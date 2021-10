José M. Galván presenta el libro "Volveremos. El 68 y su historia"

En el marco de la conmemoración del 2 de octubre, el actor, escritor e investigador teatral José Manuel Galván Topo, presentó su libro "Volveremos. El 68 y su historia" en el Complejo Cultural Los Pinos, compartiendo con los presentes un pasaje histórico muy importante que como cada año, se recuerda al grito de ¡2 de octubre no se olvida!

"Este libro aborda uno de los sucesos más brutales que ha habido del estado político mexicano de aquellos tiempos, contra una manifestación pacífica. Y el objetivo es contarle a las nuevas generaciones, cómo fue el desarrollo de ese movimiento estudiantil que duró cuatro meses en una movilización de todo el país, siguiendo una euforia de cambio que había en todo el mundo, porque en todos los niveles había participación de los jóvenes tratando de encontrar su propia voz", expresó José Manuel Galván.

Cabe destacar que este proyecto inició desde 1969 en la conmemoración del primer aniversario de la Preparatoria Popular donde el autor cursó esta etapa escolar, sin embargo, lo retomó en 2008 para trabajar con un grupo de teatro.

"Ese movimiento yo lo viví, no como organizador, ni tan de cerca, pero en aquella época estaba en el trayecto de entrar a la preparatoria, y por ese movimiento se retrasó la entrega de documentos, y se me pasó la fecha del examen que era muy selectivo para ingresar a la preparatoria, recuerdo que había sólo nueve preparatorias y siete vocacionales. A esa edad ya no podías más que buscar otras cosas y después entrar a la universidad".

Previamente al movimiento del 2 de octubre, en febrero del 1968, se hizo un movimiento de rechazados de la universidad y empezó la propuesta de hacer la Preparatoria Popular, donde José Manuel Galván ingresó en febrero de 1969.

"Vivía el movimiento con mis hermanos mayores, que no me llevaban a las manifestaciones porque sabían del peligro, que corría y como el hermano menor no querían exponerme. Pero eso abrió mis antenas y mis poros a la participación social. Llego a la Preparatoria Popular y participo en la organización del primer aniversario de la preparatoria, invitamos a personas como José de Molina, Judith Reyes y Los Mascarones,quienes daban clases artísticas, me inscribo y de ahí no suelto la actividad".

Dentro del taller artístico, después de una selección donde José Manuel quedó, se llegó la primera presentación con una improvisación sobre lo qué habían visto, cómo habían participado y qué pensaban sobre el movimiento estudiantil, que aún estaba muy reciente, es ahí donde surge este proyecto convertido en libro.

"Hicimos algunas improvisaciones con canciones, poemas y anécdotas. Lo llamamos 'Volveremos' porque así terminamos. Con eso empiezo y presentamos esa obra con el grupo Emiliano Zapata y después con Los Mascarones, incluso hicimos giras por México, Francia y Estados Unidos".

Se realizaron siete mil ejemplares del libro Volveremos. El 68 y su historia / Cortesía | José Manuel Galván

El tiempo pasa y en 2008, José Manuel Galván regresa a México y tiene la oportunidad de reencontrarse con ese texto y de incluirlo en una nueva obra.

"Es una forma de explicarle a las nuevas generaciones, este movimiento desde mi vivencia y al final incluyo la improvisación del 'Volveremos' y así surge el libro. En una edición artesanal yo hacía copias y las compartía en las presentaciones. Pero en el 2018, nos contactaron del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, porque les interesó la publicación del libro".

Cabe destacar que el libro es doble porque también tiene otro texto teatral que se llama "Máquinas y burgueses", que era la creación colectiva de aquellos tiempos de su grupo, ligado a profesores del recién creado Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), donde también se narra aquella experiencia de 1972.

La presentación del libro en Los Pinos, fue un ejercicio teatral con el público, para darle el ambiente del 1968, apoyándose con material y participación de las personas.

Se realizó una ponencia donde participó una compañera suya de la Preparatoria Popular y posteriormente, él realizó un ejercicio teatral guiado con base al texto de "Volveremos", que está integrado por propuestas muy colectivas y consignas con coros. Además de interpretar la canción

"La marcha de los caídos" y otros temas, combinando con poesía coral de aquellos tiempos.

"La intención es traer al presente todas estas historias a las nuevas generaciones, porque es importante tener conciencia social y no repetir algunos errores; y que mejor que utilizar el teatro para acercar ese grito de la juventud".

Cabe destacar que se realizaron siete mil ejemplares del libro "Volveremos. El 68 y su historia" y debido a la pandemia, se truncaron las presentaciones, sin embargo el autor espera poder retomarlas pronto y continuar difundiendo este trabajo tan interesante que además de llegar a las nuevas generaciones, también es para la nostalgia y reencuentro de las viejas generaciones.

"La historia se escribe con sangre y el evento del 2 de octubre del 68, fue uno de los más sanguinarios. Este es un libro sencillo, pero honesto, una especie de testimonio en la historia cultural para poder hacer presencia, no necesariamente tienen que salir de un escritor profesional, la mayor intención es acercar este testimonio teatral a toda la gente que le interese", finalizó.