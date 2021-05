Presentan exposición en el MMAC

Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Luz con diversas actividades a nivel mundial, con el objetivo de hacer un llamado a fortalecer la cooperación científica y aprovechar su potencial para promover la paz y el desarrollo sostenible. En Cuernavaca, esta celebración se realizó con la inauguración de la exposición In-visible ¿Qué miramos cuando vemos? en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC).

Este evento se realizó en coordinación con el Nodo México, y durante la inauguración estuvieron presentes, Ana María Cetto, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física y una de las principales impulsoras del Día Mundial de la Luz en México; María Teresa Pérez de Celis Herrero, del Nodo México; Celia Ramos, de Lux Abyssi Lab Studio; Luis Juan López Barreiro, director de Iluminet; Omar Juárez, del MMAC; Ana Zúñiga, directora de Expo Lighting America Interdisciplinario; Oriana Romero, de Taller Social de Luz; Federico Suárez, presidente de IES Sección México y Brenda Castillo, de IALD México.

"La luz una vez más nos convoca, la luz ha llamado la atención desde los albores de la humanidad y ha sido objeto de mucho estudio. Somos conscientes de que sin la luz, no estaríamos aquí, no habría vida tal como la conocemos y no tendríamos noción de espacio, ni de dónde estamos ubicados. La luz, además de ser una excelente portadora de toda la energía que usamos, es portadora de información acerca de las estrellas y las galaxias, lo que hoy en día son indicios de cuándo se creó el universo ¿qué haríamos nosotros sin ella?, no podemos ni imaginar. Hay muchos motivos para celebrarla", expresó Ana María Cetto.

También se contó con la presencia a distancia de John Dudley, presidente del Comité Directivo del Día Internacional de la Luz y máximo promotor del Año Internacional de la Luz en 2015. Desde Francia, presentó la campaña mundial Trust Science, que tiene el objetivo de promover el apoyo al proceso científico y reconocer los beneficios de la ciencia para la sociedad, y de la que ya forman parte 3,500 científicos e intelectuales de 69 países.

Así como la presencia de María Elena Álvarez-Buylla, directora General del Conacyt, quien destacó que la luz lo es todo y enfatizó en la importancia del derecho que tenemos los mexicanos al acceso de las ciencias y de la innovación tecnológica.

Posteriormente, la talentosa arpista Bárbara Cerón deleitó a los presentes con la interpretación de varias piezas musicales.

Más tarde, se realizó la inauguración oficial de la exposición "In-visible ¿Qué miramos cuando vemos?" en la galería El Cubo del MMAC. Dicha muestra, está integrada por seis obras de siete artistas, concebidas formalmente con las premisas de la percepción, la luz, la oscuridad y las sombras, cuyos principios conceptuales sugieren la transformación espacial y sensorial que transgreden el espacio arquitectónico que las contiene.

Los artistas participantes son Fiama Díaz y Miguel Vega que presentan la pieza Spectra; Shamin Cecilia Ramos, que presenta Jardín Rizomático; Ghiju Díaz de León con la pieza WWW; Omar Gómez con la obra Entre luz; Mónica Vega presentando This is the now y Anahy Cabrera con Phototropisme.