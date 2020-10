Presentarán Juan y la muerte

Para celebrar el Día de muertos, este 1 de noviembre se presentará la obra de teatro “Juan y la muerte” en formato virtual a través de Ticketmaster Live, desde el icónico Foro Shakespeare.

“Juan y la muerte” es una obra escrita y dirigida por César Chagolla, y bajo la producción de Eloy… la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Judith Inda, Ivonne Márquez, Luis Miguel Moreno y Jorge Viñas.

“Al inicio de la pandemia, este fue el primer espectáculo para niños que se presentó de manera virtual en junio pasado, atendiendo a utilizar estas nuevas herramientas que con la pandemia nos han hecho caminar”, expresó Eloy Hernández.

La historia de la obra está basada en un cuento tradicional, que aborda la cosmovisión purépecha, en la que el lago de Pátzcuaro es la puerta al inframundo y la muerte está representada por un animalito que hay en el lago y es muy similar al axolote, y es reconocido como el Dios de la muerte.

“La historia sucede en uno de estos pueblos que están alrededor del Lago de Pátzcuaro con una referencia amplia a la cosmovisión purépecha. Juan es un niño cuya mamá está muy enferma, y el doctor le dice que se vaya preparando. El niño se va al lago, y justamente cuando está ahí triste y preguntándose el porqué de estas cuestiones, ve emerger a la muerte del lago, y le pregunta a Juan que dónde está la casa de una persona, que resulta ser su mamá; y él a partir de engaños y trucos, logra encerrar a la muerte en un frasco, sintiendo la gran victoria de que su madre estará a salvo. Juan regresa a su casa y ve a su mamá sana, pero no se da cuenta de la importancia de la muerte, pues a raíz de esa situación, no pueden cosechar verduras, no hay carne ni pollo y se desata una cuestión de hambre por todo el pueblo. Cuando la mamá de Juan se entera de lo que pasa, él tiene que tomar una decisión muy compleja sobre la muerte”.

El desarrollo de esta obra, toca un tema muy importante, la muerte, y busca llevar un mensaje con el objetivo de que los niños principalmente, vean la muerte y las pérdidas como algo que es parte de la vida.

“Es muy importante no sólo hablar del tema de la muerte, sino de esta cuestión de la pérdida y a través de la obra lo que hacemos es abordar el tema de una forma lúdica. Considero que esta obra puede ayudarle a los padres a hablar con sus hijos sobre esto de una manera amable, en estos tiempos tan complejos que vivimos con la pandemia, es una historia que lleva la tradición de Día de muertos y que los niños vean que la pérdida es parte del crecimiento”.

Como toda producción, los retos que han tenido en la realización de la obra, es mantener lo teatral a través de la pantalla, ya que no es una película pero deber ser atractivo para el público y brindar la experiencia de estar en el teatro.

“Los desafíos han sido adaptar la iluminación y jugar con tres cámaras, además de mantener la atención de los niños, por eso la obra no dura más de 60 minutos”.

La única función de “Juan y la Muerte” se presentará el 1 de noviembre a las 13:00 horas, el costo por acceso es de $130; así como el precio solidario de $200 para quien guste y pueda apoyar las artes escénicas. Consigue tu acceso en la plataforma Ticketmaster live.

“Ojalá puedan disfrutarla en familia, es una obra apoyada por la Secretaría de Cultura Federal por el valor que tiene para las jóvenes audiencias y por la importancia del tema, cabe destacar que el autor se asesoró con psicólogos y tanatólogos para un mejor desarrollo del mensaje”, finalizó.