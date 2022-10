Presentará Compañía 30+ la obra 'Ríos de amargura' en la Casona Spencer

La Compañía 30+ realizará el preestreno de la obra de teatro “Ríos de amargura” dirigida por Raúl Castellanos, el próximo 1 de noviembre a las 17:00 horas en la Casona Spencer como parte de la séptima edición del Festival Copalli. Esta obra que mezcla el terror con la comedia está enfocada principalmente para un público adolescente y adulto. Para el acceso a esta función el donativo es de $100.

Esta historia original del dramaturgo Pablo Zuack, está protagonizada por La Catrina y La Llorona, quienes viven encerradas en una sala porque los vivos ya no se acuerdan de ellas, sólo durante la temporada de día de muertos. Ellas tratan de vivir en esa soledad y encierro, pero después se encuentran con un enamorado y un cazador de espectros, lo que desatará distintos sucesos.

“Estamos muy entusiasmados porque este texto está completamente en verso y es de la autoría del dramaturgo y guionista mexicano Pablo Suack, que ganó el premio a la Mejor Dramaturgia por parte de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro en 2020, y es un gran orgullo trabajar con este texto”, expresó Raúl Castellanos.

Asimismo, dijo que su intención es acercarse y dejar curiosidad respecto al origen de la fiesta de muertos. La obra está protagonizada por los personajes más icónicos tanto de las leyendas como de la gráfica y la plástica en México.

“La idea es hacer como un tipo videojuego de terror, en esta historia, la muerte está encarnada por la Mictecacihuatl, la señora de la muerte y dueña del noveno inframundo que cosecha huesos y ánimas como huerto”.

En este montaje vemos a cuatro personajes, que son La Llorona, La Catrina, El Enamorado y El Cazador, que serán interpretados por Jess Moctezuma y Raúl Castellanos (que alternan La Catrina); Tomás Berber Arce (La Llorona); Luis Cuesta (El Cazador) y Maydani López (El enamorado).

“Mi personaje es el Cazador, un hombre que se dedica a cazar espectros, en su pensamiento se cree invencible y llega a la casa de la Catrina y la Llorona con la idea de que logrará vencerlas. La preparación del personaje fue algo increíble, yo soy cubano y tuve que adentrarme en la cultura mexicana, que no forma ´parte de mi idiosincrasia; y fue muy interesante la búsqueda que hice sobre la obra y todas las tradiciones, me basé un poco en eso y en el Van Helsing, a partir de esas dos vertientes lo construí, fue un reto cultural de mucho aprendizaje”, dijo Luis Cuesta.

La preparación de este montaje comenzó desde hace aproximadamente dos meses, y además de las actuaciones, la producción como luz, sonido y efectos especiales también son fundamentales. Así como las caracterizaciones que les toma un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos.

Cabe destacar que la Compañía 30+ es la compañía de teatro oficial del espacio artístico Foro Punto Cultural, cuenta con un año de trayectoria, tiempo en el que han presentado las obras “El casado casa quiere”, “El Plan de Lucifer” y “Una pura y dos con sal”.

El propósito de la compañía es conjuntar el trabajo de actores profesionales y con trayectoria, con actores amateur y personas que no saben nada de teatro, pero que tienen interés de hacerlo sin importar su edad.

“El teatro me ha salvado la vida, me ha dado la oportunidad de encontrarme y reconocerme a mí mismo y de darme cuenta que los problemas y angustias que tengo no son tan importantes como el grueso del mundo. Es importante que quienes tienen interés de hacer teatro, se acerquen a estos espacios, realmente no hay límite de edad”, dijo Raúl Castellanos.

Con esta función de preestreno, será la primera vez que la Compañía 30+ se presente en otro espacio. Pero en noviembre, volverán a casa en el Foro Punto Cultural para presentar una breve temporada de este interesante montaje, con funciones los sábados y domingos de 19, 20, 26 y 27 de noviembre.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta gran obra, y de apoyar al talento morelense.