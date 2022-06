Presentan el libro "Desandar el tiempo" en el MMAC

Como parte de la celebración del cuarto aniversario del Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) Juan Soriano, se realizó la presentación del libro “Desandar el tiempo” de Alfredo Romero Campos y Álvaro Alcántara López; obra que complementa la exposición del mismo nombre, que actualmente se exhibe en la sala El Cubo de este recinto.

Para la presentación, se contó con la presencia de Jasmín Cacheux, escritora y poeta; Juan Pablo Picazo, escritor y jefe de prensa del MMAC junto a los autores, Alfredo Romero, artista visual y Álvaro Alcántara, historiador y cronista.

Álvaro Alcántara, Alfredo Romero, Jasmín Cacheux y Juan Pablo Picazo, Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El proyecto “Desandar el tiempo” se integra por la exposición, el libro y un documental, y su objetivo es ser testimonio de un itinerario de viaje que realizó Alfredo Romero Campos por la memoria callejera del sureste mexicano, recuperando la belleza del material publicitario que encontró en su camino, como rótulos y anuncios, dándoles un valor especial.

“Teníamos unos años trabajando un proyecto que se llama ‘Vestigios de nuestros tiempos’ y aparece esta nueva versión que es una extensión de eso con un enfoque más concreto. Trabajando en unos rótulos para hacer un archivo de memoria, me doy cuenta que lo más importante no es el resultado final, sino la historia que hay detrás y quise iniciar este proyecto, que incluía no solamente recuperar todas estas pintas, mensajes políticos y esas pintadas en estos muros que van a desaparecer, también acompañarlo con unas historias, relatos en un libro y fue cuando Álvaro y yo encontramos esta comunicación que lleva mucho tiempo en la misma línea de pensar, y le plantee la idea de hacer el libro, como algo muy visual acompañado de relatos que nos hablara de ese viaje por el sureste mexicano”, expresó Alfredo Romero Campos.

Durante su intervención, Jasmín Cacheux detalló que este libro es una obra en todo el sentido humana integrada a cuatro manos, cuatro ojos y muchas memorias contenidas. Y la lectura es como si Álvaro estuviera subtitulando las emociones y memoria de Alfredo en cada una de sus piezas.

“Alfredo Romero Campos en su periplo por el sureste mexicano, desanda en el tiempo, el tiempo transcurre hacía el pasado, mientras que Álvaro Alcántara escribe, dialoga, testimonia el camino. En tanto recorremos las páginas de este libro, desandamos carreteras que se vuelven ríos, acercamientos a la cultura que serán memoria en el futuro. Seis entidades federativas se desandan en la obra de Romero Campos al sur de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Yucatán; y las calles y pintas son el testimonio preciso que da cuenta de los ojos del artistas del presente”, comentó Jasmín Cacheux.

Juan Pablo Picazo compartió con los presentes el texto titulado “Breve reflexión del viaje, a propósito de una crónica de viajes”, el cual escribió a partir de las charlas que ha tenido con el artista y el acercamiento a las piezas de la exposición.

“Un libro como ‘Desandar el tiempo’ nos cura del mal de no merecer un viaje, en estas páginas las andanzas de Alfredo Romero Campos se ven claramente descritas, seguidas, por la mirada atenta de Álvaro Alcántara López, y también las del propio Álvaro y de una tripulación que más o menos va cambiando en esta nave que vivió esta aventura”, expresó Juan Pablo Picazo.

Recorrido por la exposición, Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Álvaro Alcántara, quien se encarga de relatar estos viajes, compartió con el público lo importante que ha sido este proyecto, leyendo algunos de los relatos que se incluyen en el libro.

“Es un proyecto de amor, que ha costado mucho y al que Alfredo le ha implicado mucho de su energía, pasión, dinero, pero también de su convicción de que había que hacerlo; le agradezco que me haya invitado a participar y formar parte de este viaje, una magnifica oportunidad para volver a lugares donde había estado muy joven y otros que no conocía”, dijo Álvaro Alcántara.

Al culminar la presentación, Alfredo Romero Campos brindó una visita guiada por la exposición “Desandar el tiempo” para compartir con el público más detalles sobre cada pieza y los procesos para lograrlas.

Cabe destacar que la exposición estará abierta hasta el 14 de agosto, y cada pieza cuenta con un código QR que lleva directamente a un vídeo que nos habla más de los procesos y que forma parte del documental del proyecto.