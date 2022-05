Presentan exposición de Arte Huichol en el MAIC 

Alumnos del taller de Arte Huichol presentaron una exposición sobre su trabajo en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), para poner en práctica todo lo aprendido durante el curso que impartió la maestra Yazmin Clavijo Saavedra.

Esta es la tercera ocasión que la maestra brinda el taller de Arte Huichol, cuyo principal objetivo es adentrar a los alumnos a las técnicas e historia.

"Hay alumnos que ya tenían un contacto previo con esta cultura y otros que lo tienen por primera vez. Casi siempre sus experiencias son algo místico en el desarrollo, ya que tenían indicios vagos de que sólo es la comunidad que consume el peyote por ejemplo; pero ya que les explicas este contexto de porque hacen este recorrido y su historia, empiezan a relacionarse con su simbología. En la galería permanente del museo, tenemos algunas piezas en Arte Huichol y al conocer más, entran en una conexión con las obras y valoran el trabajo artesanal", expresó Yazmín Clavijo Saavedra.

Los alumnos María Magdalena León Mazón y Francisco Ulises León Pérez, culminaron con éxito el taller y presentaron con mucho orgullo las magníficas piezas que realizaron.

"Para mí fue una grata experiencia, ya que conocía el trabajo básico del arte Huichol, pero ya vivirlo en el taller y hacerlo, me di cuenta que conlleva un trabajo muy laborioso y sobre todo, técnicas que la maestra Yazmin nos enseñó y que se ve reflejado en estas piezas que hicimos", dijo María Magdalena León Mazón.

Asimismo, Francisco Ulises León Pérez comentó, "Para mí fue muy interesante aprender cómo hacer las cosas desde el principio con materiales que incluso podemos encontrar en nuestras casas. Son piezas que vamos conociendo, trabajos que requieren mucho esfuerzo y dedicación. Ha sido increíble aprender ciertas cosas e ir mejorando los errores que vas encontrando y sobre todo saber cómo mezclar colores o elementos para que la pieza llame más la atención".

Durante sus talleres, Yazmín Clavijo le explica a sus alumnos que una cosa es el trabajo artesanal que se crea en las comunidades y otra el trabajo comercial, ya que depende también del contexto socio cultural.

"En las comunidades, el trabajo artesanal es principalmente para contar historias, porque siempre tienen un fin y en este caso es contar las tradiciones y lo que se hace en comunidad, y quede plasmado. Pero si lo llevamos a un medio comercial, cambia un poco el contexto; entonces puede ser que adopte la técnica y quizás sean piezas que no tendrán nada que ver con las de la galería y las que se encuentran de manera comercial".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Yazmín Clavijo, señaló que su interés por el Arte Huichol comenzó gracias a su papá, quien le enseñó algunas técnicas.

"Lo aprendí de manera familiar, mi papá me enseñó el manejo de hilo sobre cera, y el de cera con chaquira lo fui aprendiendo de manera autodidacta viendo algunas imágenes e investigando más en Internet. Y la inquietud de hacer el taller fue que me llamó la atención encontrar el espacio en donde ya había piezas, y así dar una primera impresión con piezas reales como las del museo, las cuales son lienzos, cabezas, figuras del sol, jaguares, esas que te hablan de la siembra, etcétera; fue hacer el click, ya sabía la técnica pero no donde meterla y fue el lugar ideal".

Yazmín y sus alumnos invitan al público a que ver el trasfondo de nuestra cultura y conocer qué hay detrás de cada técnica, qué contexto socio cultural conlleva y cómo cambia cuando tú lo trabajas con un contexto diferente porque no vives en aquellas comunidades.

"Que el público se reencuentre con las artesanías que hay en nuestro país y que las valore cómo tal. Al realizar una obra y descubrir todo lo que implica, y saber que lo hiciste con tus propias manos le das un mayor valor a la artesanía. Además de evitar el regateo, porque cuando tú lo haces, te das cuenta de las horas, material y dedicación que implica".

Finalmente, le recordó a los lectores estar pendientes de los próximos talleres que habrá en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, y que se animen a tomar la iniciativa de inscribirse a alguno, ya que el arte brinda experiencias únicas e irrepetibles.