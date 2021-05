¿Por quién votar?

La campaña electoral del 2021 ha iniciado y durará hasta el 2 de junio. La votación será el 6 de junio y se espera que los resultados se hagan públicos el 23 de agosto. Se elegirán quinientos miembros de la cámara federal de diputados, cargos locales y federales en las treinta y dos entidades federativas de nuestro país, incluyendo a quince gobernadores.

Es verdad, el electorado está más confundido que nunca. Desde el año 2000 que buscamos el urgente cambio político, por eso es que votamos, no por el que fue presidente, sino por el cambio en sí. Para muchos, en estas elecciones del 2018 sucedió lo mismo.

A los viejos partidos ya los conocemos. Sabemos de qué pie cojean. Los hemos visto cómo han desangrado las entrañas de ese país. Unos peor que otros. Todos repitiendo siempre la misma retahila.

Al PRI lo vimos actuar durante casi todo el siglo XX y parte del XXI. Todavía tenemos en la piel el resquemor de la última presidencia. Cierto es que se hicieron obras importantes durante sus sexenios ¡Faltaría menos!, después de todo lo que se llevaron.

El PAN llegó con todo durante la presidencia de FOX. La iglesia se posicionó en nuestro país (en garrafal retroceso moral y político). No olvidemos el apoyo al padre Maciel y el siempre "No", que le dan a los avances sociales. Desde siempre le han dicho ¡No! a la Revolución Mexicana; ¡No! a la Revolución Francesa; ¡No! a la abolición de los negros; ¡No al derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. Durante esas administraciones acabaron con los noticieros de Gutierrez Vivó y el de Carmen Aristegui, en aras de la tolerancia periodística.

Del PRD, a mí sólo me queda el grato recuerdo de Amalia García.

Del VERDE, mejor ni hablar. México ha sido la permanente burla de este partido, mismo que ha sobrevivido a partir de sus muy astutas y maléficas "compincherías".

MORENA, está en el poder, y sabemos perfectamente cómo es. Muchos pensamos que habría un cambio, y sólo hemos visto un triste y peligroso retroceso. Le han quitado el presupuesto a la educación, el verdadero futuro de este país (entre otras cosas), y quieren dejarnos sin instituciones autónomas, que han sido de los pocos logros de nuestra sociedad.

Nacieron nuevos partidos satélites, se dice son satélites de MORENA. ¡Cuidado!

A MOVIMIENTO CIUDADANO le pasó lo mismo que a muchos ciudadanos: creyó en el cambio de MORENA. Siempre apoyó a AMLO, y ahora se deslinda de todos los partidos, muy pertinentemente. Es el único partido que no ha estado en el poder. No lo conocemos todavía. Lo que me gusta es su senadora, Patricia Mercado.

Como escribió Juan Villoro: Marichuy dibujó un país secreto y unió a los indígenas.

¿Qué nos queda? Votar no por los partidos, sino por las personas que creemos más convincentes y puedan representarnos de una manera diferente (no se me ocurre otro adjetivo que no parezca utópico), y hacer a un lado la apatía que nos caracteriza como pueblo.

No hay mucho más que decir por el momento.

Son demasiados Partidos para lo mismo.

Mientras tanto, yo sigo anhelando que llegue a la presidencia una mujer con muchas de las características de las presidentas que han sacado a flote a sus países. La necesitamos con urgencia, para que venga a poner orden en esta empresa llamada México.