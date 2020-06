Política para futbolistas

A la política al igual que al fútbol hay que ponerle tesón. Hace ya casi cinco años desde que Cuernavaca, y después todo Morelos, quizá guiados por la pasión que despierta ver un balón en la cancha, pero también por la ausencia de alternativas certeras que disputaran en aquellas contiendas, otrogaron su dirección a uno de los más grandes futbolistas mexicanos de la historia. Desde entonces, tal acontecimiento político, ha sido tan polémico como el mismo que provoca el suceso futbolístico.

Tanto es así que, seguramente, si evocamos a manera de analogía las vastas lecciones que ofrece la dinámica del balompié para la acción política, podría despertar en nosotros la pasión que estimula ver rodar un balón en el juego, e incluso, de paso, ser de provecho al recuerdo de nuestro funcionario para hacerle presente el compromiso que requiere la política al igual que el fútbol.

Lo que digo es que no está de más, a pesar de los años transcurridos, reconocer la relación tan estrecha que tiene el jugar un buen partido –de esos que asumen esfuerzos históricos- con ejercer la política de manera acertada. Esto es así, porque en la política, como también en el juego, deben buscarse los mejores efectos.

Primero, hay que tener en cuenta, que para conseguir todo esto, no debe perderse de vista el balón; en él se concentran las mayores potencias para lograr anotar un gol a favor, un punto en la tabla. El gol, es lo que busca alcanzarse en el fútbol y en la política. Un gol anotado, un acción de gobierno a favor, un nuevo programa exitoso, un problema resuelto, un fin alcanzado. Claro está que entre más goles se anoten mejor será el resultado.

Lo difícil viene antes de ello, cómo lograr meter el balón en la red. Para hacerlo, son necesarias todo un montón de destrezas. Es menester sostener los pies firmes ante la cancha, no vacilar en saber a qué condiciones te enfrentas, cuáles son los problemas que puede sortear el camino. Sin duda, falta rodearse de un director técnico que ayude a plantear estrategias, organizar el juego, instituir cómo recuperar el balón si se ha perdidio el dominio, reaccionar ante un problema imprevisto. Hace falta también un equipo, quien entregue todo su ánimo a la noble causa de construir la jugada, de hacer la política; que no se corrompa a lo fines contrarios, sabotear la partida, venderse al rival, hacer asomar la tarjeta amarilla. Todo esto siempre bajo la inflexible mirada del árbitro, aquél que debe hacer cumplir las leyes del juego, que no permite hacer malas jugadas, acaso el poder judicial y el legislativo; o aún más, bajo la mirada del árbitro especialemnte importante: la afición; o mejor todavía: el pueblo, aquellos quienes finalmente deciden si has cometido un acto que merece penal.

Así, hay que cumplir cabalmente con cada elemento, quizá, nada que represente graves aprietos para la habilidad de un número 10, un volante de la creación, campeón goleador; pero hacièndole ver, que si no se aplican las lacciones del fútbol a la política, puede que nada le de resultado.

Finalmente, cabe señalar que siempre es mejor pensarlo conforme al fútbol de las calles, no de aquel pesado y enaltecido siervo de la economía, después de todo, la política debe ser tan noble como una ‘cascarita’ en la cuadra con los amigos del barrio.