Plasman tradición y cultura en cerámica

La cerámica es una tradición morelense muy reconocida a nivel nacional e internacional, incluso hace algunos años Cuernavaca fue muy reconocida por este trabajo lleno de glamour y calidad.

Durante el confinamiento, Octavio Jiménez Mora, gestor e impulsor de la cultura, descubrió su pasión por el arte en cerámica, creando su propia línea llamada “OX Cerámica” con diseños muy personales, teniendo como objetivo colaborar con artistas morelenses para difundir el talento en el estado y apoyarlos económicamente en estos tiempos tan difíciles.

Es muy importante que cada persona es resiliente de alguna forma, este encierro me hizo buscar un refugio en el que tenía que ser yo mismo. Empecé haciendo una línea de macetas con la idea de presentar más cerámica y menos planta, entonces diseñé dos macetas y a partir de ahí hice una línea completa ya pensando más en cómo soy yo, experimentando con técnicas e ideas y tuve un buen resultado, comentó Octavio Jiménez Mora.

Su trabajo comenzó con una pieza de barro y después se involucró más en alta temperatura en el taller 800° C Estudio de proyectos experimentales, “En el confinamiento, estuve visitando la casa de mi madre, yendo y viniendo y sentí que el entorno influía en mi diseño. Cuando regresé a mi casa empezaron a surgir las ideas de las tazas, los monitos, caritas y monstruos, como una serie más infantil y divertida, me empecé a soltar y le perdí el miedo experimentando con la cerámica”.

A través de su restaurante El Motivo, Octavio ha impulsado el trabajo y talento de los artistas plásticos, escénicos y músicos en Morelos, con exposiciones, charlas y presentaciones especiales. Sin embargo, por el momento no retomará estas actividades, pues involucra la aglomeración de varias personas. Es por eso, que ha decidido compartir el proyecto OX Cerámica con los artistas en colaboraciones muy interesantes.

Hacer alianzas es algo muy sano e interesante, y con la idea de seguir promoviendo el talento de los artistas, ahora que no se pueden hacer exposiciones y la idea es que ellos intervengan las obras a partir de su disciplina y expresen su arte en la cerámica. Todas las piezas estarán en exhibición y a la venta en El Motivo y a través de las redes sociales, para que los artistas puedan generar ingresos y trabajar en otros proyectos.

En la empresa Ox Cerámica hacen diseños personalizados.

La primera colaboración es junto al artista plástico Miguel Ángel Guerrero Herrera, reconocido como “La Catrina de Cuernavaca” durante ya una década, uniendo su talento para hacer unos figurines con temática de la Catrina.

“Octavio me invitó a intervenir estos figurines, con la idea de representarlos como catrinas, con hombreras y un sombrero muy interesante, que se forma con las mismas plantas, principalmente suculentas, dijo Miguel Ángel Guerrero Herrera.

El artista comenta que tuvo su primer acercamiento a la cerámica durante la universidad pero realmente no fue algo muy grato, ahora con la invitación de Octavio, experimentó nuevamente para ver cómo funcionaba y cómo llevar este material a su propio estilo y creación, destacando a la Catrina, un personaje fundamental y característico de la cultura mexicana.

“Fue muy interesante, quise hacer algo dinámico y justamente con las hombreras de las piezas, tuve ese contacto con la cerámica fresca y un aprendizaje importante porque la cerámica es un material que te va hablando sobre lo que requiere. Me pareció algo muy interesante, porque desde mi trayectoria como artista es muy importante, el tema de la Catrina es un personaje que fue creado justamente para las tradiciones mexicanas, y que esta parte de la muerte no sea vista como sombría, si no divertida y que llegue a varias generaciones, pues en México se festeja más la vida y junto a las plantas como sombrero, los figurines tienen un concepto muy completo”.

Octavio destacó que la idea del proyecto es que cada artista que colabore en OX Cerámica, se independice con su propia línea de piezas y diseños, para seguir creando y recibir ingresos a través de su trabajo.

A los artistas les cuesta trabajo vender sus obras, y una pieza utilitaria vende más rápido, y la idea es que cada uno se independice del proyecto. Tengo la idea de invitar a más artistas, entre ellos Jabón Jbn que hace grafitti y Alonso Galera, que tiene un ojo muy limpio y ágil, y ver de qué manera pueden intervenir la cerámica a partir de sus técnicas.

Finalmente, Octavio hizo hincapié en la importancia de reconocer nuestras propias habilidades y herramientas para entender lo que podemos crear a partir de ahí y encontrar ideas para impulsar proyectos.

Conéct@te:

Instagram: @oxceramica / @catrinacuernavaca