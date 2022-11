Presentan el libro “Cuentos de Arena” de Hélène Blocquax

En el espacio cultural La Bigotona ubicado en la Plaza Moctezuma, se realizó la presentación del libro "Cuentos de Arena" de Hélène Blocquax, inspirado en las vivencias de la autora en sus visitas a la Arena Isabel y al folklore mexicano que conlleva este deporte.

Esta presentación se enmarcó en la celebración del Día Nacional del Libro, y se contó con la participación de Adela Hernández (madre de familia apasionada de la lectura y gestora cultura), el Lic. Antonio Bautista Menchua "El Guardián" (luchador, instructor regional y abogado) y la autora, mientras la mesa de presentación fue moderada por Diana Esparza (mediadora de lectura) de La Linterna Sala de lectura.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Muy honrada de estar aquí en el Día Nacional del Libro. Lo primero que tuve de este libro fue el título, una noche llegó la idea después de ir muchas veces a La Arena Isabel, que extraño muchísimo, me puse a escribir y llegó el nombre. Escribí un cuento, luego el segundo, el tercero y así, y los publicaba en un periódico local, iba a la arena con mi cámara y mi cuaderno, tomaba apuntes y recogía toda la emoción de este espectáculo lleno de fantasía y deporte, escuchaba al público que llegaba a desahogarse y a gritar. Tenía mi playera de ‘Soy ruda, ¿y qué?’ Porque así es la vida, una lucha”, expresó Hélène Blocquax.

Asimismo, destacó que la portada del libro es una fotografía de la máscara de Pierror, tomada por ella misma en la Arena Coliseo. Y mencionó que todos los personajes que muestra en el libro, son ficticios, hasta ahora que descubrió que, si existe “El Guardián”, que en su libro lleva ese nombre porque es el custodio de todos los luchadores.

“Para mí la lucha libre es México en toda su expresión, desde la catarsis para expresarse. Cuando hice el libro, conocí a todos los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre en ese momento, he tenido muy buenas experiencias”.

Adela Hernández, en representación de padres de familia brindó un importante mensaje sobre cultivar la lectura en los niños y agradeció especialmente a Hélène a quien conoce desde 2015, por la contribución que ha hecho en su familia respecto a la lectura.

"Que los niños nos vean leer es algo importante, porque los motiva a hacer lo mismo, la lectura nos sirve para nutrir la mente. Para mí leer 'Cuentos de arena' ha sido algo maravilloso, es recordar el folckore de la cultura mexicana; Hélène tiene una fina redacción de detalles y te imaginas y puedes sentir todo lo que pasa, es una experiencia muy grata. Los invito a leer este libro con los niños y así transmitir a las nuevas generaciones lo que es la lucha libre", dijo Adela Hernández.

Diana Esparza destacó que la Arena Isabel fue un recinto casi sagrado donde muchos personajes y deportistas luchadores valientes forjaron su destino, su vida y desarrollo profesional.

Durante su participación, Antonio Bautista Menchua "El Guardián" mencionó que, con más de 40 Años de trayectoria conoció muy de cerca la Arena Isabel y que vivió la época dorada de la lucha libre de los años ochenta.

“La Arena Isabel es un lugar de mucha historia, vi nacer al Pierrot que era el Prometeo de aquella época. Ser luchador es un gran compromiso, ahora no veo luchadores como en los años ochenta, porque no tienen la disciplina que se requiere. En el libro, se menciona que ‘El Guardián’ no da autógrafos, pero aquí si damos, los niños eran lo más importante y teníamos prohibido decir groserías, todo se demostraba en el ring y teníamos prohibido salirnos de él, todo tenía que ser dentro, requería mucho esfuerzo físico”, comentó Antonio Bautista Menchua "El Guardián".

Guadalupe Loaeza escribe el prólogo de este libro, y parte de lo que expresa es “Lo que descubrió Hélène Blocquax, después de una ardua investigación, fue una cultura pletórica de trajes, máscaras y rituales; una cultura llena de colores, de lenguaje florido y de público”

Durante la presentación los niños Miguel y Yaretzi leyeron dos de los cuentos que se encuentran en el libro, para compartir un poco de estas historias con el público. Asimismo, se realizó un taller de Creación de máscaras.

Hélène Blocquax es originaria de Francia y vive en Cuernavaca desde hace muchos años, ha colaborado con varios medios en Morelos con guiones y creación de storytelling, además de que desarrolla buenas estrategias de lectura, especialmente para los jóvenes.



