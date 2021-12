Presentan el libro "Morelos y su cultura al paso del tiempo"

El pasado miércoles, la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda se visitó de gala durante la presentación del libro "Morelos y su cultura al paso del tiempo" realizado por el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Cuernavaca, Mor., bajo la coordinación editorial de la reconocida periodista Lya Gutiérrez Quintanilla, columnista de esta casa editorial y presidenta emérita de la institución. Asimismo, se llevó a cabo la toma de protesta de la Mesa directiva 2021 - 2023 del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Cuernavaca.

El libro "Morelos y su cultura al paso del tiempo" nos brinda un amplio panorama sobre la cultura en Morelos y principalmente de Cuernavaca, presentando una diversidad de temáticas a través de los textos de 51 personas, entre artistas, historiadores, periodistas, escritores y cronistas.

"Este libro está con nosotros por enjundia de nuestra querida Lya y su enorme generosidad. El libro con sus 51 textos representa claramente el espíritu del Seminario de Cultura Mexicana, es plural y multidisciplinario, desde luego con una rica diversidad. Se dice fácil 51 textos de 51 plumas diferentes y con una enorme gama de oficios y quehaceres detrás de cada pluma. Se tocan temas de arte precolombino, arte virreinal, moderno y contemporáneo. Textos de literatura con ensayos, poesía y cuento. Textos Antropológicos, de Etnografía, también de música y danza. No puede faltar la arqueología teniendo un lugar como Xochicalco. Además se relacionan con la historia prehispánica, virreinal, moderna. Hay una semiología alrededor de la imagen de Zapata, también de cine y diplomacia científica, culturas populares, magia y herbolaria y cocina morelense", destacó José N. Iturriaga, escritor e historiador.

El libro se realizó bajo el trabajo de la editora Marta Roa Limas, el diseño de Julia Jayme Salas y la fotografía de Ernesto Ríos.

Lya Gutiérrez Quintanilla, tomó la palabra para agradecer a todos los presentes por su apoyo y sobre todo a quienes participan en este libro, que tuvo la oportunidad de realizar durante su período como presidenta de la Corresponsalía Cuernavaca. Asimismo, recordó a las personas que desafortunadamente ya no están con nosotros.

"No me resta más que como siempre lo he hecho darle voz a los que no la tienen, a los queridos amigos que se nos adelantaron en el camino como Rodolfo Becerril Straffon, Gloria Cejka, Agnieszka Dylawerska, Jesús Pérez Uruñuela y Adriana Estrada Cajigal. Y una más, que se fue de Cuernavaca sin las cosas, como cuando salió de Chile con el golpe militar, sin las cosas, la gran poeta Eliana Albala, a quien le haremos llegar su libro hasta Chile. Quiero agradecerle a todos los colaboradores porque se tomaron muy en serio la propuesta, y a la vida por darme la oportunidad de dejar un legado de Morelos y para Morelos", expresó Lya Gutiérrez Quintanilla.

Durante su intervención, el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, agradeció a Lya por su excelente trabajo y reconoció la importante labor que se ha realizado en la corresponsalía Cuernavaca.

"Agradezco a Lya por este extraordinario trabajo que ha convocado a tantos actores culturales de diferentes disciplinas de las artes, la ciencia y la cultura en este bello estado de Morelos. En el Seminario de Cultura Mexicana somos 25 miembros, No reunimos cada martes para definir las políticas generales del seminario, y siempre está presente la corresponsalía de Cuernavaca y Lya siempre destaca con sus artículos y todo lo que promueve", comentó Felipe Leal.

Asimismo, recapituló las actividades que realizaron durante la pandemia, apegándose a la nueva normalidad con presentaciones remotas, charlas y el lanzamiento de una nueva colección infantil.

Posteriormente, realizó la toma protesta a la nueva mesa directiva de la corresponsalía Cuernavaca, cuyo período será de 2021 - 2023, y se integra por:

Edmundo Calva Mercado - presidente

Fernando Hidalgo - vicepresidente

Elba Stephens Wulfrath - secretaria

Tere de la Vega viuda de De la Sierra - tesorera

María Helena González - asesora

Eleonora Isunza Gutiérrez - asesora

José N. Iturriaga - asesor

Guillermo Knochenhauer Müller - asesor

Los integrantes de la mesa directiva, tomaron protesta para cumplir las normas legales y reglamentarias que rigen al Seminario de Cultura Mexicana, desempeñar con lealtad sus deberes de dicha institución y dedicar sus esfuerzos a la promoción y divulgación a la cultura en su región.

Les entregó su diploma y nombramiento a cada integrante, y brindó un diploma a Lya Gutiérrez Quintanilla como presidenta Emérita de la Corresponsalía Cuernavaca.

Finalmente, el arquitecto Felipe Leal, brindó la conferencia "La albañilería y sus vínculos culturales", una charla magistral muy enriquecedora para los presentes.

Cabe destacar que los asistentes, recibieron de forma gratuita un ejemplar del libro "Morelos y su cultura al paso del tiempo", para adentrarse a este interesante paseo histórico cultural de la entidad.





