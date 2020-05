Por eso, mejor cuidémonos

Queridos lectores, les confieso, aquí entre nos, que a veces al escribir, siento que los renglones frente a mí, no sólo me miran burlones sino que me atrapan y lo que es peor, me obligan a decirles a ustedes no lo que quiero decir, sino lo que ellos se empeñan que yo diga y son tan tercos, que no puedo más que obedecerlos.

Así fue como, tan pronto me senté para iniciar este artículo, estas méndigas líneas me apartaron impidiendo que siguiera yo con mi tema original. Me apartaron de mi escritorio y así, a tirones, me llevaron hasta el interior de un pequeño cuarto de hospital en el que, ya dentro, me arrojaron a una cama. Todo a mi alrededor estaba increíblemente limpio y olía a puro cloro. Alumbrado apenas con una luz blancuzca como de muerto de refrigerador, no alcanzaba yo a vislumbrar adorno alguno sobre paredes lisas, donde solo cabía mi camastro, era tan pequeño que no había espacio para nada más, lo que sí, junto a mí había una bandejita con patas sosteniendo aparatejos que no conocía yo. De pronto las líneas que me llevaron hasta este lugar, desaparecieron y me dejaron sola y mi alma tan pronto sintieron unos suaves pasos envueltos en tela que se aproximaban a la puerta. Y sí, se asomó una enfermera con mascarita spbre el tapaboca cubriendo toda su cara, bueno, desde el pelo hasta los pies no se le veía nada. Me saludó, se me acercó preguntando cómo me sentía, hasta ese momento creí que todo era una travesura de mis renglones, pero comencé a sentir que disminuía mi capacidad de inhalar aire, no es que hiciera yo un gran esfuerzo por respirar, sino que nomás no me entraba completo el oxígeno. Como traía unos tubos de plástico, enchufes y cables, de manera amable, cortés, pero con mucha precaución al tener que acercarse a mí, me explicó que tendría que conectarme para poder respirar mejor y sin mediar aprobación alguna de mi parte, de pronto me enchufó a ellos. Checó que todo funcionara bien y viendo que mi respiración mejoró, se despidió y salió rauda y veloz a visitar, dijo antes de desaparecer por la puerta, a otros pacientes que la esperaban. A partir de ese momento dejé de tener contacto con el mundo exterior, no podía yo ni llamar ni gritarle a nadie. Cada vez se abría menos la puerta como no fuera para medicarme, tomar mi temperatura y ver si todavía vivía yo. Y así, de lejecitos, esos seres vestidos, más bien envueltos totalmente, antes de salir me veían con expresión amable y me decían “échele ganas”, al ver que cada vez respiraba yo peor. Fueron varias veces las que, entraban, miraban la lectura que arrojaban los aparatos junto a mí y salían mascullando palabras que casi no les entendía una sola palabra, preocupada como estaba yo por el esfuerzo creciente que hacía para que me entrara aire. Y para colmo, ni siquiera podía yo cambiar de posición para ver si tal vez de lado o boca abajo podría yo respirar mejor pero imposible estaba yo inmóvil sin sentir nada más que ,mi desesperación por casi no poder respirar, por supuesto no sentía yo sed ni mucho menos hambre. Ya les dije que al sentir que la puerta se abría sólo podría “cuellear” ligeramente para ver si detrás de quien entraba alcanzaba yo a ver algún conocido o de perdida a uno de los renglones de los que me trajeron a este lugar. Pero no. Nadie me esperaba y mi familia ni siquiera sabía dónde estaba yo. Al personal que ingresaba a mi cuarto, los sentía yo fríos, fríos, pero no los culpo, ellos hacían lo mejor que podían, pero que para mi, sus esfuerzos por inyectarme más oxígeno, cada vez servía menos. Cómo hubiera querido en esos momentos, que me tocaran siquiera, entendí lo que significa el hambre de piel que tanta gente padece y padecí. Y aunque cada vez que entraban les quería yo decir, que ya casi no podía respirar, no salía palabra alguna de mi boca sólo mis desorbitados ojos y mi torax que subía y bajaba por mi esfuerzo los acompañaban durante los breves minutos, bueno a mí se me hacían segundos, que duraban dentro de lo que para mí era mi prisión, sí, ya la sentía yo como cárcel. Qué sensación tan espantosa es el que pese a la revisión del respirador que te asiste y ves que todo funciona bien, cada vez el esfuerzo por respirar aumenta y que ni el aire que te rodea, te toca siquiera. Hasta que al fin, en mi desesperación, en un momento de soledad, me arranqué lo que obstruía mi boca para ver si así me entraba más aire. Vana ilusión, en cuanto comencé a percibir mis uñas moradas sentí mi visión nebulosa, así es que eso era lo que antecedía antes del descanso final y me dejé ir, pero en ese momento desperté y me dí cuenta que todo fue una horrorosa pesadilla. En la oscuridad de la noche, me levanté de la cama, titubeante en medio de la oscuridad, me acerco a la ventana que da al aire que baja por la barranca donde vivo, la abro de par en par y….aspiro con una felicidad total al sentir el aire fresco y puro que penetra por mi boca y baja hasta mis pulmones. Por primera vez, a través de esa pesadilla nocturna, vivo la maravilla de poder sentir el aire que agita los bambúes y las copas de los árboles y entra a raudales a mi cuarto. Y pensar que yo, malpensada de mí, diciéndoles méndigas a mis preciosos renglones que aunque sea a tirones me hacen apreciar todo ésto. Me arrepiento ante ellas. Es más, las quiero tanto porque gracias a las letras, puedo expresar lo que significa para mí el delirio de estar viva, de sentir a plenitud el agradecimiento por contar con mis hijos, mi familia, mis amig@s tan cercanos a mí, de saber que este precioso espacio me recibe cada semana con tanta paciencia, generosidad y con respeto me tolera que describa yo hasta una que otra pesadilla de esas que al despertar y comprobar que no fue cierto, se pellizca uno de alegría lo que me obliga a seguir los consejos de la sana distancia y el no salir de casa si quiero no vivir lo que mal soñé. Y hasta el próximo lunes.