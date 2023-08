Presentan 'La magia del dibujo' en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca

En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) se realizó la inauguración de la exposición colectiva “La magia del dibujo”, muestra que es resultado de los talleres que imparte el maestro y artista Hugo Ortiz, quien comparte sala con 10 de sus alumnos.

“El Instituto de Cultura de Cuernavaca me hizo una invitación, pero la verdad por situaciones de proyectos con la UAEM no he tenido una producción para realizar una exposición mía. Entonces, pensé en invitar a las personas que toman los dos talleres de dibujo conmigo para que de alguna manera puedan mostrar su trabajo también de manera conjunta conmigo”, expresó Hugo Ortiz.

La muestra está integrada por 32 obras aproximadamente, en las que plasman diversas temáticas. En esta ocasión, los expositores son:

Constanza Villanueva

Andrea Perea

Azucena Enríquez

Cristina Tapia

Francisco Avendaño

Frida Soto

Mónica Sánchez

Rosalba Gómez

Sylvia Andrade

Paolo Santana

Hugo Ortiz.

“Organizarla junto a ellos y ellas de manera colectiva fue muy interesante, porque hay chicos que tienen muchísimo talento y vocación para dibujar, de hecho, algunos se van a dedicar a al arte y hay otros que no, pero que lo disfrutan mucho porque yo siempre he sido un convencido de que el dibujo es una cuestión nata que tenemos todos los seres humanos”.

A través de los talleres, Hugo tiene el objetivo principal de demostrar que todos los seres humanos somos creativos y quien realmente quiere dibujar, lo pueden lograr.

“Todos somos creativos, que no se nos estimule o que no se nos enseñe es muy diferente pero todo mundo tenemos esta cuestión de dibujar, porque es una buena manera de estimular la creatividad. Y es que la creatividad es lo único que nos diferencia a los seres humanos de los animales, y considero que dibujar es algo que todo mundo podemos hacer porque es la única manera de estimular esa creatividad”.

Asimismo, destaca que generalmente las personas tenemos la creencia errónea de no poder ni saber dibujar, entonces lo que Hugo hace en el taller es desde un principio romper esta creencia.

“Muchas de las personas que llegan a los talleres ni siquiera saben cómo agarrar un lápiz, y ver que con el tiempo logran un buen dibujo, es algo que les sorprende y anima mucho”.

Los 11 expositores presentan una variedad de dibujos realizados en distintas técnicas como a lápiz, carbón y tiza, en las que abordan diversas temáticas, en las que predominan los retratos.

“Como maestro, cuando los enfrentas con el dibujo, lo primero que dicen es, a mí nunca me han salido las caras o no se parece, y es que a nivel perceptivo en las caras y la figura humana existen estereotipos muy fuertes que nos impiden ver correctamente y expresar en el papel lo que se ve con los ojos, entonces en las primeras clases yo los incitó justamente a dibujar son caras o cuerpos humanos para que ellos rompan ese estigma y tengan una mayor seguridad”.

Los talleres de Dibujo que imparte Hugo Ortiz se realizan de forma privada los días martes de 17:00 a 19:00 horas y jueves de 10:00 a 12:00 horas, para quienes deseen unirse y aprender esta interesante técnica artística.

El maestro Hugo Ortiz elige este medio de expresión, con la guía de grandes maestros como Alejo Jacobo, José Luis Cuevas y Rafael Cauduro, de quienes adquiere una gran perfección técnica, que, agregada a su rica vida interior, producen un discurso plástico de singular riqueza. Para Hugo Ortiz el éxito personal como artista no es suficiente, por lo cual inicia una serie de talleres, donde otros artistas desarrollan su propia personalidad plástica aunada a la técnica y recursos del dibujo. Invito en esta exposición a disfrutar de la maestría de Ortiz, del talento de sus discípulos y a descubrir "lo que tú mismo podrías expresar con la guía adecuada”, escribe María Gabriela Dumay, Crítica de Arte, en el texto de sala.

La exposición “La magia del dibujo” permanecerá en el Mucic hasta el 24 de septiembre, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada gratuita.

