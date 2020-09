Presentarán Tapando al macho

Con la idea de reinventarse y seguir llevando una dosis de humor al público, Alan Blasco y César Medina “Las Comadres”, presentarán el espectáculo de comedia “Tapando el macho” de manera virtual, con una función el próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas a través de Facebook, desde el Foro 77 en la Ciudad de México.

La obra “Tapando el ojo al macho” cuenta la historia de dos cadetes de milicia que deciden celebrar su último fin de semana antes de graduarse en una noche salvaje con aplicaciones de encuentros gay y mucho alcohol. Pero la noche da un giro inesperado cuando el sexo servidor que llaman amanece muerto en su habitación de hotel. Es ahí donde cada decisión irá empeorando la situación.

“En un principio nos resistimos un poco a tener que adaptar el show a la virtualidad, ya que el teatro es un lenguaje, el cine es otro y la televisión otro; pero ahora echamos mano de los tres para hacer este contenido híbrido, que considero una nueva corriente artística que al igual que otras surge a partir de las crisis sociales. La pandemia nos puso en un rezago como creadores escénicos nos toca echar a volar la imaginación y hacer estas propuestas”, expresó Alan Blasco.

Cabe destacar que este show se estrenó hace dos años con una gira por gran parte de la República Mexicana, llamada Tour Las comadres, que tuvo gran éxito en cada presentación, pues a través de la farsa y lo absurdo muestra una cara muy diferente de la milicia, la juventud y la falta de identidad; con la idea de hacer una crítica exacerbada la congruencia y los convencionalismos teatrales.

“Pensamos que si desde el origen tenemos la capacidad de adaptar el show a diferentes teatros y escenarios, claro que tenemos potencial para adaptarlo a la virtualidad porque justamente nos burlamos de los convencionalismos teatrales. Es un espectáculo muy burdo en el que echamos mano de recursos del teatro cabaret, de la comedia negra y la cultura pop como memes y tendencias, por eso cada función es diferente; así que quienes tuvieron la oportunidad de verla en vivo, en esta ocasión habrá sorpresas”.

Al ser algo nuevo y distinto a lo que han hecho, Alan comenta que por supuesto extrañarán al público en vivo, pues la comedia es un tema difícil, pues se necesita tener una reacción inmediata para saber cómo toma el espectador cada escena y el humor que buscan transmitir.

“Nos duele que no vamos a tener al espectador en vivo, porque la comedia se basa en la risa y como comediantes nos robamos esa energía del público, y eso nos da un panorama de la obra, para saber por dónde vamos, a que le bajamos o subimos. Realmente nos tiene un poco temblando de los chones (risas) porque no sabremos si cayó el chiste o no. Pero hay que adaptarnos a las cámaras y descubrir esta nueva propuesta”.

Finalmente, Alan Blasco resaltó la importancia de brindar una dosis de comedia al espectador en estos tiempos tan difíciles, donde hemos estado rodeados de malas noticias en medio de la pandemia.

“La comedia tiene su técnica, su gracia y profesión, nuestro objetivo es entretener, no queremos ponernos de intelectuales, ahorita la gente se quiere reír, porque la risa es un bálsamo muy importante para la sociedad, que es muy necesario en estos momentos”.

