlatado, entonces quise darle salida a través de un álbum nuevo que incluye la presentación en vivo. Este año se lanzó en plataformas digitales, cada canción con su video y también está disponible en formato físico".

La virtualidad y el álbum "La lucha sigue (en directo)" ha llevado a Charro Negro ha estar presente en medios de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y España, expandiendo así su música y llegando a públicos diversos con gran éxito.

Con el paso de los años y las generaciones, la música se ha diversificado, y las modas y sonidos musicales van cambiando, y aunque el metal no está en su apogeo como en décadas anteriores, Martín Lucero considera que es un género importante y que siempre tendrá un público fiel. Asimismo, destacó que es interesante toda la variedad musical y las mezclas que pueden surgir.

"Uno es melómano de oficio, vas viendo los movimientos musicales que se van gestando y encuentras cosas interesantes con las cuales te convences de que la música es una forma de expresión bastante fuerte e importante. Y que las nuevas generaciones sigan haciendo sus propuestas, ya sea incorporando lo que se ha hecho anteriormente o mezclando ritmos tradicionales con la tecnología, es algo muy interesante, hay que estar al tanto y abiertos a todo lo que suceda en este mundo de la música".

Para el 2022, Charro Negro continuará promocionando este disco y sus respectivos videos, además de lanzar nuevas canciones y esperan pronto volver a los escenarios para seguir compartiendo con el público.

Finalmente, Martín Lucero dejó un mensaje para todo el público, "no podemos estar ajenos a nuestra realidad y más vale analizarla y conversar al respecto, juntos podemos cambiar el estado actual de las cosas, hay que ponernos las pilas".





