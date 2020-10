Pola Angélica Sosa

Por las indelebles huellas que me ha dejado el andar por la vida, me he encontrado personas muy valiosas. Este es el caso de la profesora, Paola Angélica Sosa, a quien conocí el día que me enteré que había fallecido mi querido amigo Miguel Ángel Mendoza, Kuaukoatl, presidente del consejo de gobierno (tlahtokan) del Centro de la Cultura Pre-Americana Zemanauak Tlamachtiloyan, además de ser periodista y redactor y con quien tuve el honor de compartir algunas ceremonias ancestrales en el Zócalo de la Ciudad de México.

Mi amistad con Paola se entretejió desde un principio como fino bordado indígena, a pesar de ser más joven que yo. Con el tiempo descubrí su capacidad de creación en muchos rubros porque ella es una diseñadora cultural, expedita y muy polifacética. De inmediato me invitó a una gira cultural por Tlatelolco y a una visita guiada en el Museo del Templo Mayor, del cual siente un profundo orgullo, además de tener un amplio conocimiento de nuestras culturas prehispánicas. Es un verdadero gozo escucharla.

El año pasado, justo el día de la marcha feminista del 8 de marzo, me invitó también a una interesante conferencia que ella misma había organizado en el museo justo en conmemoración del día de la Mujer. La conferencia se trató, nada más y nada menos que de Doña Marina, la mal llamada Malinche. Después, mi amiga Karla y yo nos fuimos a la marcha sin saber todavía, a ciencia cierta, lo que le sucedería al mundo con esta azotadora pandemia, aunque teníamos imágenes muy claras que nos habían llegado de China e Italia.

Paola es una reconocida activista y gestora cultural independiente. Desde su adolescencia co-fundó el grupo de danza tradicional Ollin Ayacaxtli, vigente desde 1989. En 2004 funda el Grupo Cultural Independiente “Los Seres Urbanos”, del cual es coordinadora general. Éste grupo ha recibido apoyo y reconocimiento de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, SEDEREC, el Consejo de Pueblos originarios de la ciudad de México, y muchos otros organismos institucionales e independientes. En 2015 funda el Grupo Ecologista La Promesa, que tiene como ejes la educación Ambiental y la promoción de redes y alianzas vinculantes en materia ecológica. Actualmente opera en la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero , San José y Sarchí en Costa Rica, Artigas Uruguay, Cañete y Santiago de Chile, Puerto Príncipe en Haití, Sevilla España, Buenos Aires Argentina y Bogotá Colombia.

Actualmente es miembro líder del “Climate Reality Project”

Es Asesora y colaboradora del Proyecto “La Academia de Platón”, desde 2017. Es miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1993.

Paola, siempre incansable, presentó el pasado domingo 18 de octubre de 2020 por Facebook en vivo su más reciente obra: Diálogos entre Amor y Odio. Esta es la primera parte de una trilogía literaria que reunirá imaginariamente a Eunice Odio con importantes escritores que compartieron con ella tiempo, espacio y contexto durante su estancia en México; Pita Amor, Juan Rulfo y José Revueltas. Para esto, Paola comenta: "Pita Amor y Eunice Odio fueron mujeres extraordinarias contemporáneas, que dejaron profunda huella en la comunidad cultural de México de maneras muy distintas. A veces opuestas y a veces complementarias. Ambas libre-pensadoras y valientes, dispuestas a pagar el precio de semejante atrevimiento en una cultura predominantemente conservadora. En este homenaje, Paola ha trazado un puente dialogante como celebración de la hermandad histórica entre mexicanos y costarricenses a través de los ojos de una inolvidable embajadora cultural que enlaza a México y a Costa Rica: Eunice Odio, una costarricense muy mexicana".