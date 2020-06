Protesta virtual de Osc's ante el asesinato de George Floyd

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Powderhorn, Mineápolis, E.U.A. El lunes veinticinco de Mayo de este año, ha provocado que de manera internacional Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones no Gubernamentales levanten la voz, en especial Organizaciones ubicadas en ese país, no es la primera vez que oficiales de policía se ven involucrados en temas de agresiones físicas y verbales a emigrantes y ciudadanos afroamericanos, el arresto que realizaron los policías hacia George Floyd es una muestra de prepotencia y abuso de autoridad, lo someten con técnicas para personas que ofrecen resistencia a una revisión de rutina o a un arresto, con fuerza aplicada a un punto del cuello peligroso, donde puedes llegar a cortar la circulación sanguínea o respiración, el detenido les da aviso que le falta respiración y sigue el ahora ex oficial Derek Chauvin de 46 años de edad, este sujeto no es la primera vez que se ve involucrado en temas de violencia dentro de su carrera de policía, en 2006 participo en un tiroteo con otros policías dando muerte a Wayne Reyes, quien según versión de la policía, apunto con una escopeta a los policías después de apuñalar a dos personas; este mismo policía también hirió en el año 2008 a un hombre, después de que él y su compañero respondieran a una denuncia de un asalto domestico.

El video grabado por el celular de Darnella Frazier no muestra que George Floyd muestre resistencia a la revisión y arresto, no muestra poner en peligro la integridad física de los policías, no interviene en el desarrollo de funciones de estas autoridades; los policías que acompañaban en ese momento a Derek Chauvin no realizaron nada para intervenir este acto de violencia y homicidio, no dieron revisión previa para darle la seguridad física al detenido, cuantos policías para arrestar a una sola persona que da forcejeos de peligro, que no da intentos de huir, que no porta una arma u objeto peligroso. Es una pena seguir viendo en un país de primer mundo una situación de este tipo, ¿dónde está esa capacitación en defensa personal para asegurar a un delincuente que tanto presumen?, como es posible que en ninguno de los oficiales participantes en este acto cupo la cordura o la voluntad de revisar que Chauvin no estuviera causándole un daño físico al detenido, ¿porque? Es la pregunta, ellos pudieron haber hecho una diferencia radical en este desenlace trágico, si solo hubiesen revisado y detenido esta agresión, como presumen su profesionalismo hubiesen controlado a su compañero todo sería diferente, ¿por qué solo observar y escuchar del sufrimiento de una persona, de ver su agonía, lo disfrutaban?, ¿los empoderaba? o quizá si lo querían ver muerto, simples preguntas que me hago. La Red de OSC´s del Estado de Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación rechazan estas acciones de agresión y prepotencia hacia algunos grupos de afroamericanos y emigrantes por parte de algunos oficiales de los departamentos de Policía de EUA, de oficiales que no tienen o aplican una conducta y técnicas correctas en una revisión de rutina, en un arresto y traslado de un presunto delincuente, en su responsabilidad de cuidar y asegurarse de la seguridad, salud y bienestar del detenido a su cargo; también expresamos nuestro rechazo a la actuación agresiva y cargada de violencia por algunos grupos que están protestando por lo ocurrido, causando daños a personas que no tienen nada que ver en esta situación, damos nuestro apoyo a las Organizaciones que con actos pacíficos expresan su rechazo a la muerte de George Floyd. Así como unirnos virtualmente a la oleada de indignación, alzamos la voz porque amamos nuestro México, y definitivamente reconocemos que también en nuestro país se viven hechos de racismo, xenofobia y abusos policiales, escudándose siempre en sus influencias con altos mandos, es una lástima ver que la que existe es la injusticia y peor ver que atenten contra nuestros derechos humanos, solo por ser una persona indefensa que muchas de las veces no tienen estudios y se intimidan fácilmente al sentirse en la cárcel por un delito que muchas veces no existía. Resaltando el asesinato de un albañil en Guadalajara, decimos ¡Alto a la brutalidad!.